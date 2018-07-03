Гассиев остановит Усика досрочно, – тренер россиянина

Тренер российского боксера Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) Абель Санчес не сомневается в победе его подопечного над Александром Усиком (14-0, 11 КО).

Санчес считает, что его подопечный досрочно победит в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии.

"Я не нервничаю накануне финала. С чего мне нервничать? Если бы бой между Гассиевым и Усиком был по правилам любительского бокса, тогда я бы нервничал. Но это не так. У Гассиева есть преимущество в мощи. И я уверен, что он остановит Усика досрочно. Предполагаю, сделает это ударом по корпусу", — сказал он.

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Боксерский поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится 21 июля. Место проведения – "Олимпийский" в Москве.

Стоит добавить, что победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов.