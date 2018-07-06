Гассиев признался, что считает Усика фаворитом боя

Чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев считает, что его ждет тяжелый соперник в карьере в лице чемпиона WBO и WBC Александра Усика.

Российский боксер рассказал, что у него нет мандража перед боем.

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"То, что Усик является фаворитом, на меня никак не давит. Я понимаю, почему он фаворит, знаю его достижения, но в то же время он очередной мой соперник, и для меня первичным является только сам этот факт. Я выхожу на бой против соперника, а не против фаворита. Может быть, это не очень нормальная ситуация, но никакого мандража перед фаворитами я не чувствую", – сказал Гассиев изданию Rusboxing.

Также Мурат отметил, что именно украинец станет самым тяжелым соперником в его карьере.

"Усик считался лидером рейтинга в нашем весе, а его выход в финал турнира лишний раз доказал, почему он возглавляет рейтинг. Я уверен, что сейчас меня ждет самый сильный соперник за всю мою карьеру", - признался Гассиев.

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Финальная встреча WBSS между Муратом Гассиев и Александром Усиком состоится 21 июля на арене спорткомплекса "Олимпийский". Ранее Усик отказывался драться в России, но потом передумал и заявил, что поедет в Москву только за победой.

Кроме того, одним из главных событий станет бой за звание абсолютной чемпионки мира по боксу в полусреднем весе среди женщин между Сесилией Брекхус (33-0-0), являюшейся действующей обладательницей поясов WBA, WBC, WBO, IBF, IBO в полусреднем весе из Норвегии, и россиянкой Инной Сагайдаковской (7-0-0), владеющей титулом чемпионки мира WBC в среднем весе.