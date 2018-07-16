Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком: фото

Российский боксер Мурат Гассиев вылетел в Москву на бой с украинцем Александром Усиком, который запланирован на 21 июля.

Соответствующее фото Гассиев опубликовал в своем Instagram.

Чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) в понедельник, 16 июля, утром вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса в Москву. Вместе с боксером в Россию отправился перспективный украинский полусредневес Сергей Богачук (9-0, 9 KO), который выступит в андеркарте поединка.

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Напомним, 21 июля россиянин сразится за 5 поясов в тяжелом весе против украинского чемпиона по версиям WBC и WBO Александра Усика

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