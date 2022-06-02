Гауляйтеры оккупантов в Запорожье задумали "национализировать" украинскую собственность
Российские оккупанты не прекращают циничное хищение украинского богатства. На временно оккупированных территориях Запорожья ставленники Кремля вздумали "национализировать" украинскую собственность.
Российские оккупационные власти решили присвоить имущество Украины
Гауляйтер Евгений Балицкий, обвиненный в государственной измене, 2 июня незаконно подписал указ о национализации принадлежащего Украине имущества. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление так называемого "замглавы ВГА Запорожской области" Андрея Трофимова.
Кстати Оккупанты устроили бизнес на черешне из Мелитополя: хотят вывезти в Крым
Российские оккупационные власти не остановились на краже украинской черешни и решили присвоить государственное имущество Украины, чтобы повысить свою "эффективность".
Указ подписан с целью обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния жителей Запорожской области,
– говорится в заявлении коллаборанта Трофимова.
Предатель сообщил, что коллаборанты планируют "национализировать" имущество, которое находилось в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года. Речь идет о:
- земельные участки;
- природные ресурсы;
- объекты стратегических отраслей экономики
Какая ситуация на оккупированном Запорожье
Вооруженные силы России временно оккупировали некоторые территории Запорожской области, однако ВСУ проводят контрнаступление и уже продвинулись почти на 10 километров.
Россия всячески пытается установить контроль на Запорожье, несмотря на сопротивление местного населения и партизан.
С этой целью президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов на оккупированных территориях Херсона и Запорожья.
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, на захваченных территориях Кремль хочет провести так называемый "референдум" . Оккупанты отказались от захвата областного центра и планируют "перенести столицу" в захваченный Мелитополь.
Достойно внимания Гауляйтер Данильченко после взрыва в Мелитополе хочет уйти в отставку, – СМИ
В России цинично заявили, что хотят присвоить Запорожскую АЭС и включить ее в свою систему. Однако в украинском Энергоатоме высмеяли россиян, которые не знают, что поставки электроэнергии в Россию физически невозможны.
Более того, Запорожская АЭС пока не способна обслуживать оккупированный Крым и Донбасс . В случае полной потери контроля над ЗАЭС со стороны Украины не исключают сценарий ее полного отключения .
К слову – кафиры готовят наступление на Запорожье: смотрите видео