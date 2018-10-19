Гавайские бусы и сарафан в полоску: Меган Маркл и принц Гарри встретились с серферами на пляже

Меган Маркл, ожидающая появления первенца от принца Гарри, на четвертый день официального тура герцогов Сассекских по Австралии и Океании посетила популярный австралийский пляж Бонди-Бич, расположенный в пригороде Сиднея.

Для выхода в свет Меган Маркл выбрала платье в черно-белую полоску от Martin Grant и черную обувь на вязаной платформе, которая впоследствии сняла, ведь Меган Маркл и принц Гарри пошли на пляж. Пара встретилась с серфинг-коммуной OneWave.

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Серферы рассказали Меган и Гарри, как серфинг и йога помогают бороться с депрессией и другими нервными расстройствами. Акция называлась "Яркая пятница" (Fluro Friday) и собрала на пляже австралийцев, которые были в яркой разноцветной одежде.

После встречи на пляже влюбленные отправились на встречу со студентами в школу адвокатов, на подъем флага Invictus Games и на встречу с премьер-министром и лидером оппозиции.



Меган Маркл и принц Гарри в Австралии / Getty



Меган Маркл и принц Гарріив Австралии / Getty



Меган Маркл и принц Гарріив Австралии / Getty



Меган Маркл и принц Гарріив Австралии / Getty

Напомним, что супруги принц Гарри и Меган Маркл сейчас находится с официальным визитом в Австралии. Герцоги Сассекские посетят около 80 мероприятий в течение 16-ти дней. В первый день прибытия пары в Астралию, 15 октября, стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри ожидают появления первенца. Согласно официальному сообщению Кенсингтонского дворца, малыш появится на свет весной 2019. По подсчетам британских экспертов, Меган сейчас находится на 3-4 месяце беременности.