В ГБР рассказали о роли Порошенко в "угольном деле"

Петру Порошенко 17 января выбирают меру пресечения по делу о его госизмене. В этот же день в Государственном бюро расследований рассказали детали так называемого "угольного дела".

Пятый президент, по данным следователей, занимался управленческими и кадровыми вопросами. Об этом на брифинге в понедельник, 17 января, сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

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Она отметила, что Медведчук и высшее руководство России разработали план создания искусственного дефицита угля. Кум Путина взял на себя функцию коммуникатора с Москвой и боевиками.

Порошенко – оставил за собой управленческие и кадровые вопросы и при необходимости административное влияние. В свою очередь Медведчук привлек к схеме Сергея Кузяру, который имел связи с боевиками,

– добавила Татьяна Сапьян.

"Угольное дело": что известно

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