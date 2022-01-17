ГБР уверяет, что в деле Порошенко нет политики

В Киеве начался суд над Петром Порошенко, который с утра 17 января вернулся в Украину. Рассмотрение дела уже прокомментировали в Государственном бюро расследований.

Там подчеркнули, что это дело не является политически мотивированным. Об этом на брифинге заявила Татьяна Сапьян, советница по коммуникациям ГБР.

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"Политику оставляем политикам"

Речь идет о деле поставки угля с временно оккупированных территорий. Пятый президент подозревается в сговоре с высшим российским руководством и в содействии боевикам на Донбассе.

Это дело не является политически мотивированным. Мы акцентируем внимание на том, что политику мы оставляем политикам. А факты пусть остаются у следователей,

– подчеркнула Сапьян.

По ее словам, ГБР приветствует решение политика вернуться на Украину и прийти на судебное заседание. В ведомстве надеются, что судебный процесс будет проходить в установленном законодательством порядке.

Порошенко объявил подозрение: что об этом известно

В конце декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Позже суд арестовал имущество Порошенко.

Отметим, что в рамках этого дела уведомление о подозрении получили нардеп от "Оппозиционной партии – За жизнь" Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

17 декабря следователи Государственного бюро расследований пытались вручить Порошенко повестку на допрос. Впрочем, он проигнорировал их, сел в авто и уехал в неизвестном направлении.

После этого народный депутат уехал за границу. Он объяснил, что там у него заранее запланированные встречи. В частности – в Польше и Турции.

Уже в январе в ГБР заявили, что Порошенко купил билет на самолет уже после вручения повестки о вызове для проведения процессуальных действий.

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