ГБР задержало Сергея Гнездилова, который публично заявил об оставлении воинской части

9 октября 2024, 15:36
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Автор: Анастасия Колесникова

Источник:

ГБР

Военнослужащий Сергей Гнездилов, который в конце сентября заявил, что публично "ушел в СОЧ", сообщил, что его задержали. В ГБР подтвердили эту информацию.

21 сентября военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покинул часть. Защитник объяснил, что таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме отсутствия четких сроков службы.

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Гнездилова задержали

О своем задержании Сергей сообщил на странице Facebook.

В Государственном бюро расследований тоже обнародовали информацию о задержании нарушителя.

Там уточнили, что 23 сентября 2024 Донецкая спецпрокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в СМИ открыла производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.

На следующий день в бригаде также назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".

Предварительно установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медосмотра ВВК, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился, а по истечении определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся и в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей.

Справка: Военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов ушел на фронт добровольцем в 2019 году. Он участвовал в боях за Пески, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Гуляйполе, Бахмут. Также был командиром отдела разведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Что известно об инциденте с Сергеем Гнездиловым

  • В комментарии 24 Каналу военнослужащий объяснил, что решил демонстративно покинуть службу для того для того, чтобы привлечь внимание к нехватке сроков службы, ясности на законодательном уровне по этому вопросу и сроков демобилизации.
  • Адвокат, активист, доброволец Маси Найем прокомментировал позицию Гнездилова. Он отметил, что "демобилизация обязательно должна быть" и власть с этим очень опоздала. Однако вопрос о СОЧ и его легитимизации для него недопустим.
  • ОК "Запад" в свою очередь отметило необходимость обороны Украины вместо общественного активизма, указывая на российскую угрозу, и подчеркнуло, что поступок Гнездилова негативно повлияет на боеспособность подразделения.