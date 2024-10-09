ГБР задержало Сергея Гнездилова, который публично заявил об оставлении воинской части

Военнослужащий Сергей Гнездилов, который в конце сентября заявил, что публично "ушел в СОЧ", сообщил, что его задержали. В ГБР подтвердили эту информацию.

21 сентября военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покинул часть. Защитник объяснил, что таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме отсутствия четких сроков службы.

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Гнездилова задержали

О своем задержании Сергей сообщил на странице Facebook.

В Государственном бюро расследований тоже обнародовали информацию о задержании нарушителя.

Там уточнили, что 23 сентября 2024 Донецкая спецпрокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в СМИ открыла производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.

На следующий день в бригаде также назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".

Предварительно установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медосмотра ВВК, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился, а по истечении определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся и в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей.

Справка: Военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов ушел на фронт добровольцем в 2019 году. Он участвовал в боях за Пески, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Гуляйполе, Бахмут. Также был командиром отдела разведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Что известно об инциденте с Сергеем Гнездиловым