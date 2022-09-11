В Песчаном на Луганщине развевается украинский флаг: показываем на карте расположение поселка

Вооруженные Силы Украины проводят наступление, в результате чего украинский флаг возвращается на территории, буквально вчера оккупированные. Сине-желтый флаг развевается и в селе Песчаное, в Луганской области.

Флаг установлен на линии электропередач

Российские захватчики еще в конце июня практически полностью оккупировали Луганскую область, уничтожив Северодонецк и Лисичанск, пишет 24 канал. Однако ВСУ пообещали вернуться и вернуть Луганщину из-под оккупации.

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Утром 11 сентября украинский флаг развевался в поселке Песчаное, что в Старобельском районе Луганской области. Украинский флаг был вывешен на одной из линий электропередач.

Соответствующую информацию сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он опубликовал фотографии с флагом Украины в Песчаном.

Поселок Песчаный расположен возле города Старобельск, который россияне оккупировали еще в марте 2022 года.

Где на карте обозначено Песчаное

Какая ситуация в Луганской области

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