Россияне могут безумно давить в ближайшее время: полковник ВСУ в запасе назвал 4 направления

Ситуация на Востоке нашей страны остается крайне напряженной. Оккупационная армия любой ценой пытается выполнить ультиматум Владимира Путина – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Какие направления сейчас приоритетны для военного руководства России, это 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, смена высшего военного руководства Украины – удачный момент для активизации врага на фронте.

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Что активизирует российское наступление

Россияне могут использовать период перезагрузки в руководстве Вооруженных Сил Украины, поэтому, вероятно, в ближайшее время будут оказывать бешеное давление сразу на нескольких направлениях.

8 февраля президент Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Новым главкомом ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский.

Полковник ВСУ в запасе назвал 4 направления, на которых могут наступать россияне:

Купянско – Лиманское;

Бахмутское;

в районе Донецка от Марьинки до Авдеевки;

Угледарский.

Свитан заметил, что мощное давление оккупационная армия будет осуществлять на весь периметр Авдеевки. Кроме этого, у россиян подготовлена серьезная группировка направлена в сторону Угледара, южнее Волновахи. Там сосредоточено несколько десятков свежих сил и тяжелая техника.

"У них есть готовность двигаться в сторону Угледара для выполнения поставленной Путиным задачи. Россияне хотят полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, ведь они уже вписаны в путинскую конституцию. Эту задачу российские захватчики в ближайшее время могут выполнять, начиная от Купянска и до Угледара", – добавил военный эксперт.

Ситуация на фронте