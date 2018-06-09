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Где в Киеве арендовать самое дешевое жилье: интересные данные

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Аренда жилья в Киеве
Аренда жилья в Киеве / ukranews.com

Дешевле всего арендовать квартиру можно в Деснянском районе Киева. Из-за отсутствия метро цены на аренду намного ниже, чем в других частях города.

Об этом информирует "Сегодня".

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Аренда комнаты будет стоить около 2 500 гривен, однокомнатной квартиры – 5 500 гривен, двухкомнатной – 7 000 гривен. Трехкомнатные квартиры можно найти за 8 000 гривен.

Недорогие двухкомнатные квартиры можно найти в Святошинском и Подольском районах столицы. В среднем за аренду придется заплатить 7 500 гривен. Аренда однокомнатного жилья в Святошинском районе в среднем стоит 6 000 гривен, в Подольском – 7 000 гривен. Правда в последнем есть проблемы с устаревшим жилым фондом.

Ціни на оренду житла

Цены на аренду жилья в Киеве

За аренду одно- и двухкомнатной квартиры в Днепровском районе в среднем придется заплатить от 6 000 до 8 000 гривен. Комнату можно найти за 2 700 гривен в месяц.

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Дороже всего аренда будет стоит в Голосеевском и Печерском районах Киева. Здесь аренда комнаты в среднем стоит 3 000 гривен, однокомнатной квартиры – 6000-7000 гривен, двух- и трехкомнатной – от 12 000 до 15 000 гривен.

В Шевченковском районе аренда комнаты стоит 2750 гривен, однокомнатной квартиры – около 6 000 гривен, двухкомнатной – 10 000 гривен. В Дарницком районе однокомнатную квартиру можно снять за 7 000 гривен, двухкомнатную – 10 000 гривен, трехкомнатную – чуть больше 13 000 гривен.

Теги: Новости Украины Недвижимость Инфографика Деньги Новости Киева
Источник: 24 Канал
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