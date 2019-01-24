11:31
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Ген одиночества: как он влияет на нашу жизнь

      191 Читати новину українською
      Гены отвечают за восприятие одиночества
      Гены отвечают за восприятие одиночества / pixabay.com

      Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) обнаружили, что будет ли человек страдать от одиночества, зависит от его генов.

      Итоги исследования опубликовали в научном журнале Nature Communications.

      Читайте также: Нашли ген, отвечающий за распространение рака простаты

      Исследователи опирались на базу данных, включающую информацию о геноме почти полмиллиона человек. Они выявили участки генома, которые ассоциировались с чувством одиночества.

      Самотність
      Восприятие одиночества зависит от генов

      Интересно, что 13 участков образуют связь с стремлением посещать бары, 6 – с желанием ходить на фитнес и 18 – с принадлежностью к разным конфессиям.

      Также выяснилось, что есть связь между чувством одиночества и склонностью к ожирению – вероятность того или иного регулировалась одними и теми же участками генома.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2187
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сегодня , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 2455
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4686
      Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      сегодня , 07:02 Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      Ірина Лаб'як 796
      Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      сегодня , 01:00 Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      Іван Яковина 1375
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       23 января , 20:03
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта 2018 , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта 2018 , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук