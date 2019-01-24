Ген одиночества: как он влияет на нашу жизнь

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) обнаружили, что будет ли человек страдать от одиночества, зависит от его генов.

Итоги исследования опубликовали в научном журнале Nature Communications.

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Исследователи опирались на базу данных, включающую информацию о геноме почти полмиллиона человек. Они выявили участки генома, которые ассоциировались с чувством одиночества.



Восприятие одиночества зависит от генов

Интересно, что 13 участков образуют связь с стремлением посещать бары, 6 – с желанием ходить на фитнес и 18 – с принадлежностью к разным конфессиям.

Также выяснилось, что есть связь между чувством одиночества и склонностью к ожирению – вероятность того или иного регулировалась одними и теми же участками генома.

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