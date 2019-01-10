"Генк" отказался отпускать Малиновского

Украинский полузащитник Руслан Малиновский во время зимнего трансферного окна не будет менять клуб и продолжит выступать за "Генк". В услугах игрока сборной Украины заинтересована итальянская "Рома".

В четверг появилась информация, что Малиновский решил усилить "волков" и вскоре покинет "Генк". Однако бельгийский клуб все отрицает.

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Команда сейчас борется за чемпионство, поэтому зимой одного из лидеров не продаст, сообщает Football-italia.

"Руслан точно никуда не уйдет в январе. Что касается лета, то не знаю, посмотрим, но со спортивным директором "Ромы" мы никаких переговоров не вели", – заявил директор "Генка" Димитри де Конде.

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