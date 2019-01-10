"Генк" отказался отпускать Малиновского
Украинский полузащитник Руслан Малиновский во время зимнего трансферного окна не будет менять клуб и продолжит выступать за "Генк". В услугах игрока сборной Украины заинтересована итальянская "Рома".
В четверг появилась информация, что Малиновский решил усилить "волков" и вскоре покинет "Генк". Однако бельгийский клуб все отрицает.
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Команда сейчас борется за чемпионство, поэтому зимой одного из лидеров не продаст, сообщает Football-italia.
"Руслан точно никуда не уйдет в январе. Что касается лета, то не знаю, посмотрим, но со спортивным директором "Ромы" мы никаких переговоров не вели", – заявил директор "Генка" Димитри де Конде.
Источник: 24 Канал
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