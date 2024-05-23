Поражение вражеских "сушек" продолжается: ВСУ "приземлили" еще один Су-25 в степях Донбасса
Источник:110 отдельная механизированная бригада
Украинская армия продолжает уничтожать российские самолеты на фронте. ВСУ 23 мая "приземлили" Су-25 оккупантов.
Стоит отметить, что это уже второй Су-25, который за два дня поразили наши защитники. Сделать это удалось военным 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
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ВСУ сбили второй Су-25 за два дня
В 110 ОМБр рассказали, что обещали, что поражение российских "Су" будет продолжаться. Поэтому свое обещание держат.
Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении. Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Уже сегодня неудержимые зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су (Су-25 – 24 Канал),
– написали военные.
Украинские защитники отметили, что российские захватчики до сих пор не могут понять, что им не дадут возможности засорять наше воздушное пространство своим "летучим железом". Поэтому все их самолеты наши военные будут сбивать и дальше.
Как сбивали российские Су-25 в степях Донбасса / Видео из фейсбука 110 ОМБр
В 110 отдельной механизированной бригаде также отметили, что, примечательно, что сбивание самолета произошло в день, когда наше государство отмечает День Героев. Но, как отметили военные, на передовой День Героев не раз в год, а ежедневно. И ежедневно сотни тысяч украинцев своими героическими поступками обеспечивают существование нашей страны.
Украинские военные уничтожили много Су-25 россиян
- В Генштабе ВСУ 22 мая рассказали, что украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении. По данным из открытых источников, цена одного Су-25 ориентировочно составляет 11 миллионов долларов США.
- До этого в 110 ОМБр 17 мая сообщили, что также сбили российский Су-25 в небе. Военные подчеркнули, что российское судно после удара дотлевало в Донецких посадках, а наше небо станет адом для вражеских пилотов.
- Стоит отметить, что Су-25 Россия использует, чтобы поддерживать свои наземные войска, а этот самолет до сих пор остается одним из самых успешных штурмовых воздушных судов в мире. Подробнее о характеристиках Су-25 – читайте в материале.