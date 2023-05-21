Georgian Airways, летающая в Россию, объявила президента Грузии персоной нон грата
Источник:Грузия 24
Georgian Airways абсурдно объявила главу Грузии "нежелательной персоной" на всех своих самолетах. Такое решение объявили после того, как Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами этой компании из-за полетов в Россию и призвала грузин присоединиться к бойкоту.
Глава совета директоров Тамаз Гаиашвили заявил, что компания не пустит президента на борт. Об этом со ссылкой на грузинские СМИ информирует 24 Канал.
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Georgian Airways объявила Зурабишвили персоной нон грата
Мы не пустим ее (Зурабишвили – 24 Канал) на борт,
– заорал Гаиашвили.
Более того, он абсурдно требовал, чтобы лидер государства просила прощения за свое заявление перед компанию и народом Грузии. Также пытался убедить, что именно Georgian Airways принадлежат заслуги и подвиги грузинских летчиков, которые 30 лет назад вывозили людей из горящего Сухуми.
Гаиашвили, выражая неуважение, всячески критиковал президента, вспоминал ее "французское прошлое", указывал, что раньше "гуляла по Парижу". И даже бесцеремонно перешел на предков лидера Грузии.
"Пусть эта дама расскажет о своих предках, которые вместе с сокровищницей Грузии ограбили церкви-монастыри и национальные музеи и скрылись, оставив грузинский народ голодным", – заявил глава совета директоров авиакомпании.
Что этому предшествовало
- Начнём с того, что накануне, 10 мая, бункерный президент подписал указ об отмене визового режима с Грузией.
- Уже вскоре Саломе Зурабишвили отреагировала и отметила: "Восстановление прямого авиасообщения и отмена визовых ограничений "неприемлемо из-за политической обстановки, и для этого необходимо согласие самой Грузии".
- Первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси 17 мая совершила авиакомпания "Azimuth Airlines". Она получила разрешение Агентства гражданской авиации Грузии. К слову, эта авиакомпания находится под санкциями в Украине.
- Как только стало известно о возможном возобновлении авиасообщения в Грузии под зданием МИД, начались протесты.
- Впоследствии вблизи парламента Грузии протест организовывал "Майское движение". Тогда присоединились около 100 человек. Протестующие держали плакаты с лозунгами "No to russian flights" и "Летите прочь", а также флажки ЕС и Украины.
- Заметим, что после "Azimuth Airlines" разрешение предоставили и выше упомянутый "Georgian Airways", а еще Red Wings, совершавшая рейсы в оккупированный россиянами Крым.
- Спикер МИД Украины Николенко отметил: "Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет свои в Москву. При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль наверняка будет в восторге от такого результата".
- Андрей Ермак подчеркнул, что война в Украине, которую ведет Россия, касается каждого. Кроме того, история всегда будет помнить тех, кто делал вид, что не замечает зверств, геноцида и нацизма.
- Грузины в аэропорту встречали первый рейс из Москвы протестами. Люди держали плакаты с надписью "Российский самолет, иди на х*й". Как это было, смотрите здесь.
- Вечером 19 мая тысячи граждан собрались в Тбилиси у здания парламента. Участники потребовали немедленно запретить авиарейсы из России.
- Впоследствии стало известно, что находящаяся под санкциями дочь Лаврова прибыла в Грузию на свадьбу к брату своего мужа. Это очень возмутило людей.
- В результате протестов свадьбу отменили, а дочь и зять прихвостня Путина уехали за пределы государства.
- Саломе Зурабишвили назвала решение Кремля о возобновлении авиарейсов с Грузией провокацией. Она объявила бойкот Georgian Airways через полеты в страну-агрессора и призвала грузин присоединиться.