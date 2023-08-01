Ранее Путин засовывал Герасимова подальше: о чем свидетельствует появление генерала на фронте
В информационное пространство неожиданно вернулся глава российского генштаба Валерий Герасимов. Возможно, Владимир Путин еще не списал генерала со счетов.
Такое мнение 24 Каналу выразил Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Вежа". Как известно, Герасимов якобы побывал на оккупированной части Запорожья.
К теме Бросил тень на судьбу Суровикина: Герасимов впервые появился на публике после мятежа Пригожина
"В последний раз Герасимов был на фронте более года назад – весной 2022-го. После этого военно-политическая карьера генерала потерпела неудачу, в результате чего Путин засунул его подальше от информационного поля", – отметил Клочок.Обратите внимание! После мятежа Евгения Пригожина в высшем руководстве России начались чистки. Некоторые СМИ сообщали о том, что Герасимова уволили с должности, но эти заявления не подтвердились.
В последнее время на публике засветился не только Герасимов, но и его товарищ Сергей Шойгу. В конце июля министр обороны посетил КНДР, где по сути представлял Путина. Их почти одновременное появление в информационном поле неслучайно.
Военные перебирают власть в России
Российская элита и обычные граждане получили сигнал, что Герасимов и Шойгу остаются в поле зрения Путина, влияют на внутренние процессы и формируют повестку дня. Это должны учитывать в дальнейшем.
Почему Герасимов вернулся в информационное поле: смотрите видео
"Это все указывает на то, что военное руководство берет на себя больше полномочий и влияния в России", – констатировал Клочок.
В то же время, задержанием ряда генералов российская власть хочет продемонстрировать, что якобы все контролирует.
Кадровые изменения в высшем военном руководстве России: основное
- После "переворота" вагнеровцев в России просеяли ряды в министерстве обороны, главном разведывательном управлении и самой армии. Так, задержали 13 высокопоставленных офицеров и уволили около 15.
- В частности, за решеткой находится бывший командующий оккупационными войсками России Сергей Суровикин. Его якобы допрашивают в Москве.
- Кроме того, уволили генерал-майора Ивана Попова, который командовал 58 общевойсковой армией. Он доложил о проблемах в армии и о необходимости ротации на Запорожском направлении.