Это рекорд: Германия передала Украине технику на 3,3 миллиарда евро

Германия продолжает помогать Украине. Так, нашему государству одобрили экспорт военной техники на сумму 3,3 миллиарда евро в первые три квартала этого года.

Об этом сообщили в министерстве экономики Германии. Как оказалось, за 9 месяцев Германия уже одобрила экспорт вооружений на сумму, которая больше показателей прошлого года.

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Украина получила технику от Германии на 3,3 миллиарда евро

В 2022 году поставки вооружений составляли 8,35 миллиарда евро. В этом году они уже составляют 8,76 миллиарда евро.

Отмечается, что Германия одобрила экспорт военной техники в Украину на сумму 3,3 млрд евро в первые три квартала года. Таким образом Украина стала крупнейшим получателем немецкого экспорта вооружений.

К слову, это уже вторая по величине сумма экспорта в истории Германии. В 2021 году цифра составила 9,35 миллиарда евро.

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