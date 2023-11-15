Скальпельная работа: как танки Leopard помогают ВСУ на поле боя

Германия объявила новый пакет военной помощи в Украине. В том числе, туда вошли 10 танков Leopard. ВСУ активно используют эти танки, они очень помогают украинским бойцам на поле боя.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, для Украины подходит любая модификация Leopard.

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Значение Leopard для ВСУ

Роман Свитан отметил, что украинские танкисты активно используют Leopard на поле боя. Эти танки обладают множеством преимуществ. В частности, их точность важна в режиме огневой поддержки пехоты.

Это точно скальпельная работа должна быть у танкистов. Leopard позволяют нашим танкистам выполнять снайперские выстрелы, поддерживать пехоту, прикрывать жизнь наших воинов, которые идут в атаку,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Свитан о танках Leopard для ВСУ: смотрите видео

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