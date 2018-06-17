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Германия сенсационно уступила Мексике на Чемпионате мира

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Германия - Мексика: результат и обзор матча Чемпионата мира по футболу 2018
Германия - Мексика: результат и обзор матча Чемпионата мира по футболу 2018

Действующий чемпион мира Сборная Германии выступление на Мундиале 2018 начала матчем со сборной Мексики. И уступила соперникам из-за единственного пропущенного гола.

Германии нужно было выигрывать этот матч. Любым образом. Ради того, чтобы иметь возможность выйти из группы с первого места. В противном случае, вторая команда в квартете F, скорее всего, уже на стадии 1/8 финала будет играть со сборной Бразилии. Букмекеры не сомневаются, что именно бразильцы займут первое место в группе E.

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Проблема сборной Германии – команда пропускает в последних матчах. До игры с Мексикой, серия с пропущенными голами у «бундестим» составила восемь игр. Им даже забила сборная Саудовской Аравии. А сборная Австрии дважды и победила. Правда это были товарищеские игры. Матчи Чемпионата мира – вещь совсем другая.

Сборные Мексики и Германии уже встречались недавно. В 2017 году и тоже в России. Тогда на Кубке Конфедерации немцы забили четыре гола в ворота Очоа. Правда один гол тер Штеген тоже пропустил. Но это было уже в конце игры. Теперь же немецкий вратарь (на этот раз стоял Мануэль Нойер) снова пропустил от сборной Мексики. Вот только сами немцы забить не смогли. Хотя возможности были.

Начали команды довольно активно. Уже на первых минутах были созданы голевые моменты – удар Лосано заблокировал Боатенг, а на противоположных воротах с ударом Вернера справился Очоа.

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В целом вратари имели немало работы в собственной штрафной площадке. Однако оба голкипера играли достаточно надежно. При этом стоит отметить, что мексиканцы, которые играли вторым номером, главный акцент сделали на контратаках и имели немало моментов. И именно с контратаки пришел гол в ворота сборной Германии. Чичарито с Лосано вышли два в один на ворота Нойера. Когда бы казалось что возможность может быть потеряна, ведь в штрафной на пути удара стал Озил, Лосано обыграл его и мощно пробил в ближний нижний угол ворот.

После пропущенного гола немцы лишь усилили давление на ворота Очоа. И голкиперу пришлось немало поработать. Как в моменте с ударом со штрафного Тони Крооса, когда мяч пришлось доставать из-под перекладины ворот.

Во втором тайме мексиканцы имели еще одну возможность забить в контратаке, однако Морено, который завершал ее ударом, пробил выше ворот.

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В концовке матча Германия просто зажала мексиканцев на их половине поля. Однако с ударами справлялся Очоа. На это игроки сборной Мексики отвечали своими острыми контрвыпадами, но реализовать их не удалось.

Когда уже пошло добавленное арбитром время, даже Нойер пошел в штрафную соперников на подачу углового. Но забить ему или его партнерам не удалось. Мексика одерживает победу. Действующий чемпион мира выступление на Мундиале начинает с поражения.

Германия – Мексика 0:1

Гол: Лосано, 35

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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