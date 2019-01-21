Гетеросексуальных мужчин привлекают представители ЛГБТ: результаты исследования

Психологи из Великобритании, Китая и Кипра обнаружили, что гетеросексуальных мужчин часто привлекают бисексуальные партнерши.

Об этом говорится в результатх исследования ученых.

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В исследовании принимали участие около тысячи человек из Китая и более 300 из Великобритании.

Каждый четвертый китаец и двое из трех британцев отметили, что хотят встречаться с девушками, которых привлекает не только противоположный пол.

Мужчинам нравятся бисексуальные женщины

Чаще всего этим мужчинам нравились бисексуальные партнерши, а не исключительно гетеросексуальные женщины или лесбиянки. Участники-мужчины в шесть раз чаще женщин называли бисексуальность привлекательной.

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