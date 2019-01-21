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      Гетеросексуальных мужчин привлекают представители ЛГБТ: результаты исследования

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      Мужчин привлекают бисексуальные женщины
      Мужчин привлекают бисексуальные женщины / pixabay.com

      Психологи из Великобритании, Китая и Кипра обнаружили, что гетеросексуальных мужчин часто привлекают бисексуальные партнерши.

      Об этом говорится в результатх исследования ученых.

      Читайте также: Как количество сексуальных партнеров влияет на прочность брака

      В исследовании принимали участие около тысячи человек из Китая и более 300 из Великобритании.

      Каждый четвертый китаец и двое из трех британцев отметили, что хотят встречаться с девушками, которых привлекает не только противоположный пол.

      Бісексуальність

      Мужчинам нравятся бисексуальные женщины

      Чаще всего этим мужчинам нравились бисексуальные партнерши, а не исключительно гетеросексуальные женщины или лесбиянки. Участники-мужчины в шесть раз чаще женщин называли бисексуальность привлекательной.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология ЛГБТ Секс
      Источник: 24 Канал
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