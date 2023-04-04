В Житомире простились с защитником Павлом Спиридоновым, погибшим в Мариуполе
Источник:Общественное
В Житомире на Смолянском кладбище 3 апреля похоронили воина Павла Спиридонова. Герой погиб год назад в боях за Мариуполь.
Об этом сообщил руководитель городского центра помощи участникам боевых действий Ярослав Весельский. Азовца было посмертно награждено орденом "За мужество" III степени.
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Погиб в Мариуполе после помощи собратью
Павел Спиридонов родился в поселке Урожайное в Запорожской области. Сначала воин защищал Украину на Востоке с 2014 года, а как началось полномасштабное вторжение – боролся против агрессора в Мариуполе.
Полномасштабное вторжение России было встречено в рядах ВСУ. Погиб в оборонных боях за один из ключевых городов на юго-востоке Украины 4 апреля 2022 года. Тело погибшего Защитника Украины долгое время находилось на временно оккупированной территории. Во время одного из обменов его вернули на подконтрольную Украине территорию и кремировали,
– объяснил Ярослав Весельский.
Как рассказали в "Will Live!" старший сержант "Азова" Павел Спиридонов (позывной "79") погиб 4 апреля 2022 года. Он получил смертельное огнестрельное ранение после помощи собратья.
Впоследствии павшего Героя посмертно наградили орденом "За мужество" III степени. Тело воина было кремировано в Киеве, у него остались родители, жена и двое детей – 6 и 8 лет.
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