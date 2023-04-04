Про це повідомив керівник міського центру допомоги учасникам бойових дій Ярослав Весельський. Азовця було посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.
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Загинув у Маріуполі після допомоги побратиму
Павло Спірідонов народився в селищі Урожайне, що в Запорізької області. Спершу воїн захищав Україну на Сході з 2014 року, а як почалося повномасштабне вторгнення – боровся проти агресора у Маріуполі.
Повномасштабне вторгнення Росії зустрів у лавах ЗСУ. Загинув у оборонних боях за одне із ключових міст на південному сході України 4 квітня 2022 року. Тіло загиблого Захисника України довгий час перебувало на тимчасово окупованій території. Під час одного з обмінів його повернули на підконтрольну Україні територію та кремували,
– пояснив Ярослав Весельський.
Як розповіли у "Will Live!" старший сержант "Азову" Павло Спірідонов (позивний "79") загинув 4 квітня 2022 року. Він отримав смертельне вогнепальне поранення після допомоги побратиму.
Згодом полеглого Героя посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня. Тіло воїна було кремоване у Києві, у нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей – 6 і 8 років.
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