В Харьковской области из-за российского артобстрела погиб 25-летний защитник с Львовской области

11 марта 2023, 16:11
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Источник:

"Медиа Дрогобыччина"

На Востоке нашей страны погиб 25-летний воин из Львовской области Роман Яцына. Павший защитник был родом из Дрогобыча.

Жизнь Героя оборвалась 10 марта в Харьковской области во время вражеского артобстрела. Детали гибели украинского воина рассказали в местном СМИ.

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Получил ранение несовместимое с жизнью

25-летний дрогобычанин Яцына Роман Андреевич погиб 10 марта вблизи поселка Табаевка Купянского района Харьковской области. Как сообщает местное медиа, во время вражеских артиллерийских обстрелов воин получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинец 1998 года служил в рядах 103-й отдельной бригады территориальной обороны и был стрелком. Дату и время прощания с Романом Яцыной жителям Дрогобыча должны сообщить позже.

Редакция 24 Канала приносит искренние соболезнования родственникам и друзьям погибшего украинского военного.

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Автор: Лілія Траспетрихіна