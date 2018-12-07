Гинеколог озвучила основные правила женского здоровья
Женское здоровье – понятие широкое и крайне важное. От состояния репродуктивной системы зависит сможет ли она продолжать род.
Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Ульяна Евгеньевна в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала, что делать женщинам, чтобы уберечься от болезней.
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1. Скажите "Нет!"сидячему образу жизни. Длительное сидение это безумная нагрузка на органы малого таза, и на венозную систему. Даже, если Вы офисный работник, постарайтесь подобрать те упражнения, которые вы сможете сделать на работе.
2. Очень тщательно подходите к выбору полового партнера.
3. Больше времени проводите на свежем воздухе.
4. Тренируйте мышцы тазового дна (упражнения Кегеля).
Женщины должны раз в год проходить профилактические осмотры
5. Берегите себя, ходите на профилактические осмотры один раз в год, если у вас нет никаких жалоб, если же жалобы есть – не бойтесь идти к врачу.
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