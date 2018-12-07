Гинеколог озвучила основные правила женского здоровья

Женское здоровье – понятие широкое и крайне важное. От состояния репродуктивной системы зависит сможет ли она продолжать род.

Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Ульяна Евгеньевна в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала, что делать женщинам, чтобы уберечься от болезней.

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1. Скажите "Нет!"сидячему образу жизни. Длительное сидение это безумная нагрузка на органы малого таза, и на венозную систему. Даже, если Вы офисный работник, постарайтесь подобрать те упражнения, которые вы сможете сделать на работе.

2. Очень тщательно подходите к выбору полового партнера.

Врач акушер-гинеколог Кравец Ульяна “Если вы знаете, что у него были партнерши до вас, не стесняйтесь попросить его сначала сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, а потом уже вступать с ним в половые отношения. Но это при условии, что он у вас будет первым, или же вы сами обследованы на эти инфекции (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады и тд.) ”

3. Больше времени проводите на свежем воздухе.

4. Тренируйте мышцы тазового дна (упражнения Кегеля).

Женщины должны раз в год проходить профилактические осмотры

5. Берегите себя, ходите на профилактические осмотры один раз в год, если у вас нет никаких жалоб, если же жалобы есть – не бойтесь идти к врачу.

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