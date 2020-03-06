Глава Минфина Уманский рассказал, как планирует закрывать дыру в госбюджете: детали
Новоизбранный глава Министерства финансов Игорь Уманский рассказал о планах правительства по решению проблемы недовыполнения госбюджета в течение последних двух месяцев. Кабмин решил в первую очередь взяться за коррупционные схемы.
Игорь Уманский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" напомнил, что бюджет – это перераспределение средств, которые платят налогоплательщики государству. По его словам, недовыполнение бюджета касается не только января и февраля, а и конца прошлого года.
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Глава Минфина сказал, что подход правительства в этом вопросе будет простым и понятным. Прежде всего чиновник предупредил, что правительство будет бороться с недобросовестными налогоплательщиками, которые используют различные схемы и не доплачивают в госбюджет немалые суммы средств.
По его словам, таможня и налоговая – это сообщающиеся сосуды. У них общие базы данных и общая ответственность.
Ни для кого в стране не секрет, что это проблемы и схемы с начислением налога на добавленную стоимость. Они связаны как с проблемами в работе таможни, налоговой, а также с контрабандой. Кто-то смотрит на таможню, кто-то на налоговую. Здесь выполняется, здесь не выполняется. Нужно понимать простую вещь: на этих администраторов нужно смотреть комплексно. Если на таможне не добрали, то это должна добрать налоговая при реализации этих товаров,
– пояснил Уманский.
В то же время министр заверил, что вопрос о секвестре бюджета Кабмин пока не рассматривает.
Что такое секвестр бюджетаСеквестр предусматривает принудительное сокращение расходов при выполнении отдельных статей или всего госбюджета. Он обусловливается разными причинами: просчетами при составлении бюджета или же возникновением форс-мажорных обстоятельств.
Бюджет-2020: основное
- 14 ноября 2019 года Рада окончательно приняла проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.
- Доходы государственного бюджета составят 1 триллион 93,7 миллиарда гривен. Расходы – 1 триллион 180 миллиардов гривен.
- В 2020 году Украина в Государственный бюджет планирует вернуть кредиты на сумму 7,4 миллиарда гривен. А по состоянию на 31 декабря 2020 года предельный объем государственного долга составит 2 триллиона 45,1 миллиарда гривен.