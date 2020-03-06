Глава Минфина Уманский рассказал, как планирует закрывать дыру в госбюджете: детали

Новоизбранный глава Министерства финансов Игорь Уманский рассказал о планах правительства по решению проблемы недовыполнения госбюджета в течение последних двух месяцев. Кабмин решил в первую очередь взяться за коррупционные схемы.

Игорь Уманский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" напомнил, что бюджет – это перераспределение средств, которые платят налогоплательщики государству. По его словам, недовыполнение бюджета касается не только января и февраля, а и конца прошлого года.

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Глава Минфина сказал, что подход правительства в этом вопросе будет простым и понятным. Прежде всего чиновник предупредил, что правительство будет бороться с недобросовестными налогоплательщиками, которые используют различные схемы и не доплачивают в госбюджет немалые суммы средств.

По его словам, таможня и налоговая – это сообщающиеся сосуды. У них общие базы данных и общая ответственность.

Ни для кого в стране не секрет, что это проблемы и схемы с начислением налога на добавленную стоимость. Они связаны как с проблемами в работе таможни, налоговой, а также с контрабандой. Кто-то смотрит на таможню, кто-то на налоговую. Здесь выполняется, здесь не выполняется. Нужно понимать простую вещь: на этих администраторов нужно смотреть комплексно. Если на таможне не добрали, то это должна добрать налоговая при реализации этих товаров,

– пояснил Уманский.

В то же время министр заверил, что вопрос о секвестре бюджета Кабмин пока не рассматривает.

Что такое секвестр бюджетаСеквестр предусматривает принудительное сокращение расходов при выполнении отдельных статей или всего госбюджета. Он обусловливается разными причинами: просчетами при составлении бюджета или же возникновением форс-мажорных обстоятельств.

Бюджет-2020: основное