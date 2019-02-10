Глава полиции Киева заявил, что задержанные не имели баннеров "Кто заказал Катя Гандзюк?"

Задержанные 9 февраля на Контрактовой площади в Киеве активисты не имели никакой символики или баннеров с надписями "Кто заказал Катя Гандзюк?". А группе активистов, которая развернула баннеры о Гандзюк, никто не мешал и не удалял эти баннеры.

В этом на брифинге убеждал глава полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает корреспондент 24 канала.

Одновременно Крищенко заявил, что 9 февраля в милицию поступило сообщение, что на месте проведения акции сторонников одного из кандидатов в президенты была заложена взрывчатка, поэтому полиция отправилась на место происшествия.

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Как известно, на том месте свою встречу с избирателями проводила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, а также митинговали активисты с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?".

По словам главы полиции Киева, в операции по обеспечению порядка были привлечены около 400 правоохранителей. Они проводили осмотры людей и заметили группу особ, которые скрывали свои лица. Эти люди не смогли объяснить цель своего пребывания на месте проведения акции.

Тогда полиция провела поверхностный осмотр этих людей и обнаружила у них ножи и стартовый пистолет. Поэтому правоохранители забрали 30 человек в отделение полиции. Крищенко заявил, что лично отдал приказ полиции задержать этих людей.

Все видели, что во время этого события ни один человек не заявил, что он пришел на акцию под условным названием "Кто заказал Катю Гандзюк?". У них не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли с этой целью,

– сказал Крищенко.

Что известно о задержании и избиении активистов с плакатами "Кто заказал Катя Гандзюк?"

9 февраля в Киеве, где должна была встретиться с избирателями Тимошенко, полиция без объяснений задержала и забрала в райотдел активистов с плакатами "Кто заказал Катя Гандзюк?". Участники акции хотели спросить у Тимошенко, когда она отстранит от должности главу Херсонского облсовета, члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Его активисты и отец Гандзюк подозревают в причастности к организации нападения на Катерину.

Правоохранители впоследствии заявили, что в их служащего задержанные бросили зеленку, а уже в управлении полиции у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

После задержания активистов в отделение полиции прибыли их собратья и начали требовать отпустить всех задержанных. В полиции говорят, что уже после того, как задержанных отпустили, под дверью отделения началась толкотня, и против правоохранителей применили газовые баллончики. В результате задержали около 40 человек, а 3 полицейских доставили в больницу.

Активисты отмечают, что примерно десять из них окружили и задержали без всяких объяснений. По словам очевидцев, задержание было жестоким: спецназовцы забежали в райотдел и начали всех бить. Впоследствии активистов таки отпустили.

В тот же день к дому министра внутренних дел Арсена Авакова приехало несколько десятков активистов, которые требуют отпустить задержанных. Они жгли файеры и запускали фейерверки, однако никакой реакции так и не получили. Аваков прокомментировал задержание и избиение активистов только в социальных сетях, заступившись за правоохранителей.

На фото и видео было зафиксировано, как под райотделом полиции мужчина без формы, вероятно правоохранитель, жестоко избивал активистов. В соцсетях объявили "охоту" на него (сбор информации о личности) и других правоохранителях, которые жестоко обошлись с активистами. На следующий день Крищенко заявил, что против мужчины, который без формы наносил удары, будет возбуждено уголовное производство.

При этом Крищенко отметил, что задержанным активистам инкриминируют хулиганство, нанесение телесных повреждений полицейским. При этом он признал, что полицейские превышали свои служебные полномочия.