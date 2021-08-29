Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 29 августа:
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День памяти защитников: Украина чтит память погибших в войне на Донбассе
Источник: 24 канал
29 августа – День памяти защитников Украины. В частности, в этот день вспоминают павших во время Иловайской трагедии, а также подвиг всех героев, которые не вернулись с войны на Донбассе.
День памяти защитников Украины начали отмечать в 2019 году – после указа президента Зеленского.
Дань памяти погибших в Киеве
- В Киеве глава государства возложил цветы к Стене Памяти павших, что на Трехсвятительской в Киеве.
- В церемонии чествования также приняли участие спикер Дмитрий Разумков, премьер Денис Шмыгаль и глава ОП Андрей Ермак.
- В Министерстве обороны в течение 40 минут зачитывали имена павших героев. В их честь раздавался скорбный звон и военный салют.
- В 10:00 память погибших воинов почтили общенациональной минутой молчания.
Памяти погибших в Киеве / Фото ОП и 24 канала
Зеленский присвоил звание Героев Украины погибшим в 2014 году воинам
Источник: Офис Президента
У Министерства обороны 29 августа во время церемонии чествования памяти защитников Украины президент посмертно присвоил звание Героя Украины погибшим в 2014 году воинам:
- орденом "Золотая Звезда" посмертно отметили бойца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослава Горбенко;
- его присвоили и погибшему солдату Виктору Гурняку.
Горбенко погиб, пытаясь спасти побратима / Фото с сайта "Украинский мемориал"
Святослав Горбенко по прозвищу "Скельд" был "киборгом"
- В свои 19 лет Горбенко стал воином Добровольческого Украинского корпуса "Правый сектор". Он вместе с побратимами защищал Донецкий аэропорт.
- Погиб 3 октября 2014 года, когда спасал раненых бойцов. Вместе с Сергеем "Каспером" Андреевым пытался спасти раненого бойца "Фрола" возле старого терминала аэропорта.
- В здание попал танковый снаряд, обломками которого ранило Горбенко и Андреева. Спасти защитников не удалось, выжил только "Фрол".
У Виктора Гурняка осталась дочь и жена / Фото Петра Задорожного, LUFA
Виктор Гурняк был пластуном, волонтером, журналистом
- А также Гурняк был фотокорреспондентом украинских и зарубежных сми, соучредителем фотоагентства LUFA и воином батальона "Айдар".
- Его знали под псевдонимами "Гарт", "Гартик" и позывным "олигарх". Он собирал деньги и покупал и доставлял необходимые вещи в зону АТО.
- Погиб возле 32 блокпоста в Луганской области, когда вывозил раненых под минометным обстрелом 19 октября 2014 года недалеко от поселка Смелое.
- Посмертно наградили орденами "За мужество" ІІІ степени, "Народный Герой Украины", медалью "За участие в бою", пластовым крестом "За геройский чин" и другими.
- У него осталась жена и несовершеннолетняя дочь.
Умер Герой Украины Александр Петраковский: его ранили на Донбассе в 2014
Источник: фейсбук Павла Ткачука
33-летний подполковник Александр Петраковский, Герой Украины умер 29 августа. Это произошло следствие тяжелого ранения, которое он получил в 2014 году на Донбассе. Последние 7 лет защитник был прикован к постели.
Об этом сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Петр Ткачук.
Герой Украины подполковник Александр Петраковский был, есть и будет всегда настоящим примером служения Украинскому народу, образцом мужества и чести,
– написал Ткачук.
Он добавил, что родные и близкие 7 лет боролись за его жизнь.
Что известно об Александре Петраковском
- Герой Украины был командиром роты 8-го отдельного полка спецназначения ВСУ.
- Образование он получил именно в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
- Проходил службу в одном из элитных воинских частей спецназовцев.
- 20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Петраковского обеспечивала прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорт Луганска. Неподалеку от счастья группа обнаружила вражескую засаду и вступила в бой с противником.
- Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить группой и помогал эвакуировать раненых.
- Указом президента Петраковскому присвоили звание Героя Украины.
Герой был прикован к постели 7 лет / Фото из Фейсбука Павла Ткачука
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Взрыв в Кабуле: Штаты нанесли удар по авто террористов ИГИЛ, в котором была взрывчатка
Источник: Asvaka
В столице Афганистана 29 августа вновь прогремел сильный взрыв. Очевидцы публикуют фото густых облаков дыма над Кабулом.
- Очевидцы предполагают, что взрыв вызвала ракета, которая попала в жилой дом.
- Жители Кабула отмечают, что так войска США могут уничтожать оборудование.
- Ни одна группа пока не взяла ответственность за взрыв.
Взрыв снова прогремел в Кабуле: смотрите видео
Согласно неподтвержденной информации афганского телеканала Ariana News, "убито 6 человек, в том числе 4 детей, еще 4 получили ранения, когда миномет попал в дом Кабуле".
В Пентагоне подтвердили, что они нанесли удар по смертникам "Исламского государства"
Источник: Al Jazeera
Штаты подтвердили, что с помощью беспилотника нанесли удар по авто боевиков, в котором находилось "несколько террористов-смертников" из ИГ.
Значительные вторичные взрывы из автомобиля указывали на наличие значительного количества взрывчатых материалов,
– рассказал чиновник из Штатов.
- Информацию о значительном количестве взрывчатки подтвердил в твиттере представитель Центрального командования США Билл Урбан.
- По информации "АР", Штаты ликвидировали боевиков перед тем, как террористы сумели нанести удар по аэропорту Кабула.
- Он также добавил: "Оцениваем возможность того, что пострадали гражданские, однако пока об этом свидетельств нет".
СМИ публикуют вероятные последствия удара: смотрите видео
Ливень в Киеве: из-за непогоды частично закрыли станцию метро "Героев Днепра"
Источник: Киевский городской совет
Киев и область 29 августа накрыл мощный ливень с грозой. Непогода держаться до конца суток.
Синоптики предупредили о 1 уровне опасности, то есть желтом. Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним. Также не стоит браться за металлическую входную дверь.
- В сети публикуют фото и видео ливня. На них видно, как люди бредут в воде.
- На улице Жилянской затопило проезжую часть и образовался гейзер. Поэтому водителей и пешеходов призывают быть осторожными.
- На проспекте Победы непогода повалила деревья.
Из-за непогоды частично закрыли станцию метро "Героев Днепра"
Источник: телеграмм Kyiv Metro Alerts
В Киеве из-за мощной грозы 29 августа пришлось закрыть первый вестибюль станции Героев Днепра. В то же время вестибюль 2 станции "Героев Днепра" продолжает работать в обычном режиме.
Станцию метро "Героев Днепра" затопило: смотрите видео
Непогода в Киеве: смотрите видео
Десятое "золото" Украины на Паралимпиаде: гребец Полянский "порвал" соперников
Источник: 24 канал
Роман Полянский выиграл золотую медаль в академической гребле. Он преодолел дистанцию с временем 9:48.78. Второе место занял австралиец Эрик Горри, который отстал от нашего земляка на 12.04 секунды. Тройку призеров замкнул бразилец Рене Кампос Перейра (+14.76).
Роман завоевал юбилейную десятую золотую награду для Украины в Токио.
Полянский получил свое второе "золото" в карьере. В 2016 украинец был лучшим в Рио на дистанции 1000 метров в классе ASM1x.
29 августа украинцы получили:
- 10 "бронзу" Украины – дзюдоист Александр Назаренко;
- 18 "серебро" Украины – пловец Андрей Трусов;
- 19 "серебро" – пауэрлифтерка Наталья Олейник;
- 20 "серебро" – пловец Денис Остапченко;
- 21 "серебро" – пловец Илья Яременко;
- 11 "бронза" – пловец Максим Веракса;
- 22 "серебро" – Анастасия Мисник за толкание ядра.
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