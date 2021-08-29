Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 29 августа:

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День памяти защитников: Украина чтит память погибших в войне на Донбассе

Источник: 24 канал

29 августа – День памяти защитников Украины. В частности, в этот день вспоминают павших во время Иловайской трагедии, а также подвиг всех героев, которые не вернулись с войны на Донбассе.

День памяти защитников Украины начали отмечать в 2019 году – после указа президента Зеленского.

В Киеве глава государства возложил цветы к Стене Памяти павших, что на Трехсвятительской в Киеве.

В церемонии чествования также приняли участие спикер Дмитрий Разумков, премьер Денис Шмыгаль и глава ОП Андрей Ермак.

В Министерстве обороны в течение 40 минут зачитывали имена павших героев. В их честь раздавался скорбный звон и военный салют.

В 10:00 память погибших воинов почтили общенациональной минутой молчания.

Памяти погибших в Киеве / Фото ОП и 24 канала

Обратите внимание! 29 августа в разных городах и селах вспоминают подвиг героев, которые не вернулись с войны с оккупантом. В частности во Львове ко Дню памяти защитников почтили погибших воинов-десантников на территории 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В Одессе памятные мероприятия состоялись возле здания ОГА, на месте, где запланировали памятник Небесной сотне.

Зеленский присвоил звание Героев Украины погибшим в 2014 году воинам

Источник: Офис Президента

У Министерства обороны 29 августа во время церемонии чествования памяти защитников Украины президент посмертно присвоил звание Героя Украины погибшим в 2014 году воинам:

орденом "Золотая Звезда" посмертно отметили бойца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослава Горбенко;

его присвоили и погибшему солдату Виктору Гурняку.



Горбенко погиб, пытаясь спасти побратима / Фото с сайта "Украинский мемориал"

Святослав Горбенко по прозвищу "Скельд" был "киборгом"

В свои 19 лет Горбенко стал воином Добровольческого Украинского корпуса "Правый сектор". Он вместе с побратимами защищал Донецкий аэропорт.

Погиб 3 октября 2014 года, когда спасал раненых бойцов. Вместе с Сергеем "Каспером" Андреевым пытался спасти раненого бойца "Фрола" возле старого терминала аэропорта.

В здание попал танковый снаряд, обломками которого ранило Горбенко и Андреева. Спасти защитников не удалось, выжил только "Фрол".



У Виктора Гурняка осталась дочь и жена / Фото Петра Задорожного, LUFA

Виктор Гурняк был пластуном, волонтером, журналистом

А также Гурняк был фотокорреспондентом украинских и зарубежных сми, соучредителем фотоагентства LUFA и воином батальона "Айдар".

Его знали под псевдонимами "Гарт", "Гартик" и позывным "олигарх". Он собирал деньги и покупал и доставлял необходимые вещи в зону АТО.

Погиб возле 32 блокпоста в Луганской области, когда вывозил раненых под минометным обстрелом 19 октября 2014 года недалеко от поселка Смелое.

Посмертно наградили орденами "За мужество" ІІІ степени, "Народный Герой Украины", медалью "За участие в бою", пластовым крестом "За геройский чин" и другими.

У него осталась жена и несовершеннолетняя дочь.

Умер Герой Украины Александр Петраковский: его ранили на Донбассе в 2014

Источник: фейсбук Павла Ткачука

33-летний подполковник Александр Петраковский, Герой Украины умер 29 августа. Это произошло следствие тяжелого ранения, которое он получил в 2014 году на Донбассе. Последние 7 лет защитник был прикован к постели.

Об этом сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Петр Ткачук.

Герой Украины подполковник Александр Петраковский был, есть и будет всегда настоящим примером служения Украинскому народу, образцом мужества и чести,

– написал Ткачук.

Он добавил, что родные и близкие 7 лет боролись за его жизнь.

Что известно об Александре Петраковском

Герой Украины был командиром роты 8-го отдельного полка спецназначения ВСУ.

Образование он получил именно в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Проходил службу в одном из элитных воинских частей спецназовцев.

20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Петраковского обеспечивала прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорт Луганска. Неподалеку от счастья группа обнаружила вражескую засаду и вступила в бой с противником.

Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить группой и помогал эвакуировать раненых.

Указом президента Петраковскому присвоили звание Героя Украины.



Герой был прикован к постели 7 лет / Фото из Фейсбука Павла Ткачука

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Взрыв в Кабуле: Штаты нанесли удар по авто террористов ИГИЛ, в котором была взрывчатка

Источник: Asvaka

В столице Афганистана 29 августа вновь прогремел сильный взрыв. Очевидцы публикуют фото густых облаков дыма над Кабулом.

Очевидцы предполагают, что взрыв вызвала ракета, которая попала в жилой дом.

Жители Кабула отмечают, что так войска США могут уничтожать оборудование.

Ни одна группа пока не взяла ответственность за взрыв.

Взрыв снова прогремел в Кабуле: смотрите видео

Согласно неподтвержденной информации афганского телеканала Ariana News, "убито 6 человек, в том числе 4 детей, еще 4 получили ранения, когда миномет попал в дом Кабуле".

В Пентагоне подтвердили, что они нанесли удар по смертникам "Исламского государства"

Источник: Al Jazeera

Штаты подтвердили, что с помощью беспилотника нанесли удар по авто боевиков, в котором находилось "несколько террористов-смертников" из ИГ.

Значительные вторичные взрывы из автомобиля указывали на наличие значительного количества взрывчатых материалов,

– рассказал чиновник из Штатов.

Информацию о значительном количестве взрывчатки подтвердил в твиттере представитель Центрального командования США Билл Урбан.

По информации "АР", Штаты ликвидировали боевиков перед тем, как террористы сумели нанести удар по аэропорту Кабула.

Он также добавил: "Оцениваем возможность того, что пострадали гражданские, однако пока об этом свидетельств нет".

СМИ публикуют вероятные последствия удара: смотрите видео

Обратите внимание! Талибан захватил власть в Афганистане 15 августа. С тех пор люди массово хотят покинуть страну. 27 августа в Кабуле уже прогремели по меньшей мере два взрыва – сначала террорист-смертник взорвал себя посреди толпы у входа в аэропорт Кабула. Второй взрыв произошел возле гостиницы недалеко от аэропорта. Погибло по меньшей мере 170 человек. Известно о гибели 13 военных США.

Ливень в Киеве: из-за непогоды частично закрыли станцию метро "Героев Днепра"

Источник: Киевский городской совет

Киев и область 29 августа накрыл мощный ливень с грозой. Непогода держаться до конца суток.

Синоптики предупредили о 1 уровне опасности, то есть желтом. Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним. Также не стоит браться за металлическую входную дверь.

В сети публикуют фото и видео ливня. На них видно, как люди бредут в воде.

На улице Жилянской затопило проезжую часть и образовался гейзер. Поэтому водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

На проспекте Победы непогода повалила деревья.

Из-за непогоды частично закрыли станцию метро "Героев Днепра"

Источник: телеграмм Kyiv Metro Alerts

В Киеве из-за мощной грозы 29 августа пришлось закрыть первый вестибюль станции Героев Днепра. В то же время вестибюль 2 станции "Героев Днепра" продолжает работать в обычном режиме.

Станцию метро "Героев Днепра" затопило: смотрите видео

Непогода в Киеве: смотрите видео

Справка. Синоптики сообщили, что 30 августа в Киеве продлится непогода. В столице будет дождливо и днем, и ночью. В то же время в городе будет тепло. Средняя температура составит + 25...+27 градусов.

Десятое "золото" Украины на Паралимпиаде: гребец Полянский "порвал" соперников

Источник: 24 канал

Роман Полянский выиграл золотую медаль в академической гребле. Он преодолел дистанцию с временем 9:48.78. Второе место занял австралиец Эрик Горри, который отстал от нашего земляка на 12.04 секунды. Тройку призеров замкнул бразилец Рене Кампос Перейра (+14.76).

Роман завоевал юбилейную десятую золотую награду для Украины в Токио.

Полянский получил свое второе "золото" в карьере. В 2016 украинец был лучшим в Рио на дистанции 1000 метров в классе ASM1x.

29 августа украинцы получили:

Заметьте! У Украины уже 43 медали в Токио и она замыкает пятерку лучших сборных в общем медальном зачете.

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