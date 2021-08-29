Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 29 серпня:

Читайте також На Запоріжжі зійшли з рейок кілька вантажних вагонів: є затримка у русі потягів

День пам'яті захисників: Україна вшановує пам'ять загиблих у війні на Донбасі

Джерело: 24 канал

29 серпня – День пам'яті захисників України. Зокрема, у цей день згадують полеглих під час Іловайської трагедії, а також подвиг всіх героїв, які не повернулись з війни на Донбасі.

День пам'яті захисників України започаткували у 2019 році – після указу президента Зеленського.

Вшанування пам'яті загиблих у Києві

У Києві глава держави поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих, що на Трьохсвятительській у Києві.

У церемонії вшанування також взяли участь спікер Дмитро Разумков, прем'єр Денис Шмигаль та голова ОП Андрій Єрмак.

У Міністерстві оборони протягом 40 хвилин зачитували імена полеглих героїв . На їхню честь лунав скорботний дзвін та військовий салют.

. На їхню честь лунав скорботний дзвін та військовий салют. О 10:00 пам'ять загиблих воїнів вшанували загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Вшанування пам'яті загиблих у Києві / Фото ОП та 24 каналу

Зверніть увагу! 29 серпня у різних містах та селах згадують подвиг героїв, які не повернулись з війни з окупантом. Зокрема у Львові до Дня пам'яті захисників вшанували загиблих воїнів-десантників на території 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. В Одесі пам'ятні заходи відбулись біля будівлі ОДА, на місці, де запланували пам'ятник Небесній Сотні.

Зеленський присвоїв звання Героїв України загиблим у 2014 році воїнам

Джерело: Офіс Президента

Біля Міністерства оборони 29 серпня під час церемонії вшанування пам'яті захисників України президент посмертно присвоїв звання Героя України загиблим у 2014 році воїнам:

орденом "Золота Зірка" посмертно відзначили бійця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослава Горбенка;

його присвоїли і загиблому солдату Віктору Гурняку.



Горбенко загинув, намагаючись врятувати побратима / Фото з сайту "Український меморіал"

Святослав Горбенко на прізвисько "Скельд" був "кіборгом"

У свої 19 років Горбенко став вояком Добровольчого Українського корпусу "Правий сектор". Він разом із побратимами захищав Донецький аеропорт.

Загинув 3 жовтня 2014 року, коли рятував поранених бійців. Разом із Сергієм "Каспером" Андрєєвим намагався врятувати пораненого бійця "Фрола" біля старого терміналу аеропорту.

У будівлю влучив танковий снаряд, уламками якого поранило Горбенка та Андрєєва. Врятувати захисників не вдалося, вижив тільки "Фрол".



У Віктора Гурняка залишилась донечка та дружина / Фото Петра Задорожного, LUFA

Віктор Гурняк був пластуном, волонтером, журналістом

А також Гурняк був фотокореспондентом українських та закордонних медіа, співзасновником фотоагентства LUFA і воїном батальйону "Айдар".

Його знали під псевдонімами "Гарт", "Гартік" і позивним "Олігарх". Він збирав гроші та купував і доставляв необхідні речі у зону АТО.

Загинув біля 32 блокпосту у Луганській області, коли вивозив поранених під мінометним обстрілом 19 жовтня 2014 року неподалік селища Сміле.

Посмертно нагородили орденами "За мужність" ІІІ ступеню, "Народний Герой України", медаллю "За участь в бою", пластовим хрестом "За геройський чин" та іншими.

У нього залишилася дружина та неповнолітня донька.

Помер Герой України Олександр Петраківський: його поранили на Донбасі у 2014

Джерело: фейсбук Павла Ткачука

33-річний підполковник Олександр Петраківський, Герой України помер 29 серпня. Це трапилось наслідок важкого поранення, яке отримав у 2014 році на Донбасі. Останні 7 років захисник був прикутий до ліжка.

Про це повідомив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Петро Ткачук.

Герой України підполковник Олександр Петраківський був, є і залишатиметься завжди справжнім прикладом служіння Українському народові, взірцем мужності та честі,

– написав Ткачук.

Він додав, що рідні та близькі 7 років боролись за його життя.

Що відомо про Олександра Петраківського

Герой України був командиром роти 8-го окремого полку спецпризначення ЗСУ.

Освіту він здобув саме у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Проходив службу в одному з елітних військових частин спецпризначенців.

20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Петраківського забезпечувала проходження колони техніки ЗСУ та сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська. Неподалік Щастя група виявила ворожу засідку та вступила у бій з противником.

Петраківський отримав важке поранення голови, проте продовжував керувати групою та допомагав евакуйовувати поранених.

Указом президента Петраківському присвоїли звання Героя України.



Герой був прикутий до ліжка 7 років / Фото з фейсбуку Павла Ткачука

Важливо Відірвані губи та важкі травми: у Черкасах борються за життя хлопчика

Вибух у Кабулі: Штати завдали удару по авто тетористів ІДІЛ, у якому була вибухівка

Джерело: Asvaka

У столиці Афганістану 29 серпня знову пролунав сильний вибух. Очевидці публікують фото густих хмар диму над Кабулом.

Очевидці припускають, що вибух спричинила ракета, яка влучила у житловий будинок.

Жителі Кабула зазначають, що так війська США можуть знищувати обладнання.

Жодна група поки не взяла відповідальність за вибух.

Вибух знову пролунав у Кабулі: дивіться відео

Згідно з непідтвердженою інформацією афганського телеканалу Ariana News, "вбито 6 людей, зокрема 4 дітей, ще 4 отримали поранення, коли міномет влучив у будинок Кабулі".

У Пентагоні підтвердили, що вони завдали удару по смертниках "Ісламської держави"

Джерело: Al Jazeera

Штати підтвердили, що з допомогою безпілотника завдали удару по авто бойовиків, у якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІД.

Значні вторинні вибухи з автомобіля вказували на наявність значної кількості вибухових матеріалів,

– розповів чиновник зі Штатів.

Інформацію про значну кількість вибухівки підтвердив у твітері речник Центрального командування США Білл Урбан.

За інформацією "АР", Штати ліквідували бойовиків перед тим, як терористи зуміли завдати удару по аеропорту Кабула.

Він також додав: "Оцінюємо можливість того, що постраждали цивільні, однак наразі про це свідчень немає".

ЗМІ публікують ймовірні наслідки удару: дивіться відео

Зверніть увагу! Талібан захопив владу в Афганістані 15 серпня. З того часу люди масово хочуть покинути країну. 27 серпня у Кабулі вже пролунали щонайменше два вибухи – спочатку терорист-смертник підірвав себе посеред натовпу біля входу в аеропорт Кабула. Другий вибух стався біля готелю неподалік аеропорту. Загинуло щонайменше 170 людей. Відомо про загибель 13 військових США.

Злива у Києві: через негоду частково закрили станцію метро "Героїв Дніпра"

Джерело: Київська міська рада

Київ та область 29 серпня накрила потужна злива з грозою. Негода триматимеся до кінця доби.

Синоптики попередили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий. Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них. Також не варто не братися за металеві вхідні двері.

У мережі публікують фото та відео зливи. На них видно, як люди бредуть у воді.

На вулиці Жилянській затопило проїжджу частину та утворився гейзер. Тому водіїв та пішоходів закликають бути обережними.

На проспекті Перемоги негода повалила дерева.

Через негоду частково закрили станцію метро "Героїв Дніпра"

Джерело: телеграм Kyiv Metro Alerts

У Києві через потужну грозу 29 серпня довелося зачинити перший вестибюль станції Героїв Дніпра. Водночас вестибюль 2 станції "Героїв Дніпра" продовжує працювати у звичному режимі.

Станцію метро "Героїв Дніпра" затопило: дивіться відео

Негода у Києві: дивіться відео

Довідка. Синоптики повідомили, що 30 серпня у Києві триватиме негода. У столиці дощитиме і вдень, і вночі. Водночас у місті буде тепло. Середня температура становитиме +25...+27 градусів.

Десяте "золото" України на Паралімпіаді: веслувальник Полянський "порвав" суперників

Джерело: 24 канал

Роман Полянський виграв золоту медаль в академічному веслуванні. Він подолав дистанцію з часом 9:48.78. Друге місце посів австралієць Ерік Горрі, який відстав від нашого земляка на 12.04 секунди. Трійку призерів замкнув бразилець Рене Кампос Перейра (+14.76).

Роман завоював ювілейну десяту золоту нагороду для України у Токіо.

Полянський здобув своє друге "золото" у кар'єрі. У 2016 українець був найкращим у Ріо на дистанції 1000 метрів у класі ASM1x.

29 серпня українці здобули:

До речі, Україна вже має 43 медалі в Токіо та замикає п'ятірку найкращих збірних у загальному медальному заліку.

Важливо Травмували 5 людей: у Запоріжжі двоє чоловіків посеред міста влаштували стрілянину