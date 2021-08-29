Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 29 серпня:

Читайте також На Запоріжжі зійшли з рейок кілька вантажних вагонів: є затримка у русі потягів

День пам'яті захисників: Україна вшановує пам'ять загиблих у війні на Донбасі

Джерело: 24 канал

29 серпня – День пам'яті захисників України. Зокрема, у цей день згадують полеглих під час Іловайської трагедії, а також подвиг всіх героїв, які не повернулись з війни на Донбасі.

День пам'яті захисників України започаткували у 2019 році – після указу президента Зеленського.

Вшанування пам'яті загиблих у Києві

  • У Києві глава держави поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих, що на Трьохсвятительській у Києві.
  • У церемонії вшанування також взяли участь спікер Дмитро Разумков, прем'єр Денис Шмигаль та голова ОП Андрій Єрмак.
  • У Міністерстві оборони протягом 40 хвилин зачитували імена полеглих героїв. На їхню честь лунав скорботний дзвін та військовий салют.
  • О 10:00 пам'ять загиблих воїнів вшанували загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Вшанування пам'яті загиблих у Києві / Фото ОП та 24 каналу

Зеленський присвоїв звання Героїв України загиблим у 2014 році воїнам

Джерело: Офіс Президента

Біля Міністерства оборони 29 серпня під час церемонії вшанування пам'яті захисників України президент посмертно присвоїв звання Героя України загиблим у 2014 році воїнам:

  • орденом "Золота Зірка" посмертно відзначили бійця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослава Горбенка;
  • його присвоїли і загиблому солдату Віктору Гурняку.

Святослав Горбенко
Горбенко загинув, намагаючись врятувати побратима / Фото з сайту "Український меморіал"

Святослав Горбенко на прізвисько "Скельд" був "кіборгом"

  • У свої 19 років Горбенко став вояком Добровольчого Українського корпусу "Правий сектор". Він разом із побратимами захищав Донецький аеропорт.
  • Загинув 3 жовтня 2014 року, коли рятував поранених бійців. Разом із Сергієм "Каспером" Андрєєвим намагався врятувати пораненого бійця "Фрола" біля старого терміналу аеропорту.
  • У будівлю влучив танковий снаряд, уламками якого поранило Горбенка та Андрєєва. Врятувати захисників не вдалося, вижив тільки "Фрол".

Віктор Гурняк
У Віктора Гурняка залишилась донечка та дружина / Фото Петра Задорожного, LUFA

Віктор Гурняк був пластуном, волонтером, журналістом

  • А також Гурняк був фотокореспондентом українських та закордонних медіа, співзасновником фотоагентства LUFA і воїном батальйону "Айдар".
  • Його знали під псевдонімами "Гарт", "Гартік" і позивним "Олігарх". Він збирав гроші та купував і доставляв необхідні речі у зону АТО.
  • Загинув біля 32 блокпосту у Луганській області, коли вивозив поранених під мінометним обстрілом 19 жовтня 2014 року неподалік селища Сміле.
  • Посмертно нагородили орденами "За мужність" ІІІ ступеню, "Народний Герой України", медаллю "За участь в бою", пластовим хрестом "За геройський чин" та іншими.
  • У нього залишилася дружина та неповнолітня донька.

Помер Герой України Олександр Петраківський: його поранили на Донбасі у 2014

Джерело: фейсбук Павла Ткачука

33-річний підполковник Олександр Петраківський, Герой України помер 29 серпня. Це трапилось наслідок важкого поранення, яке отримав у 2014 році на Донбасі. Останні 7 років захисник був прикутий до ліжка.

Про це повідомив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Петро Ткачук.

Герой України підполковник Олександр Петраківський був, є і залишатиметься завжди справжнім прикладом служіння Українському народові, взірцем мужності та честі,
– написав Ткачук.

Він додав, що рідні та близькі 7 років боролись за його життя.

Що відомо про Олександра Петраківського

  • Герой України був командиром роти 8-го окремого полку спецпризначення ЗСУ.
  • Освіту він здобув саме у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
  • Проходив службу в одному з елітних військових частин спецпризначенців.
  • 20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Петраківського забезпечувала проходження колони техніки ЗСУ та сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська. Неподалік Щастя група виявила ворожу засідку та вступила у бій з противником.
  • Петраківський отримав важке поранення голови, проте продовжував керувати групою та допомагав евакуйовувати поранених.
  • Указом президента Петраківському присвоїли звання Героя України.

Помер Герой Петраківський
Герой був прикутий до ліжка 7 років / Фото з фейсбуку Павла Ткачука

Важливо Відірвані губи та важкі травми: у Черкасах борються за життя хлопчика

Вибух у Кабулі: Штати завдали удару по авто тетористів ІДІЛ, у якому була вибухівка

Джерело: Asvaka

У столиці Афганістану 29 серпня знову пролунав сильний вибух. Очевидці публікують фото густих хмар диму над Кабулом.

  • Очевидці припускають, що вибух спричинила ракета, яка влучила у житловий будинок.
  • Жителі Кабула зазначають, що так війська США можуть знищувати обладнання.
  • Жодна група поки не взяла відповідальність за вибух.

Вибух знову пролунав у Кабулі: дивіться відео

Згідно з непідтвердженою інформацією афганського телеканалу Ariana News, "вбито 6 людей, зокрема 4 дітей, ще 4 отримали поранення, коли міномет влучив у будинок Кабулі".

У Пентагоні підтвердили, що вони завдали удару по смертниках "Ісламської держави"

Джерело: Al Jazeera

Штати підтвердили, що з допомогою безпілотника завдали удару по авто бойовиків, у якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІД.

Значні вторинні вибухи з автомобіля вказували на наявність значної кількості вибухових матеріалів,
– розповів чиновник зі Штатів.

  • Інформацію про значну кількість вибухівки підтвердив у твітері речник Центрального командування США Білл Урбан.
  • За інформацією "АР", Штати ліквідували бойовиків перед тим, як терористи зуміли завдати удару по аеропорту Кабула.
  • Він також додав: "Оцінюємо можливість того, що постраждали цивільні, однак наразі про це свідчень немає".

ЗМІ публікують ймовірні наслідки удару: дивіться відео

Злива у Києві: через негоду частково закрили станцію метро "Героїв Дніпра"

Джерело: Київська міська рада

Київ та область 29 серпня накрила потужна злива з грозою. Негода триматимеся до кінця доби.

Синоптики попередили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий. Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них. Також не варто не братися за металеві вхідні двері.

  • У мережі публікують фото та відео зливи. На них видно, як люди бредуть у воді.
  • На вулиці Жилянській затопило проїжджу частину та утворився гейзер. Тому водіїв та пішоходів закликають бути обережними.
  • На проспекті Перемоги негода повалила дерева.

Через негоду частково закрили станцію метро "Героїв Дніпра"

Джерело: телеграм Kyiv Metro Alerts

У Києві через потужну грозу 29 серпня довелося зачинити перший вестибюль станції Героїв Дніпра. Водночас вестибюль 2 станції "Героїв Дніпра" продовжує працювати у звичному режимі.

Станцію метро "Героїв Дніпра" затопило: дивіться відео

Негода у Києві: дивіться відео

Десяте "золото" України на Паралімпіаді: веслувальник Полянський "порвав" суперників

Джерело: 24 канал

Роман Полянський виграв золоту медаль в академічному веслуванні. Він подолав дистанцію з часом 9:48.78. Друге місце посів австралієць Ерік Горрі, який відстав від нашого земляка на 12.04 секунди. Трійку призерів замкнув бразилець Рене Кампос Перейра (+14.76).

Роман завоював ювілейну десяту золоту нагороду для України у Токіо.

Полянський здобув своє друге "золото" у кар'єрі. У 2016 українець був найкращим у Ріо на дистанції 1000 метрів у класі ASM1x.

29 серпня українці здобули:

Важливо Травмували 5 людей: у Запоріжжі двоє чоловіків посеред міста влаштували стрілянину