Верховная Рада отправила в отставку главу НБУ Якова Смолия. Елена Зеленская выздоровела от коронавируса. Парламент проголосовал за отставку главы АМКУ Юрия Терентьева. Стерненко оставили под домашним арестом. Россия требует изменить Конституцию Украины для особого статуса Донбасса. Такими были главные новости пятницы, 3 июля.

Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 3 июля:

Рада проголосовала за отставку Смолия

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку главы Национального банка Якова Смолия. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов.

Подробно Верховная Рада поддержала отставку главы НБУ Якова Смолия

Смолий подчеркнул, что принял сложное решение из-за систематического политического давления.

Что сказал Смолий в своем обращении к украинцам

По его словам, легкомысленные решения власти могут дорого стоить украинской экономике. Нацбанк, по его словам всегда был "щитом" экономической стабильности Украины, а сейчас его пытаются сломать.

Смолий вспомнил и о давлении через суды, проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления НБУ. А также необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно его деятельности, как руководителя учреждения.

Также глава Нацбанка заявил об использовании Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри институции. По его мнению, все это элементы одной цепи.

Это протест, это красная линия! Давление – это антоним эффективного диалога. Разговор, когда один говорит об экономике и финансах со знанием дела, а другой слышит только свои политические интересы, обречен на поражение,

– заявил Смолий.

Смолий также остановился на том, что было сделано во время его каденции:

Окончательное обуздание инфляции: сейчас она составляет ниже 2%.

Учетная ставка впервые за историю независимой Украины снижена до отметки 6. Два года назад ставка была на уровне 17.

Кредиты финансирования для банков до 5 лет.

Обеспечение стабильности курса гривны.

Уровень золотовалютных резервов вырос до 25,5 миллиардов.

Безболезненный этап "коронавирусной турбулентности" в марте.

Актуально Яков Смолий подал в отставку: факты о главе НБУ

Смотрите выступление Якова Смолия в парламенте:

Отставка Якова Смолия: что известно

СМИ сообщали, что Яков Смолий решил уйти после конфликта с Владимиром Зеленским.

Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию 2 июля.

Впоследствии президент Владимир Зеленский и Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрели и согласовали отставку главы НБУ.

Нацбанк с уважением принял решение Якова Смолия.

В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.

МВФ отметил существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности в Украине под руководством Якова Смолия.

Сейчас среди главных кандидатов на должность главы НБУ называют Кирилла Шевченко, Владимира Лавренчука и Тимофея Милованова.

Пока обязанности главы НБУ будет исполнять первая заместительница Смолия – Екатерина Рожкова.

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Кто может возглавить НБУ / Инфографика 24 канала

Елена Зеленская преодолела коронавирус

Жена президента Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19. 3 июля ее уже выписали из больницы. В то же время лечиться от пневмонии она продолжит дома. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

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Что известно о недуге первой леди Украины

У первой леди Елены Зеленской обнаружили коронавирус 12 июня. Тогда у нее не было никаких симптомов заболевания, однако тест, который регулярно делают семье президента, показал положительный результат на COVID-19.

Следовательно, сама Зеленская писала, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Дома она изолировалась от остальных членов своей семьи.

Уже 16 июня стало известно, что состояние Зеленской ухудшилось: у нее обнаружили двустороннюю пневмонию средней степени тяжести. Первую леди пришлось госпитализировать.

Владимир Зеленский из-за обнаруженного коронавируса у жены находился на самоизоляции и перешел на особый режим работы.

Глава АМКУ – в отставке

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.

Ранее Глава АМКУ Терентьев отозвал заявление об отставке: он хотел увольнения из-за давления Зеленского

Соответствующее решение поддержали 226 народных избранников.

Почему Терентьев написал заявление об отставке

Бывший депутат Игорь Мосийчук утверждал, что Терентьев ушел в отставку после разговора с президентом Зеленским. Разговор якобы касался взыскания штрафа с компании "Тедис".

АМКУ наложил на эту компанию 6,5 миллиардов гривен штрафа, суды по его взысканию начались 23 июня.



Юрий Терентьев / Фото Liga.net

Журналист Юрий Бутусов добавил, что монопольную схему с сигаретами создали еще при Януковиче – в 2011 году. В 2021 истекли бы сроки десятилетних контрактов, а штраф АМКУ заставил бы "Тедис" допустить на розничный рынок другие компании.

Впоследствии Бутусов опубликовал еще одно заявление Терентьева, но уже об отзыве предыдущего его заявления об отставке. Однако в день голосования в Раде телеграм-канал "Правда Качуры" сообщил, что Терентьев аннулировал и это заявление.

Что известно о Юрии Терентьеве? Магистр международного права, референт-переводчик английского языка, экономист, юрист.



С 2012 по 2015 работал заместителем генерального директора по правовым вопросам (генеральный юрисконсульт) ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог".



С 2015 года назначен на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.



В сентябре 2019 года все руководство Антимонопольного комитета Украины уволили, кроме Терентьева.

Стерненко оставили под домашним арестом

Киевский апелляционный суд 3 июля рассмотрел апелляцию на меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Суд оставил в силе предыдущее решение о 2 месяцах круглосуточного домашнего ареста.

Подробно Суд оставил Стерненко под круглосуточным домашним арестом

После оглашения приговора суда Стерненко анонсировал акцию протеста на 4 июля в парке Шевченко в Киеве. Активисты выйдут, чтобы выразить свое недовольство расследованием дела Шеремета. Митинги также за освобождение Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Кратко о мере пресечения Стерненко

Суд в Киеве 15 июня избрал меру пресечения Стерненко в виде 60 суток домашнего ареста. Это несмотря на то, что еще во время предыдущего заседания, 12 июня, более 300 человек выразили желание взять активиста на поруки. После решения суда вспыхнул немалый протест.

Впоследствии по ходатайству Стерненко суд изменил ему меру пресечения с воинской части в Одессе на жилье в Киеве.

Дело Сергея Стерненко: самое главное

Общественного активиста Сергея Стерненко трижды пытались убить в 2018 году. Во время третьего нападения Стерненко смертельно ранил одного из нападавших ножом.

Подозрение об умышленном убийстве и ношении оружия активисту сообщили 11 июня, до сих пор речь шла о "самозащите".

СБУ считает, что активист действительно использовал свое право на оборону, но потом догнал нападавшего и нанес ему смертельный удар.

15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Россия требует особый статус для Донбасса, – СМИ

В Берлине проходит встреча советников "нормандской четверки". На нем Россия требует от Украины до 6 июля презентовать в рамках трехсторонней контактной группе проект изменений в Конституцию относительно особого статуса Донбасса. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

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Что известно о требованиях России в отношении Украины

В распоряжении журналистов оказался неофициальный рабочий документ российской делегации.

В нем указано, что Россия настаивает на немедленной юридической реорганизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это должно закрепить особый статус этих районов.

В то же время Москва требует, чтобы Киев активизировал усилия по реализации так называемой формулы Штайнмайера относительно предоставления особого статуса сразу после того, как ОБСЕ признает местные выборы на Донбассе свободными и справедливыми.

Также РФ хочет, чтобы Украина до 6 июля представила список людей, которых хочет получить в рамках очередного обмена пленными.

Обратите внимание! Представлять интересы России приехал Дмитрий Козак. С украинской стороны – глава Офиса Президента Андрей Ермак и вице-премьер-министр Алексей Резников.