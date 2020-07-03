Верховна Рада відправила у відставку голову НБУ Якова Смолія. Олена Зеленська одужала від коронавірусу. Парламент проголосував за відставку очільника АМКУ Юрія Терентьєва. Стерненка залишили під домашнім арештом. Росія вимагає змінити Конституцію України задля особливого статусу Донбасу. Такими були головні новини п'ятниці, 3 липня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 3 липня:

Рада проголосувала за відставку Смолія

Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Національного банку Якова Смолія. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів.

Детально Верховна Рада підтримала відставку голови НБУ Якова Смолія

Смолій наголосив, що прийняв складне рішення через систематичний політичний тиск.

Що сказав Смолій у своєму зверненні до українців

За його словами, легковажні рішення влади можуть дорого коштувати українській економіці. Нацбанк, за його словами завжди був "щитом" економічної стабільності України, а зараз його намагаються зламати.

Смолій згадав і про тиск через суди, проплачені мітинги на Інститутській та під домівками членів правління НБУ. А також необґрунтовані політичні оцінки політики НБУ та безпосередньо його діяльності, як очільника інституції.

Також очільник Нацбанку заявив про використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції. На його думку, все це елементи одного ланцюга.

Це протест, це червона лінія! Тиск – це антонім ефективного діалогу. Розмова, коли один говорить про економіку і фінанси зі знанням справи, а інший чує тільки свої політичні інтереси, приречена на поразку,

– заявив Смолій.

Смолій також зупинився на тому, що було зроблено під час його каденції:

Остаточне приборкання інфляції і зараз вона становить нижче 2%.

Облікова ставка вперше за історію незалежної України знижена до позначки 6. Два роки тому ставка була на рівні 17.

Кредити фінансування для банків до 5 років.

Забезпечення стабільності курсу гривні.

Рівень золотовалютних резервів зріс до 25,5 мільярдів.

Безболісний етап "коронавірусної турбулентності" в березні.

Актуально Яків Смолій подав у відставку: факти про голову НБУ

Дивіться виступ Якова Смолія у парламенті:

Відставка Якова Смолія: що відомо

ЗМІ повідомляли, що Яків Смолій вирішив піти після конфлікту з Володимиром Зеленським.

Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня.

Згодом президент Володимир Зеленський та Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянули та погодили відставку глави НБУ.

Нацбанк з повагою прийняв рішення Якова Смолія.

В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.

МВФ відзначив суттєві досягнення у забезпеченні цінової стабільності в Україні під керівництвом Якова Смолія.

Зараз серед головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка, Володимира Лавренчука та Тимофія Милованова.

Наразі обов'язки глави НБУ виконуватиме перша заступниця Смолія – Катерина Рожкова.

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Хто може очолити НБУ / Інфографіка 24 каналу

Олена Зеленська подолала коронавірус

Дружина президента України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19. 3 липня її вже виписали з лікарні. Водночас лікуватися від пневмонії вона продовжить вдома. Про це повідомили у пресслужбі ОПУ.

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Що відомо про недугу першої леді України

В першої леді Олени Зеленської виявили коронавірус 12 червня. Тоді у неї не було жодних симптомів захворювання, однак тест, який регулярно роблять сім'ї президента, показав позитивний результат на COVID-19.

Сама Зеленська писала, що почувається добре та перебуває на амбулаторному лікуванні. Вдома вона ізолювалася від решти членів своєї сім’ї.

Вже 16 червня стало відомо, що стан Зеленської погіршився: у неї виявили двосторонню пневмонію середнього ступеня важкості. Першу леді довелося госпіталізувати.

Володимир Зеленський через виявлений коронавірус у дружини перебував у самоізоляції та перейшов на особливий режим роботи.

Очільник АМКУ – у відставці

Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва.

Раніше Глава АМКУ Терентьєв відкликав заяву про відставку: він хотів звільнення через тиск Зеленського

Відповідне рішення підтримали 226 народних обранців.

Чому Терентьєв написав заяву про відставку

Колишній депутат Ігор Мосійчук стверджував, що Терентьєв пішов у відставку після розмови з президентом Зеленським. Розмова начебто стосувалася стягнення штрафу з компанії "Тедіс".

АМКУ наклав на цю компанію 6,5 мільярда гривень штрафу, суди щодо його стягнення почалися 23 червня.



Юрій Терентьєв / Фото Liga.net

Журналіст Юрій Бутусов додав, що монопольну схему з цигарками створили ще за Януковича – у 2011 році. У 2021 спливли б терміни десятирічних контрактів, а штраф АМКУ змусив би "Тедіс" допустити на роздрібний ринок інші компанії.

Згодом Бутусов опублікував ще одну заяву Терентьєва, але вже про відкликання попередньої його заяви про відставку. Однак у день голосування в Раді телеграм-канал "Правда Качури" повідомив, що Терентьєв анулював і цю заяву.

Що відомо про Юрія Терентьєва? Магістр міжнародного права, референт-перекладач з англійської мови, економіст, юрист.

З 2012 до 2015 працював заступником генерального директора з правових питань (генеральний юрисконсульт) ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг".

З 2015 року призначений на посаду голови Антимонопольного комітету України.

У вересні 2019 року все керівництво Антимонопольного комітету України звільнили, крім Терентьєва.

Стерненка залишили під домашнім арештом

Київський апеляційний суд 3 липня розглянув апеляцію на запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Суд залишив у силі попереднє рішення про 2 місяці цілодобового домашнього арешту.

Детально Суд залишив Стерненка під цілодобовим домашнім арештом

Після оголошення вироку суду Стерненко анонсував акцію протесту на 4 липня у парку Шевченка в Києві. Активісти вийдуть, аби висловити своє невдоволення розслідуванням справи Шеремета. Мітингуватимуть також за визволення Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь

Коротко про запобіжний захід Стерненку

Суд у Києві 15 червня обрав запобіжний захід Стерненку у вигляді 60 діб домашнього арешту. Це попри те, що ще під час попереднього засідання, 12 червня, понад 300 людей висловили бажання взяти активіста на поруки. Після рішення суду спалахнув чималий протест.

Згодом за клопотанням Стерненка суд змінив йому місце запобіжного заходу з військової частини в Одесі на помешкання в Києві.

Справа Сергія Стерненка: найголовніше

Громадського активіста Сергія Стерненка тричі намагалися вбити у 2018 році. Під час третього нападу Стерненко смертельно поранив одного з нападників ножем.

Підозру про умисне вбивство та носіння зброї активісту повідомили 11 червня, до цього часу мовилося про "самозахист".

СБУ вважає, що активіст справді використав своє право на оборону, але потім догнав нападника і завдав йому смертельного удару.

15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Росія вимагає особливий статус для Донбасу, – ЗМІ

У Берліні відбувається зустріч радників "нормандської четвірки". На ньому Росія вимагає від України до 6 липня презентувати в межах трьохсторонньої контактної групи проєкт змін до Конституції щодо особливого статусу Донбасу. Про це пише німецьке видання Spiegel.

До теми Єрмак зустрівся з Козаком у Берліні: говорять про Донбас

Що відомо про вимоги Росії щодо України

У розпорядженні журналістів опинився неофіційний робочий документ російської делегації.

У ньому зазначено, що Росія наполягає на негайній юридичній реорганізації окремих районів Донецької та Луганської областей. Це повинно закріпити особливий статус цих районів.

Водночас Москва вимагає, щоб Київ активізував зусилля з реалізації так званої формули Штайнмайєра щодо надання особливого статусу відразу після того, як ОБСЄ визнає місцеві вибори на Донбасі вільними та справедливими.

Також РФ хоче, щоб Україна до 6 липня представила список людей, яких хоче отримати в межах чергового обміну полоненими.

Зверніть увагу! Представляти інтереси Росії приїхав Дмитро Козак. З української сторони – глава Офісу Президента Андрій Єрмак і віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.