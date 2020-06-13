В НАБУ и САП раскрыли детали задержания чиновников, которые предлагали им рекордную взятку в сумме 6 миллионов долларов. Правительство отменило и перенесло пробное ВНО. Зеленский собрал правительство и правоохранителей на совещание из-за роста случаев COVID-19. У Резникова, Демченко и других членов делегации Украины не подтвердили коронавирус. Такими были главные новости субботы, 13 июня.

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Детали истории с рекордной взяткой для НАБУ и САП

Интересно Ищут виновного среди своих: реакция Офиса генпрокурора на рекордную взятку НАБУ и САП

Руководители антикоррупционных органов Назар Холодницкий и Артем Сытник на спецпресс-конференции рассказали детали задержания чиновников, которые предлагали им взятку на сумму 6 миллионов долларов.

По их данным, руководству НАБУ и САП предлагали 5 миллионов долларов взятки за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского. Еще 1 миллион долларов должен был достаться посредникам.

Одному из фигурантов дела объявлено подозрение, другим двум – объявят в ближайшее время.

14 июня меру пресечения задержанным будет избирать Антикоррупционный суд.

К делу причастен работник офиса генпрокурора

О причастности работников Офиса генпрокурора к делу заявили руководители НАБУ и САП на брифинге. Сотрудник офиса генпрокурора совершил вход в Единый реестр досудебных расследований, чтобы проверить состояние производства против Злочевского.

Круг лиц, которые были причастны к преступлению, сейчас устанавливают. В Генпрокуратуре обещают, если выявят виноватых, то их отстранят от занимаемых должностей и привлекут к ответственности.

Обратите внимание! В НАБУ и САП подчеркнули, что, несмотря на то, что в деле фигурируют люди, связанные с компанией Burisma, никакого отношения к кандидату в президенты США Джо Байдену и его сыну дело не имеет.

Роль Евгения Шевченко

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко помог провести спецоперацию, во время которой и были разоблачены попытки передать взятку в размере 6 миллионов долларов руководству НАБУ и САП.

Именно Шевченко выступил посредником между людьми Злочевского и руководством САП и НАБУ. Бизнесмен заключил соглашение о конфиденциальном сотрудничестве с НАБУ.

По словам Шевченко, в этой операции он участвовал безвозмездно. Однако напомнил, что с 2020 года действует норма закона, согласно которой он может претендовать на 10% от суммы взятки, но не более чем на 500 тысяч долларов.

Шевченко заметил, что, возможно, ему будет предоставлена охрана из-за возможной мести Злочевского.

Что известно о Евгении Шевченко? Он уже не впервые фигурирует как внештатный агент НАБУ. Именно он помогал в расследовании дела о коррупции в оборонной промышленности – так называемом "деле Гладковского". Шевченко не смог ответить на вопрос журналистов, почему представители Злочевского доверились ему как посреднику, несмотря на то, что он является публичным лицом, и факт его сотрудничества с НАБУ является общеизвестным.

Как отреагировали у Злочевского

Злочевский уверяет, что он к этому не причастен и называет это провокацией.

Его компания Burisma заявила, что "ни Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям".

Коротко о взятке для НАБУ и САП

12 июня руководству НАБУ и САП пытались дать взятку на сумму 6 миллионов долларов наличными. Один миллион должен был достаться посредникам.

По данным СМИ, задержали заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко и директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу.

Взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку".

Смотрите видеосюжет 24 канала с пресс-конференции НАБУ и САП:

Зеленский обеспокоен из-за роста случаев коронавируса

Актуально О второй волне коронавируса в Украине говорить рано, еще первая не закончилась, – Ляшко

Президент Владимир Зеленский 13 июня потребовал от правительства прогнозов и конкретных решений из-за существенного роста количества случаев COVID-19 в Украине. Он выразил обеспокоенность количеством заболевших.

Из-за этого глава государства собрал членов Кабмина и правоохранительные органы на селекторное совещание.

Что хочет Зеленский от правительства

Президент призвал тщательнее проверять места, где могут быть скопления людей. По его словам, прежде всего говорится о магазинах, рынках и общественном транспорте.

Он отметил, что ответственность за эти скопления лежит на заведениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную правительством.

Что говорят глава Минздрава Степанов и премьер Шмыгаль

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками COVID-19, а также количество пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

В то же время Денис Шмыгаль заверил, что причин для паники пока нет. Глава правительства предложил определиться с моделью усиления контроля мер адаптивного карантина. Он отметил, что международный опыт демонстрирует действенность административной ответственности.

К теме Возможность возврата к жесткому карантину: Ляшко расставил все точки над "и"

По состоянию на 13 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:

Винницкая область – 1 369 случаев;

Волынская область – 1 354 случая;

Житомирская область – 1 032 случая;

Закарпатская область – 1 583 случая;

Львовская область – 2 658 случаев;

Ровненская область – 2 297 случаев;

Тернопольская область – 1 403 случая;

Черновицкая область – 3 869 случаев;

Черниговская область – 385 случаев;

город Киев – 3 838 случаев.

Что известно о росте числа заражений COVID-19 в Украине

В течение последних дней в Украине фиксируют рекордные суточные показатели количества больных коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки обнаружили 753 новых случая инфицирования – больше всего от начала эпидемии. Общее количество больных COVID-19 составляет 30 506. От начала эпидемии умерли 880 человек с диагнозом COVID-19 на территории Украины.

Самая сложная ситуация с коронавирусом на Буковине, Волыни, Львовщине, Киеве, Ровненщине.

Глава Минздрава бьет тревогу и призывает украинцев соблюдать все необходимые карантинные ограничения, установленные правительством. Он также заявлял о возможном усилении карантина в отдельных областях.

В то же время в Минздраве говорят, что в Украине до сих пор продолжается первая волна заболеваемости коронавирусом. О второй волне пока говорить рано, но она состоится с вероятностью до 70%.

Состоится ли ВНО в Украине

Актуально Когда состоится ВНО и перенесут ли его: объяснение Ляшко

Кабмин отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания. Пробное ВНО было запланировано на 15 и 17 июня. Такое решение пришлось принять из-за роста количества больных COVID-19 в Украине.

Об этом во время брифинга Минздрава сообщил глава ведомства Максим Степанов. По его словам, соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 12 июня.

В то же время главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заверил, что правительство пока не планирует переносить ВНО, которое было запланировано на 25 июня.

Он добавил, что впоследствии ситуацию с переносом ВНО еще раз пересмотрят. Пока же комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки.

ВНО можно пройти дома

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) призвали всех, кто планировал сдавать пробное ВНО 15 и 17 июня, не приходить на пункты сдачи экзамена. Зато там предлагают сдать пробное ВНО дома.

В УЦОКО предлагают в день экзаменов (15 и 17 июня) в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов.

Выполнить задание тестовой тетради.

До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов.

Получить свой результат за тестирование.

Важно! Подробнее о том, как будет проходить ВНО-2020 в условиях карантина – читайте по ссылке.

У Резникова и представителей Офиса Президента коронавирус не обнаружили

К теме Зеленский перейдет на особый режим работы после обнаружения коронавируса у жены

13 июня СМИ сообщили о якобы обнаруженном коронавирусе у вице-премьера Алексея Резникова и советника президента Руслана Демченко.

Впрочем как пояснил Резников, делегация, которая накануне посещала с визитом Францию только сдала тесты, которые делают каждый раз после командировок. Он также назвал эту информацию глупостью.

В Париже Резников и Демченко встречались с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Также в состав делегации вошли:

министр обороны Андрей Таран,

министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко,

заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Впоследствии Алексей Резников сообщил, что результаты тестов оказались отрицательными. Не только у него – у всей украинской делегации.

Что известно о коронавирусе в окружении Зеленского

12 июня стало известно, что жена президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные. Однако президенту прописали особый режим работы.

Теперь Зеленский ежедневно будет проходить тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничит круг физического общения, переведет совещания в онлайн-режим. Круг лиц, с которыми президент общается лично, сузится до охраны и ближайших помощников.

Обратите внимание! Ежедневно в Украине фиксируют новые случаи заражения COVID-19. Кто из украинских политиков уже успел подхватить инфекцию – читайте по ссылке.



Нардепы, больные коронавирусом / Инфографика 24 канала