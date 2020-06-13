В НАБУ і САП розкрили деталі затримання чиновників, які пропонували їм рекордний хабар на суму 6 мільйонів доларів. Уряд скасував і переніс пробне ЗНО. Зеленський зібрав уряд і правоохоронців на нараду через зростання випадків COVID-19. У Резнікова, Демченка та інших членів делегації України не підтвердили коронавірус. Такими були головні новини суботи, 13 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Деталі історії з рекордним хабарем для НАБУ і САП

Цікаво Шукають винного серед своїх: реакція Офісу генпрокурора на рекордний хабар НАБУ і САП

Керівники антикорупційних органів Назар Холодницький та Артем Ситник на спецпресконференції розповіли деталі затримання чиновників, які пропонували їм хабар на суму 6 мільйонів доларів.

За їхніми даними, керівництву НАБУ і САП пропонували 5 мільйонів доларів хабара за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського. Ще 1 мільйон доларів мав дістатись посередникам.

Одному з фігурантів справи вже оголошено підозру, іншим двом – оголосять найближчим часом.

14 червня запобіжний захід затриманим обиратиме Антикорупційний суд.

До справи причетний працівник Офісу генпрокурора

Про причетність працівників Офісу генпрокурора до справи заявили очільники НАБУ і САП на брифінгу. Співробітник Офісу генпрокурора здійснив вхід до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щоб перевірити стан провадження проти Злочевського.

Коло осіб, які були причетні до злочину, наразі встановлюють. У Генпрокуратурі обіцяють, якщо виявлять винуватих, то їх відсторонять від займаних посад та притягнуть до відповідальності.

Зверніть увагу! У НАБУ та САП наголосили, що, незважаючи на те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma, жодного стосунку до кандидата в президенти США Джо Байдена та його сина справа не має.

Роль Євгена Шевченка

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко допоміг провести спецоперацію, під час якої й було викрито намагання передати хабар у розмірі 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ та САП.

Саме Шевченко виступив посередником між людьми Злочевського та керівництвом САП та НАБУ. Бізнесмен уклав угоду про конфіденційну співпрацю з НАБУ.

За словами Шевченка, у цій операції він брав участь безоплатно. Однак нагадав, що з 2020 року діє норма закону, згідно з якою він може претендувати на 10% суми хабаря, але не більш як на 500 тисяч доларів.

Шевченко зауважив, що можливо йому буде надана охорона через можливу помсту Злочевського.

Що відомо про Євгена Шевченка?



Він вже не вперше фігурує як позаштатний агент НАБУ. Саме він допомагав у розслідуванні справи про корупцію в оборонній промисловості – так званій "справі Гладковського". Шевченко не зміг відповісти на запитання журналістів, чому представники Злочевського довірились йому як посереднику, попри те, що він є публічною особою, і факт його співпраці з НАБУ є загальновідомим.

Як відреагували в Злочевського

Злочевський переконує, що він до цього не причетний та називає це провокацією.

Його компанія Burisma заявила, що "ні Злочевський, ні інші працівники компанії не мають жодного стосунку до озвучених подій".

Коротко про хабар для НАБУ і САП

12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Один мільйон мав належати посередникам.

За даними ЗМІ, затримали заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка та директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.

Хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

Дивіться відеосюжет 24 каналу з пресконференції НАБУ та САП:

Зеленський стурбований через зростання випадків коронавірусу

Актуально Про другу хвилю коронавірусу в Україні говорити рано, ще перша не закінчилася, – Ляшко

Президент Володимир Зеленський 13 червня вимагав від уряду прогнозів і конкретних рішень через суттєве зростання кількості випадків COVID-19 в Україні. Він висловив стурбованість кількістю тих, хто захворів.

Через це глава держави зібрав членів Кабміну і правоохоронні органи на селекторну нараду.

Що хоче Зеленський від уряду

Президент закликав ретельніше перевіряти місця, де можуть бути скупчення людей. За його словами, насамперед мовиться про магазини, ринки та громадський транспорт.

Він наголосив, що відповідальність за ці скупчення лежить на закладах і платформах, які мають забезпечити безпеку, прописану урядом.

Що кажуть глави МОЗ Степанов та прем'єр Шмигаль

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що занепокоєння викликає підвищена кількість госпіталізованих з ознаками COVID-19, а також кількість пневмоній та збільшення виявлених випадків зараження.

Водночас Денис Шмигаль запевнив, що причин для паніки наразі немає. Глава уряду запропонував визначитися з моделлю посилення контролю заходів адаптивного карантину. Він зауважив, що міжнародний досвід демонструє дієвість адміністративної відповідальності.

До теми Можливість повернення до жорсткого карантину: Ляшко розставив усі крапки над "і"

Станом на 13 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Вінницька область – 1369 випадків;

Волинська область – 1354 випадків;

Житомирська область – 1032 випадків;

Закарпатська область – 1583 випадків;

Львівська область – 2 658 випадків;

Рівненська область – 2 297 випадків;

Тернопільська область – 1403 випадків;

Чернівецька область – 3869 випадків;

Чернігівська область – 385 випадків;

місто Київ – 3838 випадків.

Що відомо про зростання кількості заражень COVID-19 в Україні

Протягом останніх днів в Україні фіксують рекордні добові показники кількості хворих на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу виявили 753 нові випадки інфікування – найбільше від початку епідемії. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить – 30 506. Від початку епідемії померли 880 людей з діагнозом COVID-19 на території України.

Найскладніша ситуація з коронавірусом на Буковині, Волині, Львівщині, Києві, Рівненщині.

Глава МОЗ б'є на сполох та закликає українців дотримуватися всіх необхідних карантинних обмежень, встановлених урядом. Він також заявляв про можливе посилення карантину в окремих областях.

Водночас у МОЗ кажуть, що в Україні досі триває перша хвиля захворюваності на коронавірус. Про другу хвилю поки говорити зарано, але вона відбудеться з імовірністю до 70%.

Чи відбудеться ЗНО в Україні

Актуально Коли відбудеться ЗНО та чи його перенесуть: пояснення Ляшка

Кабмін скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Пробне ЗНО було заплановане на 15 і 17 червня. Таке рішення довелося прийняти через зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні.

Про це під час брифінгу МОЗ повідомив глава відомства Максим Степанов. За його словами, відповідне рішення уряд прийняв під час свого засідання 12 червня.

Водночас головний санітарний лікар та заступник глави МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що уряд поки не планує переносити ЗНО, яке було заплановано на 25 червня.

Він додав, що згодом ситуацію з перенесенням ЗНО ще раз переглянуть. Поки ж комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розглянула два показники, оцінка яких 20-22 червня буде свідчити про те, чи буде можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни.

ЗНО можна пройти вдома

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) закликали усіх, хто планував здавати пробне ЗНО 15 та 17 червня, не приходити на пункти здачі іспиту. Натомість там пропонують здати пробне ЗНО вдома.

В УЦОЯО пропонують в день іспитів (15 та 17 червня) об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку та завантажити тестовий зошит і бланк відповідей.

Виконати завдання тестового зошита.

До 19 червня внести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Отримати свій результат за тестування.

Важливо! Детальніше про те, як відбуватиметься ЗНО-2020 в умовах карантину – читайте за посиланням.

У Резнікова та представників Офісу Президента коронавірусу не виявили

До теми Зеленський перейде на особливий режим роботи після виявлення коронавірусу у дружини

13 червня ЗМІ повідомили про нібито виявлений коронавірус у віцепрем'єра Олексія Резнікова та радника президента Руслана Демченка.

Втім як пояснив Резніков делегація, яка напередодні відвідувала з візитом Францію лише здала тести, які роблять щоразу після відряджень. Він також назвав цю інформацію дурістю.

У Парижі Резніков та Демченко зустрічалися із зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Також до складу делегації ввійшли:

міністр оборони Андрій Таран,

глава Офісу Президента Андрій Єрмак,

міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко,

заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Згодом Олексій Резніков повідомив, що результати тестів виявилися негативними. Не лише в нього – в усієї української делегації.

Що відомо про коронавірус в оточенні Зеленського

12 червня стало відомо, що дружина президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський і діти також пройшли тестування, їх результати негативні. Однак президенту прописали особливий режим роботи.

Тепер Зеленський щодня проходитиме тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди. Він обмежить коло фізичного спілкування, переведе наради в онлайн-режим. Коло осіб, з якими президент спілкується особисто, звузиться до охорони та найближчих помічників.

Зверніть увагу! Щодня в Україні фіксують нові випадки зараження COVID-19. Хто з українських політиків вже встиг підхопити інфекцію – читайте за посиланням.



Нардепи, хворі на коронавірус / Інфографіка 24 каналу