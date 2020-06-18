В Киеве состоялось заседание по делу Петра Порошенко. Рада лишила правительство Дениса Шмыгаля иммунитета в год, а лишить мандата Святослава Вакарчука отказалась. Для выпускников отменили ГИА. На Донбассе оккупанты попали в засаду украинских бойцов. В Украине новый антирекорд по количеству случаев коронавируса. Такими были главные новости четверга, 18 июня.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

Суд по делу Порошенко

В Печерском районном суде состоялось заседание по делу Петра Порошенко относительно назначения им заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

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Что решил суд

Суд принял решение отложить рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения до 1 июля 2020 года. Однако адвокаты Порошенко были против переноса заседания.

Что просит прокуратура

Генпрокурор Ирина Венедиктова просит избрать пятому президенту Украины меру пресечения в виде личного обязательства. Ранее прокуратура просила держать Порошенко под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов гривен.

К слову, меру пресечения политику будет избирать скандальный судья Сергей Вовк.

Важно! Судья Вовк известен тем, что избирал меру наказания для Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко – фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета; приговорил к заключению Юрия Луценко; снимал арест с имущества нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Петру Порошенко выбирали меру пресечения: смотрите видео

Что этому предшествовало

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Офис генпрокурора, что в Печерский суд подали заявление о переносе заседания, поскольку Порошенко не может прибыть на него из-за похорон отца. Однако впоследствии адвокат политика Илья Новиков опроверг эту информацию.

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Протесты против суда над президентом

Несколько сотен человек под судом требовали справедливого рассмотрения дела и просили остановить реванш. На экранах транслировали ролики с Петром Порошенко. Чтобы избежать столкновений, здание суда охраняла Нацгвардия и полиция.

Что происходило под судом: смотрите видео

Протесты под судом: Фото корреспондентов 24 канала

Когда же рассмотрение перенесли на 1 июля, активисты отправились маршем к Офису Президента Украины на улицу Банковую.

Там участники акции, кроме лозунгов о политических преследованиях, выкрикивали и патриотические лозунги. В частности, "Слава Украине!" и "Одна единственная – Соборная Украина!".

Кроме того, под зданием, где работает Владимир Зеленский, протестующие зажгли файеры. В целом акция прошла мирно.

Сторонники Порошенко зажгли файеры под офисом Зеленского: смотрите видео

Сторонники Порошенко маршем прошлись к Офису Президента: смотрите видео

Дело Петра Порошенко: основное

Оно касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки . Его считают незаконным, а Семочко обвиняют в ведении бизнеса на территории оккупированного Крыма.

. Его считают незаконным, а Семочко обвиняют в ведении бизнеса на территории оккупированного Крыма. Семочко работал в СБУ еще до аннексии Крыма на территории именно полуострова, который впоследствии был оккупирован Россией. Он был одним из всего 13% работников СБУ в Крыму, оставшихся верными присяге.

Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко. После чего тот попытался восстановиться в должности через суд.

Журналисты считают, что Порошенко сознательно допустил нарушение. Сделал это, чтобы генерал-майор через суд мог вернуться на работу.

Заседание Верховной Рады

Народные депутаты собрались 18 июня на заседание, где приняли ряд решений.

Парламентарии не одобрили новую программу деятельности правительства

Свои голоса за программу действий правительства отдали всего 207 нардепов.

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Профильный комитет Рады накануне лишь со второй попытки поддержал обновленную программу действий правительства.

Что предусматривала программа действий правительства

Разработку и реализацию Госпрограммы стимулирования экономики на 2020 – 2022 годы и кредитную поддержку малому и среднему бизнесу.

Дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, создание условий развития для бизнеса.

Интересно, что неодобрение программы также означает, что министры будут без годового иммунитета. Рада может выразить правительству Шмыгаля недоверие в течение года и отправить его в отставку. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Рада отказалась лишать мандата Вакарчука

Парламентарии не разрешили нардепу из "Голоса" Святославу Вакарчуку уйти из Рады. Поддержали его отставку лишь 175 депутатов из 226 необходимых.

Певец и политик заявил, что уходит в отставку 11 июня. Объяснил он свое решение тем, что миссию выполнил – партия в парламенте. Однако он добавил, что в политике остается.

Вместе с тем на заседании депутаты проголосовали за прекращение полномочий народной избранницы от "Батькивщины" Ольга Бельковой.

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Освобождение выпускников от ГИА

Рада поддержала предложение президента об освобождении выпускников от прохождения государственной итоговой аттестации. Согласно тексту документа, выпускники имеют право пройти ГИА, в форме ВНО, по собственному желанию.

К такому шагу прибегли, потому что на прохождение ВНО в 2020 году записались 380 тысяч выпускников, но 25 – 35% не будут после этого поступать в учреждения высшего образования.

Боевики в засаде украинских бойцов

Украинские военные на Донбассе устроили для пророссийских боевиков засаду.

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Что известно о спецоперации

Ранее украинские военные наказали боевиков за нарушение минских договоренностей и систематические обстрелы укреплений позиций 93-ей бригады "Холодный Яр".

и систематические обстрелы укреплений позиций 93-ей бригады "Холодный Яр". Бойцы Вооруженных сил нанесли удар, полностью уничтожив два миномета калибра 120 миллиметра оккупантов возле поселка Фрунзе, что на Луганщине.

калибра 120 миллиметра оккупантов возле поселка Фрунзе, что на Луганщине. Однако тогда боекомплект боевиков остался целым . Войска оккупантов, вероятно, решили его забрать.

. Войска оккупантов, вероятно, решили его забрать. Украинские защитники подготовились и ждали врага.

На обнародованном видео заметно, как горит КамАЗ российских наемников. Именно с помощью него они намеревались забрать боекомплект.

На Донбассе боевики попали в засаду: видео

Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе, нарушая минские договоренности. С начала 2020 года погибли уже 55 героев – список по ссылке.