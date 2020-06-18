У Києві відбулося судове засідання у справі Петра Порошенка. Рада позбавила уряд Дениса Шмигаля імунітету на рік, а позбавити мандата Святослава Вакарчука відмовилася. Для випускників скасували ДПА. На Донбасі окупанти потрапили в засідку українських бійців. В Україні новий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу. Негода не відступає. Такими були головні новини четверга, 18 червня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Суд у справі Порошенка

У Печерському районному суді відбулося засідання у справі Петра Порошенка щодо призначення ним заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

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Що вирішив суд

Суд прийняв рішення відкласти розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу до 1 липня 2020 року. Однак адвокати Порошенка були проти перенесення засідання.

Що просить прокуратура

Генпрокурорка Ірина Венедіктова просить обрати п'ятому президенту України запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Раніше прокуратура просила тримати Порошенка під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень.

До слова, запобіжний захід політику обиратиме скандальний суддя Сергій Вовк.

Важливо! Суддя Вовк відомий тим, що обирав міру покарання для Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка – фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета; засудив до ув’язнення Юрія Луценка; знімав арешт з майна нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Петрові Порошенку обирали запобіжний захід: дивіться відео

Що цьому передувало

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на Офіс генпрокурора, що в Печерський суд подали заяву про перенесення засідання, бо Порошенко не може прибути на нього через похорон батька. Однак згодом адвокат політика Ілля Новіков спростував цю інформацію.

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Протести проти суду над президентом

Кількасот людей під судом вимагали справедливого розгляду справи та просили зупинити реванш. На екранах транслювали ролики з Петром Порошенком. Аби уникнути сутичок, будівлю суду охороняла Нацгвардія та поліція.

Що відбувалося під судом: дивіться відео

Протести під судом: Фото кореспондентів 24 каналу

Коли ж розгляд перенесли на 1 липня, активісти вирушили маршем до Офісу Президента України на вулицю Банкову.

Там учасники акції, крім гасел про політичні переслідування, вигукували й патріотичні гасла. Зокрема, "Слава Україні!" і "Одна єдина – Соборна Україна!".

Крім того, під будівлею, де працює Володимир Зеленський, протестувальники запалили фаєри. Загалом акція пройшла мирно.

Прихильники Порошенка запалили фаєри під офісом Зеленського: дивіться відео

Прихильники Порошенка маршем пройшлися до Офісу Президента: дивіться відео

Справа Петра Порошенка: основне

Вона стосується призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки . Його вважають незаконним, а Семочка звинувачують у веденні бізнесу на території окупованого Криму.

. Його вважають незаконним, а Семочка звинувачують у веденні бізнесу на території окупованого Криму. Семочко працював у СБУ ще до анексії Криму на території саме півострова, який згодом був окупований Росією. Він був одним з лише 13% працівників СБУ в Криму, що залишилися вірними присязі.

Порошенко у квітні 2019 року звільнив Семочка. Після чого той спробував поновитися на посаді через суд.

Журналісти вважають, що Порошенко свідомо допустив порушення. Зробив це, щоб генерал-майор через суд міг повернутися на роботу.

Засідання Верховної Ради

Народні депутати зібралися 18 червня на засідання, де прийняли низку рішень.

Парламентарі не схвалили нову програму діяльності уряду

Свої голоси за програму дій уряду віддали всього 207 нардепів.

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Профільний комітет Ради напередодні лише з другої спроби підтримав оновлену програму дій уряду.

Що передбачала програма дій уряду

Розроблення і реалізацію Держпрограми стимулювання економіки на 2020 – 2022 роки та кредитну підтримку малому та середньому бізнесу.

Подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, створення умов розвитку для бізнесу.

Цікаво, що несхвалення програми також означає, що міністри не матимуть річного імунімету. Рада може висловити уряду Шмигаля недовіру протягом року та відправити його у відставку. Детальніше про це читайте за посиланням.

Рада відмовилась позбавляти мандата Вакарчука

Парламентарі не дозволили нардепові з "Голосу" Святославові Вакарчуку піти з Ради. Підтримали його відставку лише 175 депутатів із 226 необхідних.

Співак та політик заявив, що йде у відставку 11 червня. Пояснив він своє рішення тим, що місію виконав – партія у парламенті. Однак він додав, що у політиці залишається.

Водночас на засіданні депутати проголосували за припинення повноважень народної обраниці від "Батьківщини" Ольги Бєлькової".

До теми Не можна просто так взяти і піти: чому Рада не відпускає Вакарчука

Звільнення випускників від ДПА

Рада підтримала пропозицію президента про звільнення випускників від проходження державної підсумкової атестації. Згідно з текстом документу, випускники мають право пройти ДПА, зокрема у формі ЗНО, за власним бажанням.

До такого кроку вдалися, бо на проходження ЗНО у 2020 році записалися 380 тисяч випускників, але 25 – 35% не будуть після цього вступати до закладів вищої освіти.

Бойовики у засідці українських бійців

Українські військові на Донбасі влаштували для проросійських бойовиків засідку.

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Що відомо про спецоперацію

Раніше українські військові покарали бойовиків за порушення мінських домовленостей та систематичні обстріли укріплень позицій 93-ої бригади "Холодний Яр".

та систематичні обстріли укріплень позицій 93-ої бригади "Холодний Яр". Бійці Збройних сил завдали удар, повністю знищивши два міномети калібру 120 міліметри окупантів поблизу селища Фрунзе, що на Луганщині.

калібру 120 міліметри окупантів поблизу селища Фрунзе, що на Луганщині. Однак тоді боєкомплект бойовиків залишився цілим . Війська окупанта, ймовірно, вирішили його забрати.

. Війська окупанта, ймовірно, вирішили його забрати. Українські захисники підготувалися та чекали на ворога.

На оприлюдненому відео помітно, як горить КамАЗ російських найманців. Саме за допомогою нього вони мали намір забрати боєкомплект.

На Донбасі бойовики потрапили в засідку: відео

Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донбасі, порушуючи мінські домовленості. Від початку 2020 року загинули вже 55 героїв – список за посиланням.

Коронавірусний антирекорд

В Україні протягом 17 червня зафіксували ще 829 нових хворих на коронавірус – це новий антирекорд. Загалом недугу виявили у 34 063 людей.

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На жаль, 966 пацієнтів померли від ускладнень, 23 з яких за минулу добу.

Впродовж 17 червня одужали ще 504 пацієнти, загальна кількість тих людей, що одужали – 15 447.



Захворюваність на COVID-19 в Україні стрімко зростає / Графіка РНБО

Львівська область й надалі б'є власні антирекорди. Наразі в регіоні знову зареєстрували найбільшу кількість нових пацієнтів в Україні (+171).

Також багато, але значно менше нових випадків зараження виявили на Закарпатті (+74) та на Рівненщині (+73). Натомість у столиці зафіксували 58 нових хворих.

Що було б без карантину

Головний санітарний лікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що якби в країні до кінця березня не впровадили карантин, то до кінця 2020 року могли б померти 145 тисяч людей.

Негода в Україні

Дощова погода не відступає з України. Майже по всій території 18 – 19 червня прогнозують сильні грози із градом та шквальними поривами вітру. В областях оголосили І рівень небезпечності.

Деталі Прогноз погоди на 19 червня: Україну очікує спека, грозові дощі, місцями град

Негода 18 червня омине тільки північно-східні та східні області України. У решті областей – грози, град та шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Опади не припиняться й 19 червня. Дощитиме й у Карпатах.

Водночас протягом 18 – 19 червня у східних, Сумській та Чернігівській областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура повітря при цьому коливатиметься від +22 до +31 градуса.



Майже на всій території України 18 червня прогнозують негоду / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Як поводитися під час сильних вітрів та злив: поради

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.