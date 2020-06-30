Главные новости 30 июня: партия Клитиной, протесты против Шкарлета, состояние Зеленской
Скандальная Александра Клитина заявила о создании собственной партии в купальнике. Активисты вышли с протестами против назначения Сергея Шкарлета в Министерство образования. Елена Зеленская до сих пор в больнице с коронавирусом. Украинцев с 1 июля не пустят в страны ЕС. Зелено-желтое Черное море. Такими были главные новости вторника, 30 июня.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 26 июня:
Партия Клитиной
Биография Александра Клитина создает свою партию: что известно о чиновнице, которую уволили после интим-скандала
Александра Клитина, ранее занимавшая должность заместителя министра инфраструктуры, объявила о создании собственной политической партии "Украина против коррупции". Экс-чиновница сделала такое заявление, записав видео в одном купальнике.
Женщина подчеркнула: собирается бороться с коррупцией.
Я решила бороться за правду самостоятельно. Потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции". Чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутками,
– сказала Клитина.
Впоследствии она объяснила, почему решила сделать заявление о создании партии, выступая лишь в купальнике.
Пусть наши мужчины привыкают, что красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой. И не надо в паранджу нас, женщин, заматывать. Простите, а что такого в моем виде? Вы что, на пляже грудь не видели? Ну, реально,
– сказала она.
Также Клитина объяснила, для чего ей своя партия. Она подчеркнула: хочет, чтобы ею гордился сын. Она не хочет, чтобы ребенок в школе "слышала, что ее мать проститутка".
Клитина о создании партии: видео
Что известно о Клитиной: коротко
- С 2015 года она работала советником министра инфраструктуры
- Далее стала главой Офиса поддержки реформ в министерстве и заместителем министра транспорта и инфраструктуры Криклия.
- С ней связан интим-скандал. Антон Поляков из "Слуги народа" в 2019 году опубликовал запись разговора, в котором речь шла о том, что Александра получила должность благодаря интимным связям. После этого с чиновницей переписывался также пранкер Джокер.
- Во время разговора с пранкером Клитина намекнула на вероятную коррупцию в Мининфраструктуры под руководством Криклия.
- После скандалов с Клитиной Владислав Криклий уволил ее из ведомства.
Протесты против Шкарлета
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Активисты пришли под Кабинет Министров с протестом в связи с назначением временным исполнителем обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета. Экс-регионала обвиняют в плагиате и профессиональных злоупотреблениях.
Активисты отмечали, что их акция всеукраинская, она называется #СтопШкарлет.
Протестующие принесли с собой плакаты "Шкарлет = Табачник 2.0", "Зачем читать, если можно списать", "Шкарлет = коррупция".
Протест против Шкарлета под Кабмином / Фото 24 канала
Из-за назначения Шкарлета, кстати, протестуют не впервые – в частности, похожая акция состоялась 26 июня возле здания Минобразования. Активисты при этом подчеркивают – это не в последний раз.
После акции у Кабмина педагоги и студенты отправились к Офису Президента.
Общественная организация "Украинские студенты за свободу" создала на сайте правительства петицию об отставке Шкарлета. Необходимо собрать 25 тысяч голосов для того, чтобы ее рассмотрели.
В тексте петиции говорится, что новый глава министерства
- был преданным членом Партии регионов, после Революции перебежал в БПП;
- на университетские деньги купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов;
- плагиатор, который свою монографию "слепил" из текстов чужого авторства;
- радушно получал награды от Табачника;
- его кандидатуру продвигают ректоры университетов, которые хотят свертывания образовательных реформ;
- он выступает за "переосмысление" ВНО, фактически за его отмену;
- Шкарлета не поддержал профильный комитет Верховной Рады Украины.
Состояние Зеленской
Тем временем Главное – не опускать руки: Зеленский показал видео с поездок на Прикарпатье и Херсонщину
Елена Зеленская, у которой 12 июня подтвердили коронавирус, до сих пор находится в больнице. Она – под пристальным наблюдением медиков. В Офисе Президента говорят, что первая леди постепенно выздоравливает, а ее состояние улучшается.
Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы,
– отметили в ОП.
Зеленская все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции в стационаре медучреждения.
Зеленская и коронавирус: что известно об инфицировании и течении болезни первой леди
- У первой леди Елены Зеленской обнаружили коронавирус 12 июня. Тогда у нее не было никаких симптомов заболевания, однако тест, который регулярно делают семьи президента, показал положительный результат на COVID-19.
- Следовательно, сама Зеленская написала, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Дома она изолировалась от остальных членов своей семьи.
- Уже 16 июня стало известно, что состояние Зеленской ухудшилось: у нее обнаружили двустороннюю пневмонию средней степени тяжести. Первую леди пришлось госпитализировать.
- К счастью, у Зеленской не наблюдалась дыхательная недостаточность. Медики в течении лечения первой леди отмечали: ее состояние является стабильным.
- Владимир Зеленский из-за обнаруженного коронавируса у жены находился в самоизоляции.
Евросоюз пока не открывает границы для украинцев
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Евросоюз согласовал список стран, считающихся безопасными для путешествий. Всего в список попали 14 стран, с которыми ЕС откроет границы уже с 1 июля.
К сожалению, Украины пока нет в обновленном списке стран, для которых ЕС рекомендует открывать границы с июля.
Еще 25 июня "зеленый" список содержал 54 страны. В нем была и Украина. Однако теперь безопасных для посещения стран стало только 14.
Список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля
- Черногория;
- Сербия;
- Грузия;
- Канада;
- Алжир;
- Австралия;
- Япония;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Китай (при условии взаимного разрешения).
Важно! Список стран будут пересматривать каждые две недели. В список могут как добавлять новые страны, так и исключать предыдущие. Если ситуация с пандемией в Украине улучшится, то есть вероятность, что Европа позволит нашим гражданам въезжать на свою территорию.
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