Скандальная Александра Клитина заявила о создании собственной партии в купальнике. Активисты вышли с протестами против назначения Сергея Шкарлета в Министерство образования. Елена Зеленская до сих пор в больнице с коронавирусом. Украинцев с 1 июля не пустят в страны ЕС. Зелено-желтое Черное море. Такими были главные новости вторника, 30 июня.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 26 июня:

Партия Клитиной

Биография Александра Клитина создает свою партию: что известно о чиновнице, которую уволили после интим-скандала

Александра Клитина, ранее занимавшая должность заместителя министра инфраструктуры, объявила о создании собственной политической партии "Украина против коррупции". Экс-чиновница сделала такое заявление, записав видео в одном купальнике.

Женщина подчеркнула: собирается бороться с коррупцией.

Я решила бороться за правду самостоятельно. Потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции". Чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутками,

– сказала Клитина.

Впоследствии она объяснила, почему решила сделать заявление о создании партии, выступая лишь в купальнике.

Пусть наши мужчины привыкают, что красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой. И не надо в паранджу нас, женщин, заматывать. Простите, а что такого в моем виде? Вы что, на пляже грудь не видели? Ну, реально,

– сказала она.

Также Клитина объяснила, для чего ей своя партия. Она подчеркнула: хочет, чтобы ею гордился сын. Она не хочет, чтобы ребенок в школе "слышала, что ее мать проститутка".

Клитина о создании партии: видео

Что известно о Клитиной: коротко

С 2015 года она работала советником министра инфраструктуры

Далее стала главой Офиса поддержки реформ в министерстве и заместителем министра транспорта и инфраструктуры Криклия.

С ней связан интим-скандал. Антон Поляков из "Слуги народа" в 2019 году опубликовал запись разговора, в котором речь шла о том, что Александра получила должность благодаря интимным связям. После этого с чиновницей переписывался также пранкер Джокер.

Во время разговора с пранкером Клитина намекнула на вероятную коррупцию в Мининфраструктуры под руководством Криклия.

После скандалов с Клитиной Владислав Криклий уволил ее из ведомства.

Протесты против Шкарлета

Смотрите также Падение рейтинга Зеленского: кого украинцы избрали бы президентом сейчас

Активисты пришли под Кабинет Министров с протестом в связи с назначением временным исполнителем обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета. Экс-регионала обвиняют в плагиате и профессиональных злоупотреблениях.

Активисты отмечали, что их акция всеукраинская, она называется #СтопШкарлет.

Протестующие принесли с собой плакаты "Шкарлет = Табачник 2.0", "Зачем читать, если можно списать", "Шкарлет = коррупция".

Протест против Шкарлета под Кабмином / Фото 24 канала

Из-за назначения Шкарлета, кстати, протестуют не впервые – в частности, похожая акция состоялась 26 июня возле здания Минобразования. Активисты при этом подчеркивают – это не в последний раз.

После акции у Кабмина педагоги и студенты отправились к Офису Президента.

Общественная организация "Украинские студенты за свободу" создала на сайте правительства петицию об отставке Шкарлета. Необходимо собрать 25 тысяч голосов для того, чтобы ее рассмотрели.

В тексте петиции говорится, что новый глава министерства

был преданным членом Партии регионов, после Революции перебежал в БПП;

на университетские деньги купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов;

плагиатор, который свою монографию "слепил" из текстов чужого авторства;

радушно получал награды от Табачника;

его кандидатуру продвигают ректоры университетов, которые хотят свертывания образовательных реформ;

он выступает за "переосмысление" ВНО, фактически за его отмену;

Шкарлета не поддержал профильный комитет Верховной Рады Украины.

Состояние Зеленской

Тем временем Главное – не опускать руки: Зеленский показал видео с поездок на Прикарпатье и Херсонщину

Елена Зеленская, у которой 12 июня подтвердили коронавирус, до сих пор находится в больнице. Она – под пристальным наблюдением медиков. В Офисе Президента говорят, что первая леди постепенно выздоравливает, а ее состояние улучшается.

Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы,

– отметили в ОП.

Зеленская все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции в стационаре медучреждения.

Зеленская и коронавирус: что известно об инфицировании и течении болезни первой леди

У первой леди Елены Зеленской обнаружили коронавирус 12 июня. Тогда у нее не было никаких симптомов заболевания, однако тест, который регулярно делают семьи президента, показал положительный результат на COVID-19.

Следовательно, сама Зеленская написала, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Дома она изолировалась от остальных членов своей семьи.

Уже 16 июня стало известно, что состояние Зеленской ухудшилось: у нее обнаружили двустороннюю пневмонию средней степени тяжести. Первую леди пришлось госпитализировать.

К счастью, у Зеленской не наблюдалась дыхательная недостаточность. Медики в течении лечения первой леди отмечали: ее состояние является стабильным.

Владимир Зеленский из-за обнаруженного коронавируса у жены находился в самоизоляции.

Евросоюз пока не открывает границы для украинцев

Обратите внимание В правительстве не исключают закрытия общественного транспорта в отдельных регионах

Евросоюз согласовал список стран, считающихся безопасными для путешествий. Всего в список попали 14 стран, с которыми ЕС откроет границы уже с 1 июля.

К сожалению, Украины пока нет в обновленном списке стран, для которых ЕС рекомендует открывать границы с июля.

Еще 25 июня "зеленый" список содержал 54 страны. В нем была и Украина. Однако теперь безопасных для посещения стран стало только 14.

Список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля

Черногория;

Сербия;

Грузия;

Канада;

Алжир;

Австралия;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии взаимного разрешения).

Важно! Список стран будут пересматривать каждые две недели. В список могут как добавлять новые страны, так и исключать предыдущие. Если ситуация с пандемией в Украине улучшится, то есть вероятность, что Европа позволит нашим гражданам въезжать на свою территорию.

Черное море изменило цвет

Актуально Мы можем их перемолоть: эксперт о вероятности нападения России из Крыма

Из-за жары и дождей Черное море у побережья Одессы "перекрасилось" в зелено-желтый цвет. Вероятно, окрашивают море в другой цвет водоросли, которые активно размножились из-за аномальной жары и ливней, наблюдавшихся в последнее время в регионе.

Со снимков спутника видно, что зеленоватые полосы охватывают почти все Черноморское побережье Украины.