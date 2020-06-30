Скандальна Олександра Клітіна заявила про створення власної партії у купальнику. Активісти вийшли з протестами проти призначення Сергія Шкарлета у Міністерство освіти. Олена Зеленська досі у лікарні з коронавірусом. Українців з 1 липня не пустять в країни ЄС. Зелено-жовте Чорне море. Такими були головні новини вівторка, 30 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 26 червня:

Партія Клітіної

Біографія Олександра Клітіна створює свою партію: що відомо про чиновницю, яку звільнили після інтим-скандалу

Олександра Клітіна, яка раніше обіймала посаду заступниці міністра інфраструктури, оголосила про створення власної політичної партії "Україна проти корупції". Ексчиновниця зробила таку заяву, записавши відео в одному лишень купальнику.

Жінка наголосила: збирається боротися з корупцією.

Я вирішила боротися за правду самотужки. Тому що на цих ідіотів у штанях точно надії немає. Я створюю свою партію "Україна проти корупції". Щоб розібратися нарешті з цими політичними проститутами,

– сказала Клітіна.

Згодом вона пояснила, чому вирішила зробити заяву про створення партії, виступаючи лише у купальнику.

Нехай наші чоловіки звикають, що красива жінка теж може бути розумною, рішучою і сміливою. І не треба у паранджу нас, жінок, замотувати. Вибачте, а що такого у моєму вигляді? Ви що, на пляжі груди не бачили? Ну, реально,

– сказала вона.

Також Клітіна пояснила, для чого їй своя партія. Вона наголосила: хоче, аби нею пишався син. Вона не хоче, аби дитина у школі "чула, що її мати повія".

Клітіна про створення партії: відео

Що відомо про Клітіну: коротко

З 2015-го року вона працювала радницею міністра інфраструктури

Далі стала головою Офісу підтримки реформ у міністерстві та заступником міністра транспорту й інфраструктури Криклія.

З політикинею пов'язаний інтим-скандал. Антон Поляков зі "Слуги народу" у 2019 році опублікував запис розмови, в якому йдеться про те, що Олександра отримала посаду завдяки інтимним зв’язкам. Після цього з чиновницею переписувався також пранкер Джокер.

Під час розмови з пранкером Клітіна натякнула на ймовірну корупцію у Мінінфраструктури за керівництва Криклія.

Після скандалів з Клітіною Владислав Криклій звільнив її з відомства.

Протести проти Шкарлета

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Активісти прийшли до Кабінету Міністрів із протестом через призначення тимчасовим виконувачем обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Ексрегіонала звинувачують у плагіаті та професійних зловживаннях.

Активісти наголошували, що їхня акція всеукраїнська, вона має назву #СтопШкарлет.

Протестувальники принесли із собою плакати "Шкарлет = Табачник 2.0", "Нащо читати, якщо можна списати", "Шкарлет = корупція".



Протест проти Шкарлета під Кабміном / Фото 24 каналу

Через призначення Шкарлета, до речі, протестують не вперше – зокрема, схожа акція відбулась 26 червня біля будівлі Міносвіти. Активісти при цьому наголошують – це не востаннє.

Після акції біля Кабміну освітяни та студенти вирушили до Офісу Президента.

Відтак, громадська організація "Українські студенти за свободу" створила на сайті уряду петицію про відставку Шкарлета. Необхідно зібрати 25 тисяч голосів для того, щоб її розглянули.

У тексті петиції йдеться, що новий очільник міністерства

був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;

за університетські гроші купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;

плагіатор, який свою монографію "зліпив" з текстів чужого авторства;

радо отримував нагороди від Табачника;

його кандидатуру просувають ректори університетів, що хочуть згортання освітніх реформ;

він виступає за "переосмислення" ЗНО, фактично його скасування;

Шкарлета не підтримав профільний комітет Верховної Ради України.

Стан Зеленської

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Олена Зеленська, у якої 12 червня підтвердили коронавірус, досі перебуває у лікарні. Вона – під пильним наглядом медиків. В Офісі Президента кажуть, що перша леді поступово одужує, а її стан покращується.

Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні,

– зауважили в ОП.

Зеленська все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції у стаціонарі медзакладу.

Зеленська і коронавірус: що відомо про інфікування та перебіг хвороби першої леді

В першої леді Олени Зеленської виявили коронавірус 12 червня. Тоді у неї не було жодних симптомів захворювання, однак тест, який регулярно роблять сім’ї президента, показав позитивний результат на COVID-19.

Відтак, сама Зеленська написала, що почувається добре та перебуває на амбулаторному лікуванні. Вдома вона ізолювалася від решти членів своєї сім’ї.

Вже 16 червня стало відомо, що стан Зеленської погіршився: у неї виявили двосторонню пневмонію середнього ступеня важкості. Першу леді довелося госпіталізувати.

На щастя, у Зеленської не спостерігалася дихальна недостатність. Медики упродовж лікування першої леді наголошували: її стан є стабільним.

Володимир Зеленський через виявлений коронавірус у дружини перебував у самоізоляції.

Євросоюз поки не відкриває кордони для українців

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Євросоюз погодив список країн, що вважаються безпечними для подорожей. Загалом до переліку потрапили 14 країн, з якими ЄС відкриє кордони вже з 1 липня.

На жаль, України поки немає в оновленому списку країн, для яких ЄС рекомендує відкривати кордони з липня.

Ще 25 червня "зелений" список містив 54 країни. У ньому була й Україна. Однак тепер безпечних для відвідування країн стало тільки 14.

Список країн, для яких ЄС відкриє кордони з 1 липня

Чорногорія;

Сербія;

Грузія;

Канада;

Алжир;

Австралія;

Японія;

Марокко;

Нова Зеландія;

Руанда;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай;

Китай (за умови взаємного дозволу).