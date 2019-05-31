Главные новости 31 мая: новые увольнения, заседание СНБО и скандальное заявление "кварталовца"

Президент Владимир Зеленский издал новые указы об увольнении руководства СБУ – Виталия Маликова и Олега Валендюка, должность вынужден покинуть также председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал. Состоялось первое заседание обновленного состава СНБО. Совладелец "95 квартала" Борис Шефир отметился скандальным заявлением о языке. Такими были главные новости пятницы, 31 мая, в Украине и мире.

Увольнения продолжаются

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По указам главы государства Владимира Зеленского своих должностей лишились первый заместитель главы СБУ Виталий Маликов и глава главного управления СБУ в Киеве и области Олег Валендюк.

Также Маликов больше не исполняет обязанности руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.



Указ об увольнении Маликова с должности первого заместителя главы СБУ



Указ об увольнении Маликова



Указ об увольнении Олега Валендюка

Кто такой Виталий Маликов?

Маликов закончил Национальную академию внутренних дел в Киеве, кандидат юридических наук.

С 1984 по 1991 год проходил службу в Вооруженных силах. С 1991 по 2005 год занимал различные должности в Министерстве внутренних дел.

Несколько лет работал руководителем по вопросам безопасности одного из банков после увольнения из правоохранительных органов.

Службу в органах СБУ начал в мае 2014 года. Занимался вопросами работы Антитеррористического центра при СБУ.

В июле 2015 года пятый Президент Украины назначил его первым заместителем Председателя СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБ Украины.

Кто такой Олег Валендюк?

В марте 1998 года Олег Валендюк начал работу на должности прокурора прокуратуры Винницкой области.

Далее занимал должности старшего прокурора и начальника отдела областной прокуратуры.

С мая по июль 2014 года Валендюк был заместителем прокурора Запорожской области. С 15 июля 2014 года – первый заместитель прокурора Киева.

С 25 марта 2015 по 6 июля 2016 года он стал исполняющим обязанности прокурора. В сентябре 2016 года его назначили первым заместителем прокурора Автономной Республики Крым.

Начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Валендюк стал с 31 июля 2018 года.

Кроме того, президент уволил генерала Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины. И сразу отправил его в запас, отстранив в целом от военной службы.

Кто такой Петр Цигикал?Генерал армии, 52 года, воспитанник Пермского военного авиационно-технического училища (Россия) и Национальной академии СБУ. С 1996 года работал на различных должностях в Госпогранслужбе, начиная от оперативника до руководителя с 25 июля 2017 года.

А вот кого Владимир Зеленский назначил на ключевые должности в государстве – читайте в материале 24 канала.

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Обновленный СНБО и первое заседание

Но не увольнениями едиными – Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Он вывел из состава экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-главу Генштаба Виктора Муженко, экс-главу АП Игоря Райнина и министра информационной политики Юрия Стеца.

В состав СНБО вошли:

– Иван Баканов – первый заместитель председателя Службы безопасности – начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ,

– Андрей Богдан – глава Администрации президента ,

– Александр Данилюк – секретарь СНБО,

– Оксана Маркарова – министр финансов,

– Вадим Пристайко – заместитель главы АП,

– Руслан Рябошапка – заместитель главы АП,

– Руслан Хомчак – начальник генштаба – главнокомандующий ВСУ.

Распоряжение вступило в силу со дня опубликования, 31 мая.

Что такое СНБО?Совет национальной безопасности и обороны Украины – координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины. Согласно статье 107 Конституции Украины СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента Украины. Компетенция и функции СНБО определяются законом.

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Функциями этого органа являются:

– Внесение предложений президенту Украины относительно реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны.

– Координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в мирное время.

– Координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.

Первое заседание

Обновленный состав СНБО уже провел первое заседание, правда, пока без решений. Они, как обещают, будут через две недели. Тема совещания – энергетическая безопасность.

СНБО Зеленский созвал после трагедии на шахте "Лесная" во львовской области, где погибли двое горняков.

Президент подчеркнул необходимость демонополизации энергетических рынков Украины и предупредил о рисках, связанных с введением новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры,

– добавил Зеленский.

Про какие новые нормы идет речь?Для исполнения обязательств по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года приняли закон "О рынке электрической энергии". Он предусматривает внедрение новой модели рынка, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутренний рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.



Запуск нового рынка запланирован на 1 июля. 24 мая представительство Европейского Союза и ЕБРР рекомендовали отсрочить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине, но ВР провалила рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.



Первое заседание СНБО Зеленского как президента/ Источник: president.gov.ua



Заседание СНБО/ Источник: president.gov.ua

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В "Квартале" квот не хотят

Совладелец студии "Квартал 95" и бизнес-партнер президента Зеленского Борис Шефир надеется, через два года ограничения в отношении русскоязычного контента в Украине снимут. Поэтому украинские компании могли бы реализовывать свою продукцию как в нашей стране, так и в странах СНГ.

Он убеждает, что наибольший удар "политика украинизации" (очевидно, Шефир говорит о языковой – 24 канал) нанесла телерадиопроизводству. Мол, в других постсоветских странах больше возможностей для успешного проката фильмов, чем в Украине.

В России есть тысячи кинотеатров. Кроме России, Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны. Если бы нам внутри Украины позволили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты – это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат,

– сказал Шефир.

Шефир убеждает, что квоты на телевидении – это плохо и противоречит Конституции Украины. Он уверяет, что статью 10 о государственном языке всегда цитируют не полностью: во второй части говорится о том, что региональные языки, русский в частности, государство поддерживает и развивает.

13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которым в общем недельном объеме вещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

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А вот в Администрации Президента Владимира Зеленского открестились от заявлений "кварталовца". В пресс-службе президента отмечают, что имеют совсем другую позицию.

Он высказал исключительно собственное мнение. Эта мысль не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента,

– ответили у президента.

"Стенограмма с Банковой": продолжение

Стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций, которая состоялась 21 мая, ожидаемо наделала немало шума. Ее, к слову, требовал обнародовать спикер Рады Парубий.. Причина этого, дескать, в том, что представитель президента в Раде Стефанчук написал неточный комментарий на сайте главы государства.

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Кто был на встрече?

Президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикеры Верховной Рады Оксана Сыроид и Ирина Геращенко, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, лидер "Народного фронта" Максим Бурбак, сопредседатель партии "Возрождение" Виталий Хомутынник, глава "Самопомочи" Олег Березюк, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, лидер "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, председатель партии "Воля народа" Ярослав Москаленко и председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Итоги встречи Зеленского с главами фракций:

Договорились провести досрочные парламентские выборы 21 июля 2019 года; Обсудили изменения в избирательное законодательство об отмене мажоритарной составляющей, Зеленский предложил снижение проходного барьера на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%). Вели дискуссии по предложенной поправке от фракций – это уточнение норм об императивном мандате (то есть законодательно закрепленную возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей). Зеленский направляет письмо председателю парламента для проведения внеочередного заседания Рады для изменения избирательного законодательства.

То что не так?

Не все так просто. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в очередной раз опроверг информацию о договоренности относительно проведения парламентских выборов по закрытым спискам, которые якобы были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая. Собственно, для этого стенограмму и обнародовали.

Каждый, кто почитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Ни одной. И то, что было заявлено о договоренности с руководителями фракций – это откровенная неправда,

– подчеркнул спикер.

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В общем, те, кто был на встрече, со стенограммой соглашаются. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид отметила в комментарии журналистам в Верховной Раде, которая размещена на сайте главы государства стенограмма консультаций парламентской фракции с президентом Владимиром Зеленским в целом "соответствует тому, что происходило".

Но только не Олег Ляшко.

Лидер "Радикальной партии" утверждает – стенограмма не только сокращена, но и цензурированная. Мол, туда не попали его слова о том, что если президент не будет выполнять Конституцию и законы Украины, то его, как Пиночета, "будут доганять всю жизнь".

"В этой стенограмме этого отрывка моего разговора с президентом Зеленским нет. Я требую от Зеленского обнародовать видео встречи и обнародовать полную стенограмму, без цензуры", – убеждает он.

И добавил: "Для чего президенту Зеленскому цензура? Пусть украинцы делают выводы".

Кстати, Олега Ляшко в разговоре не было – он сказал аж 123 реплики.

А Владимир Зеленский сказал свое традиционное "спасибо" 27 раз.