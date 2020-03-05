Главные новости 5 марта: отставка Рябошапки, договоренность России и Турции по Идлибу

Рада отправила генпрокурора Руслана Рябошапку в отставку. Россия и Турция достигли соглашения по войне в Сирии. Эвакуированные в Новые Санжары украинцы вышли из обсервации. А в Черновцах из-за коронавируса объявили карантин в учебных заведениях. Такими были главные новости 5 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Новость дня Рада проголосовала за отставку Рябошапки

Отставка Рябошапки

Верховная Рада собралась на второе подряд внеочередное заседание. На повестке дня только один вопрос – выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Соответствующий проект зарегистрировали накануне после того, как удалось собрать необходимое количество подписей депутатов. Инициировал этот сбор нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Генпрокурор взял последнее слово, эмоционально высказался о своей отставке и покинул зал Верховной Рады. Решения о выражении ему недоверия Рябошапка не дождался. Как и не ответил на вопросы депутатов, что они оценили как невоспитанность.

Смотрите видео, как Рябошапка покинул зал Рады после своего выступления:

Речь Рябошапки Я не стал ничьим слугой, – Рябошапка обратился к депутатам перед рассмотрением отставки

Назначение нового генпрокурора сегодня не произошло. Однако, в СМИ уже распространяется информация о том, кто следующим займет эту должность. На этот пост рассматривают кандидатуры временной руководительницы ГБР Ирины Венедиктовой и нардепа Сергея Ионушаса.

За отставку всего проголосовало 263 депутата. Из них проголосовали 179 депутатов из "Слуги народа", 36 из "Оппозиционной платформы – За жизнь", из фракции "За будущее" – 15, из "Доверия" – 16 и 17 внефракционных. "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не голосовали за отставку Рябошапки.

Узнайте Кто не голосовал за отставку Рябошапки

Стоит напомнить, что за всю историю Украины недоверие выражали только Виктору Пшонке.

Отставка Рябошапки: коротко

2 марта появилась информация, что Рада может рассмотреть отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

4 марта, комитет парламента по правоохранительным органам рекомендовал депутатам самим решить судьбу Рябошапки.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке есть самые большие претензии. В частности, Арахамию не устраивает деятельность генпрокурора по делу пятого президента Украины Петра Порошенко.

Какие претензии нардепы предъявляют к Рябошапке:

за более чем полгода пребывания на посту Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;

за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до завершения;

ни одного обвинительного акта по делам о вероятных преступлениях высокопоставленных должностных лиц в суд не направлено.

Россия и Турция договорились по конфликту в Сирии

5 марта может стать историческим днем в истории почти 10-летнего конфликта в Сирии. Так, президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган встретились в Москве, чтобы урегулировать вооруженный конфликт в провинции Идлиб.

Президентам удалось согласовать совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии. Напомним, войска Башара Асада напали на турецких военных в четверг, 27 февраля. Вследствие этого погибли 36 турецких военных, а еще десятки военных получили травмы и ранения. После почти каждый день происходили атаки. Так, сегодня российская авиация ударила по убежищу беженцев в Сирии.

Важно Турция и Россия пришли к согласию относительно войны в Сирии

Что согласовали Путин и Эрдоган:

В полночь с 5 на 6 марта будет введен режим прекращения огня в Идлибской зоне; Создание коридора безопасности по линии разграничения длиной 6 километров на юг и 6 километров на север до трассы М4 в течение 7 дней; 15 марта 2020 года начать совместное патрулирование России и Турции в Идлибской зоне.

Что нужно знать о войне в Сирии?Конфликт в Сирии начался в 2011 году на фоне Арабской весны. После этого перерос в восстание и гражданскую войну в 2012 году. Протестующие требовали отставки Башара Асада и завершения почти 50-летнего однопартийного правления баасистов.



Вследствие войны, которая длится уже почти 10 лет, часть Сирии держат под своим контролем оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США. Однако Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны, поэтому продолжает конфликт.



Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.



В это же время Турция также воюет за собственные амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от границы, тем самым исключив возможность сепаратизации региона.

Что известно о ситуации в Сирии / Инфографика 24 канала

Атака в Сирии 27 февраля: коротко Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели беседу и договорились встретиться.

После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.

Россия отправила в Сирию два собственных фрегата с крылатыми ракетами, которые отправились из порта оккупированного Севастополя. Им удалось беспрепятственно пересечь пролив Босфор, несмотря на угрозы Турции перекрыть его.

После атаки российской авиации ряд СМИ сообщили, что Турция собирается открыть границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Иностранные мигранты, жившие на территории Турции, отправились в сторону границы с Грецией. Однако в МИД Турции пояснили, что не собираются менять свою миграционную политику.

Провинция Идлиб, где произошло нападение: смотрите карту

Обсервация закончилась: эвакуированные покинули Новые Санжары

5 марта закончилась 14-дневная обсервация украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из эпицентра вспышки коронавируса китайского города Ухань. Там находились 45 украинцев и 27 иностранцев, которые были в Ухане. Кроме того, на обсервацию были помещены 22 члена экипажа, которые обслуживали рейс, который доставил эвакуированных в Харьков.

Официально обсервация эвакуированных закончилась в 12:00. С этого времени граждан Украины и иностранных государств больше не будут держать в изоляции. Из важного: ни у одного, кто находился в обсервации, коронавирус не обнаружили.

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После завершения срока обсервации эвакуированные встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Новых Санжарах.

Эвакуированные из Уханя покинули Новые Санжары: смотрите видео

Как проходила обсервация в Новых Санжарах

4 марта эвакуированные провели последнюю ночь в обсервации "Новые Санжары". Медицинский центр находился под постоянной охраной. Людей обеспечили всем необходимым – горячей и холодной водой, трехразовым питанием и тому подобное. Чтобы люди не скучали целых две недели, неравнодушные передавали в обсервацию книги, видеоигры и даже презервативы.

В самом помещении применялись все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, обеззараживание отходов и ежедневный медицинский осмотр. Кроме бывшей главы Минздрава Зоряны Скалецкой с эвакуированными контактировали только те люди, которые сопровождали их на самолете.

После того, как эвакуированные разъедутся по родным домам, территорию больницы должны продезинфицировать.

Коротко о протестах в Новых Санжарах Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией.

Во время столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

20 февраля участники протестов бросали в автобусы с эвакуированными людьми камни, в некоторых автобусах разбили стекло.

Чтобы успокоить население, в обсервации поселилась уже бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Сейчас полиция объявила о подозрении 10 лицам, половина из них находится под домашним арестом.

Карантин в Черновцах

Черновцы стали первым городом, в котором зафиксировали коронавирус. Через два дня после его обнаружения во всей Черновицкой области на две недели ввели карантин. Все ради того, чтобы не подвергать детей и студентов опасности из-за коронавируса. Закрыли абсолютно все школы, гимназии, колледжи, техникумы, училища и университеты. В обязательном перечне нет только детских садов. Несмотря на это, местная власть советует некоторое время не водить детей в дошкольные учебные заведения и кружки.

Кроме того, в области отменили все массовые мероприятия.

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