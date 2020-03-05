Головні новини 5 березня: відставка Рябошапки, домовленість Росії і Туреччини щодо Ідлібу

Рада відправила генпрокурора Руслана Рябошапку у відставку. Росія і Туреччина досягли угоди щодо війни у Сирії. Евакуйовані у Нові Санжари українці вийшли з обсервації. А у Чернівцях через коронавірус оголосили карантин у навчальних закладах. Такими були головні новини 5 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Новина дня Рада проголосувала за відставку Рябошапки

Відставка Рябошапки

Верховна Рада зібралася на друге поспіль позачергове засідання. У порядку денному лише одне питання – висловлення недовіри генпрокурору Русланові Рябошапці. Відповідной проєкт зареєстрували напередодні після того, як вдалося зібрати необхідну кількість підписів депутатів. Ініціював цей збір нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Генпрокурор взяв останнє слово, емоційно висловився щодо своєї відставки та покинув залу Верховної Ради. Відтак рішення про висловлення йому недовіри Рябошапка не дочекався. Як і не відповів на запитання депутатів, що вони оцінили як невихованість.

Дивіться відео, як Рябошапка покинув залу Ради після свого виступу:

Промова Рябошапки Я не став нічиїм слугою, – Рябошапка звернувся до депутатів перед розглядом відставки

Призначення нового генпрокурора сьогодні не відбулося. Однак, у ЗМІ вже шириться інформація щодо того, хто наступним обійме цю посаду. На цей пост розглядають кандидатури тимчасової очільниці ДБР Ірини Венедіктової та нардепа Сергія Іонушаса.

За відставку усього проголосували 263 депутати. З них проголосували 179 депутатів зі "Слуги народу", 36 з "Опозиційної платформи – За життя", з фракції "За майбутнє" – 15, з "Довіри" – 16 і 17 позафракційних. "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" не голосували за відставку Рябошапки.

Дізнайтеся Хто не голосував за відставку Рябошапки

Варто нагадати, що за всю історію України недовіру висловлювали тільки Віктору Пшонці.

Відставка Рябошапки: коротко

2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглянути відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки.

3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

4 березня, комітет парламенту з правоохоронних органів рекомендував депутатам самим вирішити долю Рябошапки.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що з усіх керівників правоохоронних органів до Руслана Рябошапки є найбільші претензії. Зокрема, Арахамію не влаштовує діяльність генпрокурора у справі п'ятого президента України Петра Порошенка.

Які претензії нардепи висувають до Рябошапки:

за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;

за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;

жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.

Росія та Туреччина домовилися щодо конфлікту у Сирії

5 березня може стати історичним днем в історії майже 10-річного конфлікту у Сирії. Так, президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Ердоган зустрілися у Москві, аби врегулювати збройний конфлікт у провінції Ідліб.

Президентам вдалося погодити спільний документ щодо врегулювання ситуації в Сирії. Нагадаємо, війська Башара Асада напали на турецьких військових у четвер, 27 лютого. Внаслідок цього загинули 36 турецьких військових, а ще десятки військових отримали травми і поранення. Опісля майже щодня відбувалися атаки. Так, сьогодні російська авіація вдарила по укриттю біженців у Сирії.

Важливо Туреччина та Росія дійшли згоди щодо війни у Сирії

Що погодили Путин і Ердоган:

Опівночі з 5 на 6 березня буде введено режим припинення вогню в Ідлібській зоні; Створення коридору безпеки по лінії розмежування довжиною 6 кілометрів на південь та 6 кілометрів на північ до траси М4 упродовж 7 днів; 15 березня 2020 року розпочати спільне патрулювання Росії та Туреччини в Ідлібській зоні.

Що потрібно знати про війну у Сирії? Конфлікт у Сирії почався у 2011 році на тлі Арабської весни. Після цього переріс у повстання та громадянську війну в 2012 році. Протестувальники вимагали відставки Башара Асада та завершення майже 50-річного однопартійного правління Баасистів.



Внаслідок війни, що триває уже майже 10 років, частину Сирії тримають під своїм контролем опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку також від США. Однак Башар Асад має наміри контролювати всю територію країни, тому продовжує конфлікт.



Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.



У цей же час Туреччина також воює за власні амбіції на Близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.

Що відомо про ситуацію в Сирії / Інфографіка 24 каналу

Атака в Сирії 27 лютого: коротко

Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Ердоган провели розмову і домовилися зустрітися.

Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.

Росія відправила у Сирію два власні фрегати з крилатими ракетами, які вирушили з порту окупованого Севастополя. Їм вдалося безперешкодно перетнути протоку Босфор, попри погрози Туреччини перекрити її.

Після атаки російської авіації низка ЗМІ повідомила, що Туреччина збирається відкрити кордони з Євросоюзом для сирійських біженців. Іноземні мігранти, які жили на території Туреччини, вирушили у бік кордону з Грецією. Проте у МЗС Туреччини пояснили, що не збираються змінювати свою міграційну політику.

Провінція Ідліб, де стався напад: дивіться карту

Обсервація закінчилася: евакуйовані покинули Нові Санжари

5 березня, закінчилася 14-денна обсервація українців та іноземців, які були евакуйовані з епіцентру спалаху коронавірусу китайського міста Ухань. Там перебували 45 українців і 27 іноземців, які були в Ухані. Окрім того, на обсервацію були поміщені 22 членів екіпажу, котрі обслуговували рейс, що доставив евакуйованих до Харкова.

Офіційно обсервація евакуйованих закінчилася о 12:00. З цього часу громадян України та іноземних держав більше не триматимуть в ізоляції. З важливого: у жодного, хто перебував в обсервації, коронавірус не виявили.

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Після завершення терміну обсервації евакуйовані зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Нових Санжарах.

Евакуйовані з Уханя покинули Нові Санжари: дивіться відео

Як проходила обсервація у Нових Санжарах

4 березня евакуйовані провели останню ніч в обсервації "Нові Санжари". Медичний центр перебував під постійною охороною. Натомість людей забезпечили усім необхідним – гарячою та холодною водою, триразовим харчуванням тощо. Аби люди не нудьгували цілих два тижні, небайдужі передавали до обсервації книги, відеоігри й навіть презервативи.

В самому приміщенні застосовувались всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, знезараження відходів та щоденний медичний огляд. Окрім колишньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, з евакуйованими контактували лише ті люди, які супроводжували їх на літаку.

Після того, як евакуйовані роз'їдуться по рідних домівках, територію лікарні повинні продезінфікувати.

Коротко про протести в Нових Санжарах

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією.

Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

20 лютого учасники протестів кидали в автобуси з евакуйованими людьми камінням, у деяких автобусах розбили скло.

Аби заспокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.

Карантин у Чернівцях

Чернівці стали першим містом, у якому зафіксували коронавірус. Через два дні після його виявлення, у всій Чернівецькій області на два тижні ввели карантин. Усе задля того, щоб не наражати дітей і студентів на небезпеку через коронавірус. Закрили абсолютно всі школи, гімназії, коледжі, технікуми, училища та університети. У обов'язковому переліку немає лише дитячих садочків. Попри це місцева влада радить деякий час не водити дітей у дошкільні навчальні заклади та гуртки.

Окрім того, в області скасували усі масові заходи.

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