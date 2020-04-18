Главные новости 18 апреля: коронавирус у Онуфрия, пожары на Житомирщине и дым в Киеве

У предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия диагностировали коронавирус. Хотя в самой церкви это отрицают. В Житомирской области несколько масштабных пожаров. Именно они являются причиной дымовой завесы, которая накрыла Киев. Такими были главные новости в Украине и мире 18 апреля

Самые важные новости Украины и мира за субботу, 18 апреля:

Коронавирус в Онуфрия

В СМИ появилась информация, что у предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия диагностировали коронавирус. Его госпитализировали. При этом в госпитале Онуфрий находится под чужим именем. Вполне вероятно, что в Киевском институте сердца, руководителем которого является Борис Тодуров.

Кроме того, недуг обнаружили у митрополита Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра.

В УПЦ МП такую информацию отрицают.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине зафиксировали 5106 больных COVID-19. Увы, 133 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у 444 человек. В течение этого периода в столице обнаружили 65 новых случаев заражения, 26 из которых – в Киево-Печерской лавре. Коронавирус обнаружили у 978 медиков и 332 детей.

Обнаружили коронавирус у четырех пограничников. Все они из одного подразделения на Закарпатской области.

Зато в Вооруженных Силах Украины не зафиксировали новых случаев коронавируса. А один из военнослужащих выздоровел.

В полиции опасаются новой вспышки коронавируса. И все из-за Пасхи. Там отмечают, что в 2019 году на Пасху в богослужениях приняли участие около 7,5 миллиона украинцев. Если в этом году придет хотя бы десятая часть из них – Украина получит новую вспышку коронавируса.

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Пожары на Житомирщине и загрязненный воздух в Киеве.

Продолжаются масштабные пожары в Житомирской области. Там к тушению пожаров привлекли 650 пожарных и 108 единиц техники. Известно, что сейчас открытого огня нет, впрочем пламя уничтожило 7 800 гектаров лесной подстилки.

Во время пожара огонь перекинулся на села Острова, Личманы и три хутора Средняя, Верхняя и Нижняя Рудня. В результате пожара сгорели 39 дачных строений. Более 50 человек эвакуировали в соседние села.

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В ГСЧС доложили президенту, что на Житомирщине горит лесная подстилка, остатки древесины и тростник. Сгоревшие здания были заброшенными.

В МВД считают, что пожары на Киевщине и Житомирщине могут быть диверсиями против Украины. В то же время есть мнение, что масштабные пожары могут быть следствием масштабной добычи янтаря в регионе.

Утром 18 апреля Киев прродолжает находится на первом месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Показатели загрязненности превышают норму в более чем 3 раза. За последние сутки на Киевщине зафиксировали 37 пожаров.

Именно лесные пожары на Житомирщине являются причиной дыма в Киеве. В Укргидрометцентре заявили, что в ближайшие дни ситуация существенно не изменится. Поддерживают это мнение и в ГСЧС. Там заявили, что ожидать улучшения ситуации с загрязненным воздухом в Киеве следует со следующей недели, когда ветер изменит направление на северный. Зато осадков не ожидается, поэтому дождь не поможет в борьбе с пожарами на Житомирщине.

Обратите внимание! Из-за массовых пожаров и тления загрязненность атмосферного воздуха в Киеве и области превышает предельно допустимую концентрацию. По состоянию на 9 утра 18 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 246 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов. При этом на севере украинской столицы этот показатель вырос до 318 пунктов. Впрочем, уже в 11 утра этот показатель несколько улучшился и составил 190 пунктов, что втрое больше нормы. Людям советуют не открывать окна. Более того 2 дня подряд украинская столица занимает первое место по загрязненности воздуха в мире. При этом радиационный фон в столице в пределах нормы.

В Киеве решили интенсивно тщательно мыть дороги и тротуары круглосуточно. Это будет происходить до нормализации качества воздуха в столице.



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В Иерусалиме состоялся процесс схождения Благодатного огня. Зажженные свечи вынесли из Гроба Господня в храме Воскресения.

Смотрите процесс схождения Благодатного огня

После этого Благодатный огонь отправился в Украину. Поэтому В УПЦ (МП) призвали украинцев прийти в церковь, чтобы его получить. И это несмотря на карантинные ограничения. Поэтому его раздачу возле Свято-Воскресенского храма охраняли правоохранители. В целом в столице полицейские с бойцами Нацгвардии будут охранять порядок вблизи 179 церквей.

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В то же время украинские правоохранители уже составили более 7 тысяч админпротоколов за нарушения правил карантина. Среди оштрафованных есть и священнослужители. Так, почти сотня верующих Троицкой церкви в Днепре сформировала большую и тесную очередь к храму. Некоторые из них стояли без масок и не соблюдали дистанцию. Правоохранители составили протокол и открыли уголовное дело.