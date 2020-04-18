Головні новини 18 квітня: коронавірус в Онуфрія, пожежі на Житомирщині та дим в Києві

У предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія діагностували коронавірус. Хоча в самій церкві це заперечують. У Житомирській області декілька масштабних пожеж. Саме вони є причиною димової завіси, яка накрила Київ. Такими були головні новини в Україні та світі 18 квітня

Найважливіші новини України та світу за суботу, 18 квітня:

Коронавірус в Онуфрія

У ЗМІ з’явились інформація, що у предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія діагностували коронавірус. Його госпіталізували. При цьому в госпіталі Онуфрій перебуває під чужим іменем. Цілком ймовірно, що у в Київському інституті серця, керівником якого є Борис Тодуров.

Крім того, недугу виявили у митрополита Антонія і ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра.

В УПЦ МП таку інформацію заперечують.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 9:00 18 квітня в Україні зафіксували 5106 хворих на COVID-19. На жаль, 133 людини померли від ускладнень, спричинених хворобою.

В Україні за добу COVID-19 виявили у 444 людей. Впродовж цього періоду у столиці виявили 65 нових випадків зараження, 26 з яких – у Києво-Печерській лаврі. Коронавірус виявили у 978 медиків та 332 дітей.

Виявили коронавірус у чотирьох прикордонників. Всі вони з одного підрозділу на Закарпатській області.

Натомість у Збройних Силах України не зафіксували нових випадків коронавірусу. А один з військовослужбовців одужав.

У поліції побоюються нового спалаху коронавірусу. І все через Великдень. Там відзначають, що у 2019 році на Великдень у богослужіннях взяли участь близько 7,5 мільйона українців. Якщо цього року прийде бодай десята частина з них – Україна отримає новий спалах коронавірусу.

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Пожежі на Житомирщині та забруднене повітря в Києві.

Тривають масштабні пожежі в Житомирській області. Там до гасіння пожеж залучили 650 пожежників і 108 одиниць техніки. Відомо, що наразі відкритого вогню немає, втім полум'я знищило 7 800 гектарів лісової підстилки.

Під час пожежі вогонь перекинувся на села Острови, Личмани та три хутори Середня, Верхня та Нижня Рудня. В результаті пожежі згоріли 39 дачних будівель. Понад 50 людей евакуювали у сусідні села.

До слова Який вигляд має село на Житомирщині, яке вигоріло вщент: фото

В ДСНС доповіли президенту, що на Житомирщині горить лісова підстилка, залишки деревини та очерет. Згорілі будівлі були закинутими.

У МВС вважають, що пожежі на Київщині та Житомирщині можуть бути диверсіями проти України. Водночас є думка, що масштабні пожежі можуть бути наслідком масштабного видобутку бурштину в регіоні.

Вранці 18 квітня Київ і надалі перебуває на першому місці у світі за рівнем забруднення повітря. Показники забрудненості перевищують норму у понад 3 рази. За останню добу на Київщині зафіксували 37 пожеж.

Саме лісові пожежі на Житомирщині є причиною диму в Києві. В Укргідрометцентрі заявили, що найближчими днями ситуація суттєво не зміниться. Підтримують цю думку і в ДСНС. Там заявили, що очікувати покращення ситуації з забрудненим повітрям у Києві слід з наступного тижня, коли вітер змінить напрямок на північний. Натомість опадів не очікується, тож дощ не допоможе в боротьбі з пожежами на Житомирщині.

Зверніть увагу! Через масові пожежі та тління забрудненість атмосферного повітря в Києві та області перевищує гранично допустиму концентрацію. Станом на 9 ранку 18 квітня індекс забруднення повітря в Києві становив 246 пунктів (дуже високий рівень небезпеки) при нормі в 50 пунктів. При цьому на півночі української столиці цей показник виріс аж до 318 пунктів. Утім, вже об 11 ранку цей показник дещо покращився та становив 190 пунктів, що утричі більше норми. Людям радять не відкривати вікна. Ба більше – 2 дні поспіль українська столиця займає перше місце за забрудненістю повітря у світі. При цьому радіаційний фон у столиці в межах норми.

У Києві вирішили інтенсивно ретельно мити дороги та тротуари цілодобово. Це відбуватиметься до нормалізації якості повітря у столиці.



Як зменшити вплив забрудненого повітря для здоров'я / Інфографіка 24 каналу

Переддень Великодня: Благодатний вогонь в Україні, штрафи від поліції

В Єрусалимі відбувся процес сходження Благодатного вогню. Запалені свічки винесли з Гробу Господнього у храмі Воскресіння.

Дивіться процес сходження Благодатного вогню

Після цього Благодатний вогонь відправився до України. Тож В УПЦ (МП) закликали українців прийти до церкви, щоб його отримати. І це попри карантинні обмеження. Тож його роздачу біля Свято-Воскресенського храму охороняли правоохоронці. Загалом в столиці поліцейські з бійцями Нацгвардії охоронятимуть порядок поблизу 179 церков.

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Водночас українські правоохоронці вже склали понад 7 тисяч адмінпротоколів за порушення правил карантину. Серед оштрафованих є і священнослужителі. Так, майже сотня вірян Троїцької церкви у Дніпрі сформувала велику та тісну чергу до храму. Деякі з них стояли без масок і не дотримувалися дистанції. Правоохоронці склали протокол і відкрили кримінальну справу.