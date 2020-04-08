Главные новости 8 апреля: карантин могут продлить, дела против Порошенко и Лероса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин могут продлить до мая, в то же время ослаблять его власть не собирается. В Офисе генпрокурора открыли дела против нардепа Гео Лероса и пятого президента Петра Порошенко. На Донбассе – опять обострение. Как украинцы будут отмечать Пасху. Такими были главные новости 8 апреля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Карантин в Украине может длиться до начала мая

Премьер Денис Шмыгаль заявил, вероятнее всего, все карантинные ограничения продлят до начала мая. По его словам, 7 апреля Украина получила соответствующую рекомендацию от ВОЗ.

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Глава Кабмина добавил, что Украина не будет ослаблять карантин в течение апреля. А об ослаблении карантина можно будет говорить уже в мае. Но это произойдет при снижении динамики заболеваемости коронавирус в Украине.

Кроме того, в условиях положительной динамики Кабмин в мае запустит экономику Украины. То есть подробно сообщит о следующем план действий.

Каждый будет знать свою роль, время и место. Когда он начнет ходить на работу и когда начнет полноценно работать, какие будут социальные стандарты нашей жизни: масочный режим, социальные дистанции, рассрочка по времени начала и завершения рабочего времени, чтобы не создавать часы пик. Над всем этим пунктам и задачами правительство сегодня работает достаточно напряженно и, надеюсь, эффективно,

– отметил Шмыгаль.

Также о том, что в апреле не будет никаких послаблений карантина заявили в Офисе Президента. К такому согласию пришли на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавируса.

У Зеленского говорят, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно учитывая Пасху, когда существует угроза скопления людей.

Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время,

– подчеркнул президент Зеленский.



Новые карантинные ограничения, действующие с 6 апреля / Инфографика 24 канала

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Дела против Порошенко и Лерос: детали

Петр Порошенко

Сведения о Порошенко внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Касается это дело указа пятого президента от 10 ноября 2017 года о назначении судей Верховного суда. Таким образом, Порошенко и другие лица, вероятно, совершали неправомерные действия.

Венедиктова внесла сведения в ЕРДР на основании обращения работников Верховного Суда. По мнению последних, основания для издания указов президента Украины и назначения ними судей не соответствуют нормам Конституции и законов Украины.

Кроме того, судей назначали не в Верховный Суд, как это предусмотрено Конституцией, а в кассационные суды. До этого неконституционность последних была признана решением Конституционного суда (КСУ). Соответствующее обращение в КСУ подали 62 нардепа.

Также в обращении работники Верховного Суда Украины указали, что их незаконно лишили права на труд и его оплату из-за так называемой ликвидации Верховного суда.

Таким образом, Порошенко и другим лицам инкриминируют:

злоупотребление властью или служебным положением,

вмешательства в деятельность судебных органов,

невыполнение судебного решения,

совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Досудебным расследованием в пяти уголовных производствах по указанным фактам заниматься следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство досудебным расследованием будут осуществлять прокуроры Офиса генерального прокурора.



Что известно о делах по Порошенко / Инфографика 24 канала

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Гео Лерос

Офис генерального прокурора открыл три уголовных дела против депутата Гео Лероса. Причина – опубликованные им видео про брата главы Офиса президента – Дениса Ермака.

Лероса обвиняют по таким статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 365 – превышение власти или служебных полномочий;

ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны;

ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля.



Ответ Офиса генпрокурора об открытии дел против Лерос / Документ издание "Бабель"

Что известно о скандале между Ермаком и Леросом

Ранее Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лерос с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно Ермака. Якобы это его реакция на интервью.

Впоследствии народный депутат опубликовал видео, где брат главы ОПГ якобы торгует государственными должностями.

Андрей Ермак ответил, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса. По словам самого Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях в качестве добровольца. Также он – честный и порядочный.

Тогда Лерос опубликовал другие видео. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.

30 марта Государственное бюро расследований открыло дело против Гео Лерос по четырем статьям: мошенничество, вмешательство в деятельность госдеятеля, разглашение гостайны, превышение полномочий.

Позже президент из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что он "пытался давить" на его коллег.

В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала скандал между Гео Лерос и Андреем Ермаком. Она подчеркнула, что у нее позитивное мнение о Леросе и у нее с ним "абсолютно нормальные" отношения еще с Трускавца, где "слуги народа" проходили "курс молодого депутата".

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На Донбассе – беспокойно

По состоянию на вечер 8 апреля оккупанты от начала суток 7 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов украинский военнослужащий получил ранение. Где именно он был ранен, неизвестно.

Традиционно оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, в том числе гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 3 обстрела. А в районе "Севера" – 4.

Вблизи каких населенных пунктов было горячее на Донбассе

Павлополь;

Марьинка;

Старогнатовка;

Новоалександровка;

Ореховое;

Зайцево.

Все преступные действия российских наемников получили адекватный ответ со стороны украинских военных. Потери противника уточняются.

Кроме того, под обстрел боевиков попали журналисты одного из украинских телеканалов. Известно, что оккупанты с помощью беспилотника сбросили вблизи Красногоровки разрывной заряд ВОГ-17.

В результате граната разорвалась в нескольких метрах от автомобиля, а обломки попали в его боковое стекло и кузов.

Кроме журналистов, в автомобиле также находилась пресс-офицер одного из подразделений ОС. К счастью, никто из них не пострадал.

"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", – отмечают в штабе.

В то же время журналист Александр Махов утверждает, что боевики целились именно в автомобиль и делали это целенаправленно.

Поскольку обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку от позиции. Автомобиль – гражданский, брендированный,

– отметил он.

Махов со ссылкой на военных добавляет, что в последние дни противник часто проводит аэроразведку с беспилотников.

Фото последствий обстрела автомобиля украинских журналистов на Донбассе

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Празднование Пасхи: что предлагают украинцам

В Минкульте назвали 2 оптимальных варианта по освящению пасхальной корзины. В частности, в ведомстве предлагают, чтобы каждая религиозная организация на своем локальном уровне или на центральном уровне разработала практические конкретные рекомендации для своих священнослужителей и верующих, как отпраздновать праздники без угрозы для здоровья.

Приходят сигналы из многих регионов Украины о том, что ответственные священнослужители рекомендуют или по очереди приходить в храм для освящения пасхальных блюд, или организовать это возле дома людей. Второй вариант больше подходит сельской местности, но кое-что из этой схемы можно использовать и в городе,

– отметил в эфире 24 канала директор департамента по делам религии Минкульта Андрей Юраш.

Как объяснил он, то есть пасхальные блюда будут освящать не возле церкви, а возле домов людей. Священнослужитель будет идти по улицам, а верующие будут выставлять пасхальные корзины у ворот своих домов.

Он добавил, что в городах освящение происходит обычно в течение всей субботы перед Пасхой или в воскресенье до обеда. Но можно предложить очень гибкую схему – растянуть сам процесс освящения, сделать его многоэтапным, чтобы люди могли на определенном расстоянии и в любое время принести блюда и получить благословение.

Празднование Пасхи также обсудили президент Владимир Зеленский и глава ПЦУ Епифаний.

Они согласились, что правил карантина следует соблюдать и во время праздничных богослужений. Именно для этого Церковь активно призывать приобщаться к литургиям через видеотрансляции.

Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться. Чтобы оставаясь дома, наши верные могли присоединиться к ним с помощью трансляции, чтобы почувствовали – несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего величественный праздник пришло к нам,

– подчеркнул митрополит Епифаний.

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К слову, впервые в истории Украины было предложено организовать телевизионные трансляции не только для многочисленных католических и православных организаций. В частности, привлечены даже мусульманские и предложены подобные схемы для иудейских религиозных общин.