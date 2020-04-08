Головні новини 8 квітня: карантин можуть продовжити, справи проти Порошенка та Лероса

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин можуть продовжити до травня, водночас послаблювати його влада не збирається. У Офісі генпрокурора відкрили справи проти нардепа Гео Лероса та п’ятого президента Петра Порошенка. На Донбасі – знову загострення. Як українці відзначатимуть Великдень. Такими були головні новини 8 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Карантин в Україні може тривати до початку травня

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, ймовірніше за все, всі карантинні обмеження продовжать до початку травня. За його словами, 7 квітня Україна отримала відповідну рекомендацію від ВООЗ.

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Очільник Кабміну додав, що Україна не буде послаблювати карантин впродовж квітня. А про послаблення карантинних обмежень можна буде дискутувати вже у травні. Але це відбудеться за умови зниження динаміки захворюваності на коронавірус в Україні.

Крім того, за умов позитивної динаміки Кабмін у травні запустить економіку України. Тобто детально повідомить про наступний план дій.

Кожен буде знати свою роль, час і місце. Коли він почне ходити на роботу і коли почне повноцінно працювати, які будуть соціальні стандарти нашого життя: масочний режим, соціальні дистанції, розтермінування в часі початку й завершення робочого часу, щоб не створювати години пік. Над всіма цими пунктами та завданнями уряд сьогодні працює доволі напружено і, сподіваюсь, ефективно,

– наголосив Шмигаль.

Також про те, що в квітні не буде жодних послаблень карантину заявили в Офісі Президента. Такої згоди дійшли на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом.

У Зеленського кажуть, що наразі не можна говорити про пом'якшення карантинних заходів, особливо враховуючи Великодні свята, коли існує загроза скупчення людей.

Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час,

– підкреслив президент Зеленський.



Нові карантинні обмеження, що діють з 6 квітня / Інфографіка 24 каналу

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Справи проти Порошенка та Лероса: деталі

Петро Порошенко

Відомості щодо Порошенка внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄДРР) генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Стосується ця справа указу п’ятого президента від 10 листопада 2017 року щодо призначення суддів Верховного суду. Таким чином, Порошенко та інші особи, імовірно, вчиняли неправомірні дії.

Венедіктова внесла відомості до ЄРДР на підставі звернення працівників Верховного Суду. На переконання останніх, підстави для видання указів президента України та призначення ними суддів не відповідають нормам Конституції та законів України.

Крім того, суддів призначали не до Верховного Суду, як це передбачено Конституцією, а до касаційних судів. До цього неконституційність останніх було визнано рішенням Констиутаційного суду (КСУ). Відповідне звернення до КСУ подали 62 нардепи.

Також у зверненні працівники Верховного Суду України вказали, що їх незаконно позбавили права на працю та її оплату через так звану ліквідацію Верховного суду.

Таким чином, Порошенкові та іншим особам інкримінують:

зловживання владою або службовим становищем),

втручання в діяльність судових органів),

невиконання судового рішення),

вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Досудовим розслідуванням у п’яти кримінальних провадженнях за вказаними фактами займатимуться слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватимуть прокурори Офісу генерального прокурора.



Що відомо про справи щодо Порошенка / Інфографіка 24 каналу

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Гео Лерос

Офіс генерального прокурора відкрив три кримінальні справи проти депутата Гео Лероса. Причина – опубліковані ним відео про брата глави Офісу президента – Дениса Єрмака.

Лероса за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 365 – перевищення влади або службових повноважень;

ч. 2 ст. 328 – розголошення державної таємниці;

ч. 2 ст. 344 – втручання у діяльність державного діяча.



Відповідь Офісу генпрокурора про відкриття справ проти Лероса / Документ видання "Бабель"

Що відомо про скандал між Єрмаком і Леросом

Раніше Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака у "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме Єрмака. Буцімто це його реакція на інтерв'ю.

Згодом народний депутат опублікував відео, де брат голови ОПУ нібито торгує державними посадами.

Андрій Єрмак відповів, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса. За словами самого Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він – чесний і порядний.

Тоді Лерос опублікував інші відео. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.

30 березня Державне бюро розслідувань відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.

Пізніше президент через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.

Водночас генпрокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала скандал між Гео Леросом і Андрієм Єрмаком. Вона наголосила, що має позитивну думку щодо Лероса і має з ним "абсолютно нормальні" відносини ще з Трускавця, де "слуги народу" проходили "курс молодого депутата".

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На Донбасі – неспокійно

Станом на вечір 8 квітня окупанти від початку доби 7 разів порушували режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів український військовий зазнав поранення. Де саме його поранили, невідомо.

Традиційно окупанти обстрілювали українські позиції із забороненої мінськими угодами зброї, зокрема гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 3 обстріли. А у районі "Півночі" – 4.

Поблизу яких населених пунктів було найгарячіше на Донбасі

Павлополь;

Мар’їнка;

Старогнатівка;

Новоолександрівка;

Оріхове;

Зайцеве.

Усі злочинні дії російських найманців отримали адекватну відповідь з боку українських військових. Втрати противника уточнюють.

Крім того, під обстріл бойовиків потрапили журналісти одного з українських телеканалів. Відомо, що окупанти з допомогою безпілотника скинули поблизу Красногорівки розривний заряд ВОГ-17.

У результаті граната розірвалася за кілька метрів від автомобіля, а уламки влучили в його бокове скло та кузов.

Окрім журналістів, у автомобілі також перебувала пресофіцерка одного з підрозділів ОС. На щастя, ніхто з них не постраждав.

"Такі злочинні дії російських окупантів укотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", – наголошують у штабі.

Водночас журналіст Олександр Махов переконує, що бойовики цілилися саме в автомобіль і робили це цілеспрямовано.

Оскільки обстріл відбувся саме в той момент, коли машина зупинилась у спеціальному місці неподалік позиції. Автомобіль – цивільний, брендований,

– зауважив він.

Махов із посиланням на військових додає, що останніми днями противник часто проводить аеророзвідку з безпілотників.

Фото наслідків обстрілу автомобіля українських журналістів на Донбасі

Важливо Новий обмін полоненими буде до Великодня, – Офіс Президента

Відзначення Великодня: що пропонують українцям

У Мінкульті назвали 2 оптимальні варіанти щодо освячення великодній кошиків. Зокрема, у відомстві пропонують, щоб кожна релігійна організація на своєму локальному рівні чи на рівні центрального проводу розробила практичні конкретні рекомендації для своїх священнослужителів та вірян, як відсвяткувати свята без загрози для здоров'я.

Приходять сигнали з багатьох регіонів України про те, що відповідальні священнослужителі рекомендують або по черзі приходити у храм для освячення пасхальних страв, або організувати це біля домівок людей. Другий варіант більше підходить сільській місцевості, але дещо з цієї схеми можна використовувати і в місті,

– зазначив у ефірі 24 каналу ів директор департаменту у справах релігії Мінкульту Андрій Юраш.

Як пояснив він, тобто пасхальні страви будуть освячувати не біля церкви, а біля будинків людей. Священнослужитель буде йти вулицями, а віряни виставлятимуть пасхальні кошики біля воріт своїх будинків.

Він додав, що у містах освячення відбувається зазвичай упродовж всієї суботи перед Великоднем або в неділю до обіду. Але можна запропонувати дуже гнучку схему – розтягнути сам процес освячення, зробити це багатоетапно, щоб люди могли на певній відстані та в будь-який час принести страви та отримати благословення.

Відзначення Великодня також обговорили президент Володимир Зеленський і очільник ПЦУ Епіфаній.

Вони погодились, що правил карантину слід дотримуватись і під час святкових богослужінь. Саме для цього Церква активно закликатиме долучатись до літургій через відеотрансляції.

Молитви та богослужіння у ці дні мають відбутися. Щоби залишаючись вдома, наші вірні могли долучитися до них через трансляції, щоби відчули – попри важкі обставини сьогодення величне свято прийшло до нас,

– підкреслив митрополит Епіфаній.

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До слова, вперше в історії України було запропоновано організувати телевізійні трансляції не лише для чисельних католицьких та православних організацій. Зокрема, залучено навіть мусульманські та запропоновано подібні схеми для іудейських релігійних громад.