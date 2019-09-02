Главные новости 1 сентября: Зеленский в Польше, День знаний и победа Ломаченко

Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу провел ряд международных встреч. В Украине отметили День знаний, а маленькие украинцы пошли в школу. Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал три чемпионских пояса. Такими были главные новости 1 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Зеленский с визитом в Польше

Читайте также: Прорыв, – Зеленский о первых результатах поездки в Польшу

Еще накануне Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. В воскресенье, 1 сентября, был второй день визита украинского гаранта. К слову, не менее насыщенный, чем первый.

В начале дня Владимир Зеленский провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Лидеры положительно оценили политический диалог между двумя государствами. Также президенты Украины и Грузии достигли важной договоренности в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.



Встреча Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили / фото: Офис Президента

Впоследствии президент Украины провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский Союз, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество и украинские реформы.

Встреча Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы / фото: Офис Президента

После этого Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Королевства Бельгия Шарлем Мишелем. Украинский президент поблагодарил главу бельгийского правительства за помощь в лечении и реабилитации украинских военных.



Встреча Владимира Зеленского и Шарля Мишеля / фото: Офис Президента

Пожалуй, главную встречу 1 сентября Владимир Зеленский провел с вице-президентом США Майком Пенсом. Во время встречи политики, в частности, обсудили двусторонние отношения между государствами, пути развития взаимоотношений и поддержки Штатами Украины в противостоянии России.

Зеленский и Пенс также обсудили борьбу с коррупцией в Украине, украинские реформы, аннексию Крыма и войну на Донбассе.



Встреча Владимира Зеленского и Майка Пенса / фото: Офис Президента

Впрочем президенту Украины не удалось провести встречу с украинской диаспорой в Польше. Сам Зеленский это объяснил тем, что такую встречу не удалось запланировать из-за специфики самого визита – связанного с годовщиной начала Второй мировой войны.

Мой текущий официальный визит в Польшу, прежде всего, связан с памятными мероприятиями к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Поэтому, к сожалению, не все встречи, в частности – с украинской общиной, было возможно запланировать и согласовать с польской стороной,

– пояснил Зеленский.

К слову: Мы это сейчас очень чувствуем, – Зеленский сравнил войну на Донбассе с Второй мировой

Первого сентября Владимир Зеленский также принял участие в памятных мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны. В общем к церемонии были привлечены 40 представителей высшего руководства мировых держав.

Руководители государств расписались в Книге памяти и совершили по одному символическому удару в колокол с надписью "Память и Предупреждение".



Владимир Зеленский принял участие в памятной церемонии к 80-й годовщине начала Второй Мировой войны

День знаний

В Украине 1 сентября отмечали День знаний. Маленькие и юные украинцы пошли в школу, а Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал для них видеопоздравление. На видео Гончарук отметил, что в школу так же идет и будущий глава украинского правительства и показал свое рабочее место.

Когда кто-то из вас также будет премьер-министром, но на тот момент Украина уже будет сильной и продвинутой державой, с которой будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном инновационном здании,

– заявил премьер.

Это стоит посмотреть: День знаний в Украине: как знаменитости выглядели в школьные годы

Пожалуй, самым интересным моментом видео стало то, как Алексей Гончарук после слов о длиннющих коридорах здания Кабинета министров проехался по ним на велосипеде.

"Здесь министры принимают важнейшие для страны решения. Но для того, чтобы страна была успешной, нам нужны умные, образованные, свободные граждане – вы! Поэтому учитесь очень хорошо, а мы в правительстве сделаем все для того, чтобы создать вам все необходимые условия", – пообещал Алексей Гончарук.

Поздравление от премьера: смотрите видео

С праздником школьников и работников сферы образования поздравил и Google. На главной странице ресурса разместили своеобразную поздравительную открытку выполненную в привычном анимированном стиле. Праздничный дудл могут видеть жители Украины, Израиля, Беларуси, Литвы, Латвии, Армении и России.

Поздравление от Google: смотрите анимацию

Ломаченко в чемпионском бою победил Кэмпбелла

Украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл встретились в ночь с 31-го августа на 1-е сентября в поединке за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC. Победу удалось одержать украинскому боксеру.

Забавно: Усик рассмешил британскую публику: боксер скорчил смешное лицо на камеру (видео)

Украинский чемпион доминировал на протяжении всего боя, но британцу все-таки удалось продержаться до завершения поединка. В финальном раунде Василий сразу пошел в атаку за досрочной победой. Кэмпбелл, которому также нужно было атаковать, не нашел в своем арсенале другого оружия, как пробить ниже пояса – только устное предупреждение.

За сорок секунд до конца раунда Ломаченко бросился в острую атаку. Кэмпбелл взял украинца за ногу и швырнул на канвас, избежав как минимум нокдауна.

Ломаченко одержал победу единогласным решением судей – 119:109, 118:110. Теперь Ломаченко чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO, WBA.



Бой Ломаченко – Кэмпбелл / фото: Getty Images

Несмотря на свою зарубежную поездку, время, чтобы поздравить чемпиона, нашел Президент Украины Владимир Зеленский. Эмоциональное поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.