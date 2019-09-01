Головні новини 1 вересня: Зеленський у Польщі, День знань і перемога Ломаченка

Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі провів низку міжнародних зустрічей. В Україні відзначили День знань, а маленькі українці пішли до школи. Український боксер Василь Ломаченко переміг британця Люка Кемпбелла та завоював три чемпіонські пояси. Такими були головні новини 1 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

Зеленський з візитом у Польщі

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Ще напередодні Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі. У неділю, 1 вересня, був другий день візиту українського гаранта. До слова, не менш насичений, ніж перший.

На початку дня Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Лідери позитивно оцінили політични діалог між двома державами. Також президенти України й Грузії досягли важливої домовленості найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні.



Зустріч Володимира Зеленського та Саломе Зурабішвілі / фото: Офіс Президента

Згодом президент України провів зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою. учасники зустрічі обговорили рух України до Європейського Союзу, а також економічну та інвестиційну співпрацю і українські реформи.



Зустріч Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи / фото: Офіс Президента

Після цього Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Королівства Бельгія Шарлем Мішелем. Український президент подякував голові бельгійського уряду за допомогу у лікування та реабілітації українських військових.



Зустріч Володимира Зеленського та Шарля Мішеля / фото: Офіс Президента

Мабуть, головну зустріч 1 вересня Володимир Зеленський провів з віцепрезидентом США Майком Пенсом. Під час зустрічі політики, зокрема, обговорили двосторонні відносини між державами, шляхи розвитку взаємин та підтримку Штатами України у протистоянні Росії.

Зеленський та Пенс також обговорили боротьбу з корупцією в Україні, українські реформи, анексію Криму та війну на Донбасі.



Зустріч Володимира Зеленського та Майка Пенса / фото: Офіс Президента

Втім президенту України не вдалося провести зустріч з українською діаспорою Польщі. Сам Зеленський це пояснив тим, що таку зустріч не вдавалося запланувати через специфіку самого візиту – пов'язаного із роковинами початку Другої світової війни.

Мій поточний офіційний візит до Польщі передусім пов'язаний з пам'ятними заходами до 80-х роковин початку Другої світової війни. Тому, на жаль, не всі зустрічі, зокрема – з українською громадою, було можливо запланувати та узгодити з польською стороною,

– пояснив Зеленський.

До слова: Ми це зараз дуже відчуваємо, – Зеленський порівняв війну на Донбасі з Другою світовою

Першого вересня Володимир Зеленський також взяв участь у пам'ятних заходах до роковин початку Другої світової війни. Загалом до церемонії були залучені 40 представників найвищого керівництва світових держав.

Керівники держав розписалися в Книзі пам'яті та здійснили по одному символічному удару у дзвін із написом "Пам'ять та Застереження".



Володимир Зеленський взяв участь у пам'ятній церемонії до 80-их роковин початку Другої Світової

День знань

В Україні 1 вересня відзначали День знань. Маленькі та юні українці пішли до школи, а Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук записав для них відеопривітання. На відео Гончарук зазначив, що до школи так само іде і майбутній голова українського уряду та показав своє робоче місце.

Колись хтось з вас також буде прем'єр-міністром, але на той момент Україна вже буде сильною і модерновою державою, з якою рахуватимуться у світі. Тоді уряд буде працювати в сучасній іноваційній будівлі,

– заявив прем'єр.

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Мабуть, найцікавішим моментом відео стало те, як Олексій Гончарук після слів про довжелезні коридори будівлі Кабінету міністрів проїхався ними на велосипеді.

"Тут міністри ухвалюють найважливіші для країни рішення. Але для того, щоб країна була успішною, нам потрібні розумні, освічені, вільні громадяни – ви! Тому вчіться дуже добре, а ми в уряді зробимо все для того, щоб створити вам усі необхідні умови", – пообіцяв Олексій Гончарук.

Привітання від прем'єра: дивіться відео

Зі святом школярів та працівників сфери освіти привітав і Google. На головній сторінці ресурсу розмістили своєрідну вітальну листівку виконану у звичному анімованому стилі. Святковий дудл можуть бачити жителі України, Ізраїля, Білорусі, Литви, Латвії, Вірменії та Росії.

Привітання від Google: дивіться анімацію

Ломаченко у чемпіонському бою переміг Кемпбелла

Українець Василь Ломаченко та британець Люк Кемпбелл зустрілися в ніч з 31-го серпня на 1-е вересня у поєдинку за титули WBA, WBO та вакантний пояс WBC. Перемогу вдалося здобути українському боксеру.

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Український чемпіон домінував протягом усього бою, але британцю таки вдалося протриматися до завершення поєдинку. У фінальному раунді Василь одразу пішов у атаку по дострокову перемогу. Кемпбелл, якому також було потрібно атакувати, не знайшов у своєму арсеналі іншої зброї, як пробити нижче пояса – тільки усне попередження.

За сорок секунд до кінця раунду Ломаченко кинувся у гостру атаку. Кемпбелл взяв українця за ногу й жбурнув на канвас, уникнувши щонайменше нокдауну.

Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів 119:109, 118:110. Тепер Ломаченко чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA.



Бій Ломаченко – Кемпбелл / фото: Getty Images

Попри свою закордонну поїздку, час, щоб привітати чемпіона, знайшов Президент України Володимир Зеленський. Емоційне привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.