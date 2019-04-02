Главные новости 2 апреля: почти окончательные результаты выборов и украинцы требуют дебатов

ЦИК почти завершила подсчеты – до 100% осталось всего несколько сотых. В первом туре выборов побеждает Владимир Зеленский. Украинцы требуют проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко – подписывают петицию, запустили флешмоб. На Донбассе погиб известный харьковский волонтер. Такими были главные новости вторника, 2 апреля, в Украине и мире.

ЦИК почти завершила подсчеты – не хватает совсем немного

Читайте также: Кто кого поддержит во втором туре выборов: мнение политолога

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:30 1 апреля подсчитала 99.83% голосов избирателей. В первом туре выборов лидирует Владимир Зеленский с показателем 30,22%.

Подсчет официальных результатов:

Владимир Зеленский – 30,22%

Петр Порошенко – 15,95%

Юлия Тимошенко – 13,39%

За тройкой лидеров следуют Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,68% и 6,91%.

А вот третья в списке Юлия Тимошенко убеждена, что действующий президент Петр Порошенко прошел во второй тур президентских выборов нечестно. Однако она не планирует оспаривать в суде результаты голосования.

Выборы (были) Порошенко сфальсифицированы, он не должен быть во втором туре, он туда прорвался нечестным путем,

– предсказуемо заявила Тимошенко на пресс-конференции.

https://infogram.com/1pqm2mnjwnj013bqrjqlz6216zt0ey0y7nw

Украинцы требуют дебатов

Читайте также: Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским: заявление Общественного

Избиратели уже знают, какие кандидаты примут участие во втором туре, и теперь требуют дебатов. Однако у Зеленского до сих пор не уверены, готовы ли к ним. Так, сам кандидат в президенты ранее на все согласился, однако теперь его советники несколько изменили риторику.

Говорят, что в проведении таких "собачьих боев" просто нет смысла. У Зеленского считают, что обсуждать свою программу и план действий с Порошенко их кандидат не обязан. А еще – дебаты может сорвать его график как художественного руководителя студии "Квартал 95".

Что такое дебаты и для чего они нужны?

Дебаты – это четко структурированный публичный обмен мнениями между двумя сторонами, в данном случае – между кандидатами в президенты. Цель участников дебатов – убедить аудиторию в правильности позиции каждого из них. А еще участники дебатов пытаются сформировать у слушателей положительное впечатление и отношение к себе.



Дебаты – составная демократического процесса выборов. В таком формате избирателям удобнее сравнить позиции политиков и понять, насколько кандидат в президенты верит в то, что он планирует сделать, сможет ли он это выполнить. Дебаты – не самый объективный вариант, но он важен для избирательного процесса.

Между тем на сайте Верховной Рады появилась петиция, с помощью которой украинцы хотят обязать проводить публичные дебаты. Украинцы должны знать о планах кандидатов, их команде и перспективах развития страны при их президентстве.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона об их обязательном проведении перед вторым туром президентских выборов. Авторы – народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко и Мария Ионова.

Этот законопроект, кстати, я регистрировала и в ВР предыдущего созыва – чтобы заставить прийти на дебаты Януковича (с Ющенко в 2004 году, – ред.), который также прятался,

– сообщила Геращенко.

В то же время по социальным сетям ширится флешмоб #Дебати_Челендж. Украинцы уже готовят свои вопросы к кандидатам.

А теперь о деньгах. Если разделить суммы, которые кандидаты потратили на выборы, на количество их избирателей, то получим интересные цифры.

Отметим, обязательная залог – 2,5 миллионов гривен и официальные расходы на проведение предвыборной агитации.

Читайте также: Последний шанс: что поможет Порошенко "обойти" Зеленского

На Донбассе погибли два украинских военнослужащих

В следствии обстрелов боевиков на Донбассе у Украины снова тяжелые потери. Погибли Яна Червона с позывным "Ведьма" и Александр Милютин с позывным "Дед" – они были воинами отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина". Смерть воинам принесла мина врага, которая попала в блиндаж.

Яна Червона – известный харьковский волонтер, воевала в зоне боевых действий в составе батальона с сентября 2016 года. Дома ее ждали муж и двое детей.



Погибший Александр Милютин

На смерть украинских воинов отреагировал и Президент Украины Петр Порошенко.

Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червона и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить,

– написал он на своей странице в Twitter.

Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати.



Яна Червона та Олександр Мелютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити... pic.twitter.com/LXUaQ1rqhG — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 квітня 2019 р.

Как и предсказывали военные, после первого тура выборов ситуация на Донбассе обострилась. Боевики палят по украинским позициям из запрещенного вооружения – только с начала суток 2 апреля таких обстрелов было уже 10. Тогда же еще двое военнослужащих получили ранения.

Читайте также: Самый горячий день на фронте за последнюю неделю: оккупант бил почти по всем населенным пунктам

Аутизм – не приговор

Что вы знаете об аутизме? Ко Дню распространения знаний об аутизме рассказываем, что это такое и как помочь адаптироваться. Если общество научится взаимодействовать со взрослыми и детьми, страдающими аутизмом, эти люди смогут социализироваться, занять свое место, жить счастливо и без ограничений.

Читайте также: Как узнать, что у вашего ребенка аутизм: основные признаки

Но чтобы открыть для людей с аутизмом широкие возможности, каждому из нас надо понимать – в чем суть заболевания, как взаимодействовать и чего делать не стоит.