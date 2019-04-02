Головні новини 2 квітня: результати виборів майже остаточні та українці вимагають дебатів

ЦВК майже завершила підрахунки – до 100% залишилось лише кілька сотих. У першому турі виборів перемагає Володимир Зеленський. Українці вимагають проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком – підписують петицію, запустили флешмоб. На Донбасі загинула відома харківська волонтерка. Такими були головні новини вівторка, 2 квітня, в Україні і світі.

ЦВК майже завершила підрахунки – бракує зовсім трохи

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Центральна виборча комісія станом на 22:30 годину 1 квітня підрахували 99.83% голосів виборців. У першому турі виборів лідирує Володимир Зеленський із показником 30,22%.

Підрахунок офіційних результатів:

Володимир Зеленський – 30,22%

Петро Порошенко – 15,95%

Юлія Тимошенко – 13,39%

За трійкою лідерів слідують Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,68% та 6,91%.

А ось третя у списку Юлія Тимошенко переконана, що чинний президент Петро Порошенко пройшов до другого туру президентських виборів нечесно. Однак вона не планує оскаржувати в суді результати голосування.

Вибори (були) Порошенком сфальсифіковані, він не повинен бути в другому турі, він туди прорвався нечесним шляхом,

– передбачувано заявила Тимошенко на прес-конференції.

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Українці вимагають дебатів

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Виборці вже знають, які кандидати візьмуть участь у другому турі, тож тепер вимагають дебатів. Однак у Зеленського досі не впевнені, чи до них готові. Так, сам кандидат у президенти раніше на все погодився, однак тепер його радники дещо змінили риторику.

Кажуть, що у проведенні таких "собачих боїв" просто немає сенсу. У Зеленського вважають, що обговорювати свою програму та план дій із Порошенком їхній кандидат не повинен. А ще – дебати може зірвати графік як художнього керівника студії "Квартал 95".

Що таке дебати і для чого вони потрібні?Дебати – це чітко структурований публічний обмін думками між двома сторонами, у цьому разі – між кандидатами у президенти. Мета учасників дебатів – переконати аудиторію у правильності позиції кожного з них. А ще учасники дебатів намагаються сформувати у слухачів позитивне враження та ставлення до себе.



Дебати – складова демократичного процесу виборів. У такому форматі виборцям зручніше порівняти позиції політиків і зрозуміти, наскільки кандидат у президенти вірить у те, що він планує зробити, чи зможе він це виконати. Дебати – не найоб’єктивніший варіант, але він важливий для виборчого процесу.

Тим часом на сайті Верховної Ради з'явилася петиція, якою українці хочу зобов'язати проводити публічні дебати. Українці повинні знати про плани кандидатів, їх команду і перспективи розвитку країни при їх президентстві.

У Верховній Раді вже зареєстрували проект закону про їхнє обов'язкове проведення перед другим туром президентських виборів. Автори – народні депутати від партії "Блок Петра Порошенка" Ірина Геращенко та Марія Іонова.

Цей законопроект, до речі, я реєструвала і в ВР попереднього скликання – аби примусити прийти на дебати Януковича (з Ющенком у 2004 році, – ред.), який також ховався,

– повідомила Геращенко.

Водночас соціальними мережами шириться флешмоб #Дебати_Челендж. Українці вже готують свої запитання до кандидатів.

А тепер про гроші. Якщо поділити суми, які кандидати потратили на вибори, на кількість їхніх виборців, то отримаємо цікаві цифри.

Зазначимо, обов'язкова застава –2,5 мільйонів гривень та офіційні витрати на проведення передвиборчої агітації.

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На Донбасі загинули двоє українських воїнів

Через обстріли бойовиків на Донбасі в України знову важкі втрати. Загинули Яна Червона із позивним "Відьма" та Олександр Милютін із позивним "Дєда" – вони були воїнами окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна". Смерть воїнам принесла міна ворога, яка влучила у бліндаж.

Яна Червона – відома харківська волонтерка, воювала у зоні бойових дй у складі батальйону з вересня 2016 року. Вдома її чекали чоловік та двоє дітей.



Загиблий Олександр Милютін

На смерть українських воїнів відреагував і Президент України Петро Порошенко.

Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Олександр Милютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити,

– написав він на своїй сторінці у Twitter.

Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати.



Яна Червона та Олександр Мелютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити... pic.twitter.com/LXUaQ1rqhG — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 квітня 2019 р.

Як і передбачали військові, після першого туру виборів ситуація на Донбасі загострилась. Бойовики гатять по українських позиціях із забороненого озброєння – лише від початку доби 2 квітня таких обстрілів було вже 10. Тоді ж ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

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Аутизм – не вирок

Що ви знаєте про аутизм? До Дня розповсюдження знань про аутизм розповідаємо, що це таке та як допомогти адаптуватися. Якщо суспільство навчиться взаємодіяти з дорослими і дітьми, які страждають на аутизм, ці люди зможуть соціалізуватися, зайняти своє місце, жити щасливо і без обмежень.

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Але щоб відкрити для людей з аутизмом широкі можливості, кожному з нас треба розуміти – у чому суть захворювання, як взаємодіяти та чого робити не варто.