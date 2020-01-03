Главные новости 3 января: новый "слив" из кабинета Трубы, поездки нардепов в ОАЭ, дело Арбузова

В Сеть слили новую порцию записей, полученных якобы благодаря прослушке из кабинета экс-директора ГБР Романа Трубы. Активисты выяснили, что каждый третий украинский депутат использует свои полномочия, чтобы летать в ОАЭ. Суд заочно взял под стражу бывшего вице-премьера Сергея Арбузова. США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. Такими были главные новости 3 января.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Прослушка Трубы

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Телеграм-канал "Трубу прорвало" опубликовал новую порцию записей, полученных якобы благодаря прослушке из кабинета экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы. На опубликованных записях человек с голосом, похожим на голос Трубы, обсуждает, в частности, назначение "смотрящего" от Игоря Коломойского в Центрэнерго, обыски у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, назначение следователей и тому подобное.

"Смотрящий" Коломойского в Центрэнерго

Разговор состоялся еще 28 августа 2019 года. Кроме Трубы, в нем участвовал начальник отдела Первого управления досудебных расследований Максим Резниченко. Последний отчитывается о встречах с людьми по делу Центрэнерго. Главная задача – протолкнуть туда нового "смотрящего" из орбиты Коломойского.

У меня есть информация, что пришли к людям в Центрэнерго. Сказали: у вас есть проблема с электричеством. Их там качает кто-то со стороны. Они просто говорят: надо поработать по Крапачову. Я так понимаю, стоит задача его оттуда убрать и поставить нового смотрящего,

– рассказал Резниченко.

Обыски у Гонтаревой

Труба и руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко 5 сентября обсуждали необходимость проведения обысков на предприятиях и дома у Гонтаревой.

Это дело якобы лично курировал глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, а обыски проходили по заявлению какого-то "Вани".

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Назначение следователей ГБР

Труба и его правая рука Игорь Щербина 1 июля обсуждали схему, как проталкивать в ГБР своих следователей. Глава ГБР через своего кума банально передавал правильные ответы к тестовым заданиям.

В частности, Щербина просит ответы для 3 человек:

ставленника некоего Анатолия Михайловича Ильина;

племянника Горбатюка (предположительно, экс-начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка);

сына СБУшника.

Дело СБУшника, подозреваемого в госизмене

В последнем эпизоде Щербина просит Трубу решить вопрос заместителя начальника СБУ в Днепропетровской области Владимира Михайлова. В 2018 году его обвинили в связях со спецслужбами России.

По словам Щербины, многие люди просят решить этот вопрос. Мол, дело открыли еще в 2018 году, но потом спустили на тормоза. Сам Михайлов жаловался, что его ни в тюрьму не садят, ни на допросы не вызывают.

Важно! Достоверность этих записей без экспертизы нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить. Впрочем голоса на них действительно очень похожи на голоса людей, которым они якобы принадлежат.

Дело НАБУ против Трубы

Детективы НАБУ начали досудебное расследование относительно Трубы и его разговоров с Богданом и заместителем последнего Андреем Смирновым, которые в телеграм слили еще осенью 2019 года. Это расследование по уголовному производству о злоупотреблении влиянием. То есть в НАБУ расследуют возможное осуществление Трубой незаконного влияния на следователей ГБР для принятия решений для получения неправомерной выгоды.

Соответствующие документы в своем фейсбуке обнародовал адвокат Игорь Головань, который является защитником пятого президента Петра Порошенко по делам против него в ГБР. Именно адвокаты Порошенко пожаловались в НАБУ на разговоры Трубы, Богдана и Смирнова.

Путешествия депутатов

Комитет избирателей проанализировал составы депутатских групп по межпарламентским связям с зарубежными странами. В частности, было проанализировано, к группам каких стран чаще всего записываются народные депутаты, чтобы ездить для обмена опытом.

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В целом в Верховной Раде Украины действует 47 таких групп, каждая из которых представляет отдельную страну. В КИУ объяснили, что таким образом депутаты используют свои полномочия для обычного туризма. Популярностью пользуются экзотические направления.

Самые популярные среди украинских депутатов межпарламентские группы:

США – 176 депутатов;

Канада – 144;

Великобритания – 135.

К популярным направлениям входит еще целый ряд стран: Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва.

Среди популярных направлений есть и экзотические варианты:

Объединенные Арабские Эмираты – 118 депутатов;

Япония – 117;

Куба – 48;

Сингапур – 48;

Южная Корея – 41;

Саудовская Аравия – 21;

Монако – 17.

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Практической пользы от таких путешествий мало. Например, в монархической Саудовской Аравии роль парламента очень занижена и далека от украинских реалий. Так же мало пользы от поездок в ОАЭ или Монако.

Меру пресечения Арбузову

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде заочного заключения под стражей Сергею Арбузову – бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова. Арбузова подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов НБУ на сумму 220 миллионов гривен.

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Учитывая, что Арбузов объявлен в международный розыск, следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому, если Арбузова задержат, то не позднее как через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры или ее изменение на более мягкую.



Сергей Арбузов скрывается от украинского следствия / Фото сепаратистских СМИ

Убийство иранского генерала Сулеймани

В ночь на 3 января войска США нанесли ракетный удар в районе аэродрома Багдада. В результате погибли командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

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Фото с места обстрела аэропорта в Багдаде, в котором погиб Сулеймани / фото из соцсетей

Трамп лично отдал приказ об этом ударе. А потом написал в своем твиттере, что Сулеймани ненавидели люди в самом Иране, так что генерала уже давно следовало уничтожить.

"Иран никогда не признает, что Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Иранцы не так уж расстроены его смертью, как пытаются убедить в этом внешний мир их лидеры. Его следовало уничтожить много лет назад!" – написал президент США.

Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак,

– прокомментировал бомбардировку Пентагон.

В Белом доме назвали авиаудар "решительной оборонной акцией".

В то же время духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть". А президент Ирана Рухани заявил, что убийство Сулеймани "только укрепит решимость Тегерана противостоять США".

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Касем Сулеймани / Фото riafan.ru

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Что известно о самом Касеме Сулеймани

В 1998 году Сулеймани возглавил спецподразделение "Эль-Кудс" в составе КСИР, предназначенный для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана.

"Эль-Кудс" под руководством Сулеймани занимался военной поддержкой ХАМАС и "Хезболлы" в Палестине и Ливане, а также имел серьезное влияние на политическую ситуацию в Ираке после вывода оттуда войск США.

Сулеймани также участвовал в борьбе против террористов "Исламского государства".

В 2007 году был включен ООН в список санкций иранских военных и политических деятелей, которым запрещен выезд из страны.

Сулеймани считался главным архитектором войны в Сирии. Считается, что именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

что изменило расклад сил внутри страны. В США его называли "Темным рыцарем" разведки Ирана. Согласно аналогии с фильмом о Бэтмене.

Сулеймани невероятно популярен в Иране. О нем снимают фильмы, пишут песни, ему посвящают заработанные награды и спортивные призы.

Телеканал для оккупированных территорий Украины

Государственный телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля на базе UATV. Руководителем информационного вещания станет бывший главный редактор 24 канала Елена Трибушная. А директора нового телеканала выберут путем конкурсного отбора в январе. До того момента его обязанности будет исполнять заместитель директора Юлия Островская.

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Руководитель информационного вещания телеканала для оккупированных территорий Елена Трибушная / Фото с фейсбук-страницы Трибушной

"Наша цель – вернуть людям украинское телевидение. Государство наконец нашло техническую возможность сделать это так, чтобы россияне не могли глушить сигнал. Мы хотим на первом этапе вернуть туда украинский развлекательный телепродукт, который создают украинские крупные медиа-группы. Мы с ними уже давно вели переговоры, чтобы они разрешили показывать свой контент – лучшие шоу, сериалы, программы", – рассказала руководитель информационного вещания телеканала.

То есть на первом этапе это будет преимущественно развлекательно-информационный канал. Кроме того, будут выпуски новостей и программ, с помощью которых мы будем рассказывать, что действительно происходит в Украине, куда мы движемся, какую страну мы хотим построить, как мы это делаем, объяснять те решения, которые принимаются и те изменения, которые происходят,

– пояснила Трибушная.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала