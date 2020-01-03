Головні новини 3 січня: новий "злив" з кабінету Труби, мандри нардепів до ОАЕ, справа Арбузова

У мережу злили нову порцію записів, отриманих буцімто завдяки прослушці з кабінету ексдиректора ДБР Романа Труби. Активісти з’ясували, що кожен третій український депутат використовує свої повноваження, щоб літати в ОАЕ. Суд заочно взяв під варту експершого віцепрем’єра Сергія Арбузова. США ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Такими були головні новини 3 січня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Прослушка Труби

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Телеграм-канал "Трубу прорвало" опублікував нову порцію записів, отриманих начебто завдяки прослушці з кабінету ексдиректора Держбюро розслідувань Романа Труби. На опублікованих записах чоловік з голосом, схожим на голос Труби, обговорює, зокрема, призначення "смотрящого" від Ігоря Коломойського в Центренерго, обшуки в ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, призначення слідчих тощо.

"Смотрящий" Коломойського в Центренерго

Розмова відбулася ще 28 серпня 2019 року. Крім Труби, у ній брав участь начальник відділу першого управління досудових розслідувань Максим Резніченко. Останній звітує про зустрічі з людьми у справі Центренерго. Головне завдання – проштовхнути туди нового "смотрящого" з орбіти Коломойського.

У мене є інформація, що прийшли до людей в Центренерго. Сказали: у вас є проблема з електрикою. Їх там качає хтось з боку. Вони просто кажуть: треба попрацювати по Крапачову. Я так розумію, стоїть завдання його звідти прибрати і поставити нового наглядача,

– розповів Резніченко.

Обшуки у Гонтаревої

Труба та керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко 5 вересня обговорювали необхідність проведення обшуків на підприємствах та вдома у Гонтаревої.

Цю справу буцімто особисто курував голова Офісу Президента України Андрій Богдан, а обшуки проходили за заявою якогось "Вані".

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Призначення слідчих ДБР

Труба та його права рука Ігор Щербина 1 липня обговорювали схему, як проштовхувати у ДБР своїх слідчих. Голова ДБР через свого кума банально передавав правильні відповіді до тестових завдань.

Зокрема, Щербина просить відповіді для 3 людей:

ставленика якогось Анатолія Михайловича Ільїна;

племінника Горбатюка (імовірно, ексначальника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка);

сина СБУшника.

Справа СБУшника, підозрюваного у держзраді

В останньому епізоді Щербина просить Трубу вирішити питання заступника начальника СБУ в Дніпропетровській області Володимира Михайлова. У 2018 році його звинуватили у зв'язках зі спецслужбами Росії.

За словами Щербини, багато людей просять вирішити це питання. Мовляв, справу відкрили ще у 2018 році, але потім дали на гальма. Сам Михайлов скаржився, що його ні у в'язницю не садять, ні на допити не викликають.

Важливо! Достовірність цих записів без експертизи не можна ні спростувати, ні підтвердити. Втім голоси на них справді дуже схожі на голоси людей, яким вони буцімто належать.

Справа НАБУ проти Труби

Детективи НАБУ розпочали досудове розслідування щодо Труби та його розмов з Богданом і заступником останнього Андрієм Смирновим, які в телеграмі злили ще восени 2019 року. Це розслідування у кримінальному провадженні про зловживання впливом. Тобто в НАБУ розслідують можливе здійснення Трубою незаконного впливу на слідчих ДБР для ухвалення рішень задля отримання неправомірної вигоди.

Відповідні документи у своєму фейсбуці оприлюднив адвокат Ігор Головань, який є захисником п’ятого президента Петра Порошенка у справах проти нього в ДБР. Саме адвокати Порошенка поскаржились до НАБУ на розмови Труби, Богдана і Смирнова.

Подорожі депутатів

Комітет виборців проаналізував склади депутатських груп із міжпарламентських зв’язків із закордонними країнами. Зокрема, було проаналізовано, до груп яких країн найчастіше записуються народні депутати, щоб їздити для обміну досвідом.

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Загалом у Верховній Раді України діє 47 таких груп, кожна з яких представляє окрему країну. В КВУ пояснили, що у такий спосіб депутати використовують свої повноваження для звичайного туризму. Популярністю користуються екзотичні напрямки.

Найпопулярніші серед українських депутатів міжпарламентські групи:

США – 176 депутатів;

Канада – 144;

Велика Британія – 135.

До популярних напрямків входять ще ціла низка країн: Польща, Німеччина, Італія, Швейцарія, Ізраїль, Франція, Литва.

Серед популярних напрямків є й екзотичні варіанти:

Об'єднані Арабські Емірати – 118 депутатів;

Японія – 117;

Куба – 48;

Сінгапур – 48;

Південна Корея – 41;

Саудівська Аравія – 21;

Монако – 17.

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Практичної користі від таких подорожей мало. Наприклад, у монархічній Саудівській Аравії роль парламенту дуже занижена і далека від українських реалій. Так само мало користі від поїздок в ОАЕ чи Монако.

Запобіжний захід Арбузову

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою Сергію Арбузову – колишньому першому віцепрем’єр-міністру України уряду Миколи Азарова. Арбузова підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів НБУ на суму 220 мільйонів гривень.

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Враховуючи, що Арбузова оголошено в міжнародний розшук, слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тож, якщо Арбузова затримають, то не пізніше як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного має розглянути питання про застосування обраного запобіжного або його зміну на м’якший.



Сергій Арбузов переховується від українського слідства / Фото сепаратистських ЗМІ

Вбивство іранського генерала Сулеймані

У ніч на 3 січня війська США завдали ракетного удару в районі летовища Багдаду. Внаслідок цього загинули командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

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Фото з місця обстрілу аеропорту в Багдаді, в якому загинув Сулеймані / Фото з соцмереж

Трамп особисто віддав наказ про цей удар. А згодом написав у своєму твітері, що Сулеймані ненавиділи люди в самому Ірані, тож генерала вже давно варто було знищити.

"Іран ніколи не визнає, що Сулеймані ненавиділи та боялися всередині країни. Іранці не так уже й засмучені його смертю, як намагаються переконати у цьому зовнішній світ їхні лідери. Його слід було знищити багато років тому!" – написав президент США.

Цей удар був спрямований на стримування майбутніх планів іранських атак,

– прокоментував бомбардування Пентагон.

У Білому домі назвали авіаудар "рішучою оборонною акцією".

Водночас духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту". А президент Ірану Хасан Рухані заявив, що вбивство Сулеймані "лише зміцнить рішучість Тегерана протистояти США".

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Касем Сулеймані / Фото riafan.ru

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Що відомо про самого Касема Сулеймані

В 1998 році Сулеймані очолив спецпідрозділ "Ель-Кудс" у складі КВІР, призначений для реалізації військових і таємних операцій за межами Ірану.

"Ель-Кудс" під керівництвом Сулеймані займався військовою підтримкою ХАМАС і "Хезболли" в Палестині і Лівані, а також мав серйозний вплив на політичну ситуацію в Іраку після виведення звідти військ США.

Сулеймані також брав участь у боротьбі проти терористів "Ісламської держави".

У 2007 році був включений ООН до списку санкцій іранських військових і політичних діячів, яким заборонений виїзд з країни.

Сулеймані вважався головним архітектором війни в Сирії. Вважається, що саме він переконав Росію втрутитися в цю війну , що змінило розклад сил всередині країни.

, що змінило розклад сил всередині країни. У США його називали "Темним лицарем" розвідки Ірану. За аналогією з фільмом про Бетмена.

Сулеймані неймовірно популярний в Ірані. Про нього знімають фільми, пишуть пісні, йому присвячують зароблені нагороди і спортивні призи.

Телеканал для окупованих територій України

Державний телеканал для тимчасово окупованих територій розпочне мовлення 15 лютого на базі UATV. Керівницею інформаційного мовлення стане колишня головна редакторка 24 каналу Олена Трибушна. А директора нового телеканалу оберуть шляхом конкурсного відбору в січні. До того моменту його обов’язки виконуватиме заступниця директора Юлія Островська.

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Керівниця інформаційного мовлення телеканалу для окупованих територій Олена Трибушна / Фото з фейсбук-сторінки Трибушної

"Наша мета – повернути людям українське телебачення. Держава нарешті знайшла технічну можливість зробити це так, щоб росіяни не могли глушити сигнал. Ми хочемо на першому етапі повернути туди український розважальний телепродукт, який створюють українські великі медіа-групи. Ми з ними вже давно вели перемовини, щоб вони дозволили показувати свій контент – найкращі шоу, серіали, програми", – розповіла керівниця інформаційного мовлення телеканалу.

Тобто на першому етапі це буде переважно розважально-інформаційний канал. Крім того, будуть випуски новин і програми, за допомогою яких ми розповідатимемо, що справді відбувається в Україні, куди ми рухаємося, яку країну ми хочемо побудувати, як ми це робимо, пояснюватимемо ті рішення, які приймаються і ті зміни, які відбуваються,

– пояснила Трибушна.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу