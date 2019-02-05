Главные новости 5 февраля: отстранение Супрун, госизмена Медведчука

Окружной административный суд Киева отстранил от должности исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун. Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту государственной измены против Виктора Медведчука. В Париже в одной из многоэтажек произошел пожар, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли. Такими были главные новости вторника, 5 февраля, в Украине и мире.

Супрун – больше не возглавляет Минздрав

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение принял судья суда Сергей Каракашьян.

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Согласно постановлению суда, Супрун отстранили, так как она "выполняла обязанности министра здравоохранения с признаками очевидной противоправности" в течение более чем одного месяца после того, как она заняла эту должность (с 27 июля 2016 года).

Вместе с тем суд установил, что по истечении этого срока первый заместитель министра здравоохранения Украины может выполнять исключительно те полномочия главы Минздрава, которые ему предоставлены по поручению вышеупомянутого министра. По состоянию на время принятия решения по Супрун суд не получил доказательств относительно принятия такого распорядительного документа.

Кроме того, суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Ульяна Супрун получила гражданство Украины и, в то же время, до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" в Украине существует единое гражданство,

– отметили в суде.

Добавим, что поддержку Ульяне Супрун уже выразили правительство во главе с Владимиром Гройсманом – они будут добиваться отмены решения об отстранении Супрун, а также президент Петр Порошенко.

"Как Президент комментировать решение суда по закону не имею права. Первая инстанция еще не подверглась судебной реформе. Хочу напомнить, что вопрос гражданства касается исключительной компетенции президента. Подчеркиваю: Ульяна Супрун – гражданка Украины согласно указу о предоставлении ей гражданства Украины, который я подписал", – заявил гарант.

По словам адвоката Ростислава Кравца, хотя суд уже принял определение об обеспечении иска об отстранении Супрун, однако спор по существу еще не рассматривался.

"Постановление может быть предъявлено к исполнению в соответствующую исполнительную службу до 5 февраля 2022 года. Потому что именно выполнение решений возлагается на исполнительную службу, а когда речь идет о таких спорах, то на государственную", – рассказал юрист.

Ульяна Супрун имеет право обжаловать решение в апелляционном суде в течение 15 дней.

Подробнее с биографией Ульяны Супрун Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Кто такая Ульяна Супрун: смотрите видео

Уголовное производство против Медведчука

Против кума Путина Виктора Медведчука Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство. Дело возбудили после соответствующего обращения народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.

Производство открыли за то, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс". Следовательно, в действиях Медведчука Генпрокуратура усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".

Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Его план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины. Он считает, что такие договоренности по статусу Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев–Донецк–Луганск–Москва,

– объяснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В Генпрокуратуре отметили, согласно Конституции, Украина является унитарным государством. Кроме того, Россия, обеспечивая оккупационные администрации на Донбассе живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия в отношении Украины.

Как подчеркнул политолог Виктор Таран, Медведчук всегда был в тени, его называли серым антикризисным менеджером. Он никогда не делал публичных заявлений, но все понимали зло, которое он делал для украинской государственности.

По его словам, публично схватить его за эти заявления было очень трудно.

Виктор Медведчук всегда маскировался, как змея, впервые на прошлой неделе на съезде он публично проявился, озвучив тезисы, которые можно трактовать как призыв к свержению государства,

– отметил Виктор Таран.

Если посмотреть на медиапространство, то это первое заявление за много лет, и вполне очевидно, что за него ухватились.

Виктор Медведчук – это точка выхода на Владимира Путина. Президент РФ никому не доверяет в Украине, он сотрудничает с несколькими людьми в Украине и среди них – Медведчук. Это не хорошо и не плохо. Это принцип византийской политики, которую ведет Москва, то есть не через институты как Запад, а через персоналии,

– рассказал политолог.

Что известно о Викторе Мдведчуке: смотрите видео

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Смертельный пожар в Париже

Под утро 5 февраля по Киеву в богатом районе Парижа в одном из многоэтажных домов 16 административного округа вспыхнул пожар. Пламя возникло в верхней части здания, на седьмом этаже, и очень быстро охватило остальные этажи. Жертвами огня стали по меньшей мере восемь человек, еще около 30 человек получили ранения.

#Update: some pictures of the scene were the fire killed at least 7 people and wounded at least 28 people in #Paris. pic.twitter.com/5ezHzSzEdD — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 5, 2019

Очевидцы трагедии рассказывают, что некоторые люди погибли во время пожара в своих квартирах от огня или задохнулись дымом. Часть жителей дома выходили на балконы и кричали о помощи, другие перелезали на крыши соседних домов, чтобы спастись.

#Update: Video of on the scene were the fire killed at least 7 people and wounded at least 28 people in #Paris. pic.twitter.com/gANsi8aP6i — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 5, 2019

Во время инцидента также шестеро пожарных получили ранения и ожоги. Однако им удалось спасти и вывести из огня более полусотни человек.

Мэр Парижа Анн Ильдаго объявила траур в городе из-за этой трагедии.

Мои первые мысли с семьями погибших и пропавших без вести. Выражаю им свои искренние соболезнования... Я благодарна спасателям, которые всю ночь боролись с огнем, и снова рисковали своей жизнью, чтобы помочь парижанам. Без их мужества, преданности и профессионализма эта жертва была бы еще больше,

– отметила она.

Прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что полицейские уже задержали женщину, которую подозревают в умышленном поджоге многоэтажки. Сейчас она находится под стражей. По данным французских СМИ, она страдает психическими расстройствами.

#Incendio #Paris visto desde dentro.

Al menos ocho muertos y más de 30 heridos, entre ellos un bombero grave.

Nuestro ánimo a #bomberos @PompiersParis, y nuestras condolencias a familiares y amigos de las víctimas. DEP. https://t.co/Lnp8dgQwxU pic.twitter.com/hvQ3aHIb9T — Sind.And.Bomberos (@SAB_Sevilla) February 5, 2019

Google оконфузился с русским

Компания Google запустила рекламу своего приложения для перевода. При этом в тексте русского меню, которое переводит приложение, можно увидеть очевидную ошибку, на что указали пользователи.

Где translator промахнулся?

В ролике пользователь, у которого установлено приложение от Google, наводит смартфон на текст на иностранном языке, и тот переводит его на английский. Так, одним из вариантов перевода является меню из русского ресторана. И в оригинальном тексте мы видим просто набор слов кириллицей. Например, "Импортные черный фермы подняли икра".

Кроме того, на экране мобильного видим переведенный текст уже на английском, при этом слово "икра" так и остается на русском. Хотя можно предположить, что это слово размещено за чертой области перевода.